ദൈവവചനം ഏക മാർഗ്ഗദീപം, പാപ്പാ!

ഫ്രാൻസീസ് പാപ്പായുടെ “എക്സ്” സന്ദേശം- ദൈവവചനം.

ജോയി കരിവേലി, വത്തിക്കാൻ സിറ്റി

ആശയക്കുഴപ്പങ്ങൾക്കും പൊള്ളയായ മാനുഷികവചനങ്ങൾക്കു മദ്ധ്യേ നമുക്കാവശ്യം ദൈവവചനമാണെന്ന് മാർപ്പാപ്പാ.

ചൊവ്വാഴ്ച (21/01/25) “ദൈവവചനം” (#WordOfGod) എന്ന ഹാഷ്ടാഗോടൂകൂടി ഫ്രാൻസീസ് പാപ്പാ, “എക്സ്” (X) സാമൂഹ്യമാദ്ധ്യമത്തിൽ, അതായത്, മുൻട്വിറ്ററിൽ കണ്ണിചേർത്ത സന്ദേശത്തിലാണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്.

പാപ്പാ കുറിച്ച പ്രസ്തുത സന്ദേശം ഇപ്രകാരമാണ്:

“ആശയക്കുഴപ്പത്തിനും മാനുഷിക വചസ്സുകളുടെ പൊള്ളത്തരത്തിനും മദ്ധ്യേ, നമുക്ക് #ദൈവവചനം ആവശ്യമാണ്, അതു മാത്രമാണ് നമ്മുടെ യാത്രയിൽ വഴികാട്ടി, നിരവധി മുറിവുകൾക്കും നഷ്ടങ്ങൾക്കും ഇടയിൽ നമ്മെ ജീവിതത്തിൻറെ യഥാർത്ഥ അർത്ഥത്തിലേക്ക് വീണ്ടും നയിക്കാൻ കഴിവിള്ളത് അതിനു മാത്രമാണ്.”

വിവിധഭാഷകളിലായി 5 കോടി 35 ലക്ഷത്തിലേറെവരുന്ന “എക്സ്” അഥവാ, ട്വിറ്റര്‍ അനുയായികളുള്ള പാപ്പാ കുറിക്കുന്ന ട്വിറ്റര്‍ സന്ദേശങ്ങള്‍, സാധാരണ, അറബി, ലത്തീന്‍, ജര്‍മ്മന്‍, ഇറ്റാലിയന്‍, ഇംഗ്ലീഷ്, സ്പാനിഷ്, പോളിഷ്, പോര്‍ച്ചുഗീസ്, ഫ്രഞ്ച്, എന്നിങ്ങനെ 9 ഭാഷകളില്‍ ലഭ്യമാണ്.

IT: In mezzo allo stordimento e alla vanità delle parole umane, c’è bisogno della #ParoladiDio, l’unica che è bussola per il nostro cammino, l’unica che tra tante ferite e smarrimenti è in grado di ricondurci al significato autentico della vita.

EN: In the midst of the confusion and vanity of human words, we need the #WordOfGod. Scripture is the only true compass for our journey, and it alone is capable of leading us back to the true meaning of life amid so much woundedness and confusion.