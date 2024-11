ദുർബ്ബലരെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നത് മാഹാ പാപം, പാപ്പാ!

ഫ്രാൻസീസ് പാപ്പായുടെ “എക്സ്” (X) സന്ദേശം.

ജോയി കരിവേലി, വത്തിക്കാൻ സിറ്റി

ദൈവത്തോടൊപ്പം പാവപ്പെട്ടവരും ദുർബ്ബലരുമായവർക്കും നാം പ്രാഥമ്യം കല്പിക്കണമെന്ന് പാപ്പാ ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുന്നു.

നവംബർ 16-ന്, ശനിയാഴ്ച, കണ്ണിചേർത്ത “എക്സ്” (X) സന്ദേശത്തിലാണ് ഫ്രാൻസീസ് പാപ്പായുടെ ഈ ഉദ്ബോധനമുള്ളത്.

പാപ്പാ കുറിച്ചത് ഇപ്രകാരമാണ്:

“ദുർബ്ബലരെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നത് വലിയ പാപമാണ്, അത് സാഹോദര്യത്തെയും സമൂഹത്തെയുംനശിപ്പിക്കുന്ന ഗുരുതര പാപമാണ്. യേശുവിൻറെ ശിഷ്യരായ നമ്മൾ, സുവിശേഷത്തിൻറെ പുളിമാവ് ലോകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ അഭിലഷിക്കുന്നു: ദൈവത്തിന് പ്രഥമ സ്ഥാനം, അവിടത്തൊടൊപ്പം, അവിടന്ന് സവിശേഷമാം വിധം സ്നേഹിക്കുന്ന, ദരിദ്രരും ദുർബ്ബലരുമായവർക്കും”.

വിവിധഭാഷകളിലായി 5 കോടി 35 ലക്ഷത്തിലേറെവരുന്ന ട്വിറ്റര്‍ അനുയായികളുള്ള പാപ്പാ കുറിക്കുന്ന ട്വിറ്റര്‍ സന്ദേശങ്ങള്‍, സാധാരണ, അറബി, ലത്തീന്‍, ജര്‍മ്മന്‍, ഇറ്റാലിയന്‍, ഇംഗ്ലീഷ്, സ്പാനിഷ്, പോളിഷ്, പോര്‍ച്ചുഗീസ്, ഫ്രഞ്ച്, എന്നിങ്ങനെ 9 ഭാഷകളില്‍ ലഭ്യമാണ്.

IT: È un peccato grave sfruttare i più deboli, un peccato grave che corrode la fraternità e devasta la società. Noi, discepoli di Gesù, vogliamo portare nel mondo il lievito del Vangelo: Dio al primo posto e insieme a Lui coloro che Egli predilige, i poveri e i deboli.

EN: It is a grave sin to exploit the vulnerable, a grave sin that corrodes fraternity and devastates society. As disciples of Jesus, we desire to bring to the world the leaven of the Gospel. May we