സേവനം, ദൈവസ്നേഹത്തിൻറെ പ്രതിഫലനമായി ഭവിക്കും, പാപ്പാ!

ഫ്രാൻസീസ് പാപ്പായുടെ "എക്സ്" സന്ദേശം.

ജോയി കരിവേലി, വത്തിക്കാൻ സിറ്റി

നാം ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാൻ പഠിക്കണമെന്ന് മാർപ്പാപ്പാ ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുന്നു.

ചൊവ്വാഴ്ച (12/11/24) “എക്സ്” (X) സാമൂഹ്യമാദ്ധ്യമത്തിൽ, അതായത്, മുൻട്വിറ്ററിൽ കണ്ണിചേർത്ത സന്ദേശത്തിലാണ് ഫ്രാൻസീസ് പാപ്പായുടെ ഈ ഉദ്ബോധനമുള്ളത്.

പാപ്പാ കുറിച്ച പ്രസ്തുത സന്ദേശം ഇപ്രകാരമാണ്:

“നാം സേവിക്കാൻ പഠിക്കുമ്പോൾ, ശ്രദ്ധയുടെയും കരുതലിൻറെയും ഓരോ പ്രവർത്തിയും, ആർദ്രതയുടെ ഓരോ ആവിഷ്ക്കാരവും, ഓരോ കാരുണ്യ പ്രവൃത്തിയും ദൈവസ്നേഹത്തിൻറെ പ്രതിഫലനമായി മാറുന്നു.”

വിവിധഭാഷകളിലായി 5 കോടി 35 ലക്ഷത്തിലേറെവരുന്ന “എക്സ്” അഥവാ, ട്വിറ്റര്‍ അനുയായികളുള്ള പാപ്പാ കുറിക്കുന്ന ട്വിറ്റര്‍ സന്ദേശങ്ങള്‍, സാധാരണ, അറബി, ലത്തീന്‍, ജര്‍മ്മന്‍, ഇറ്റാലിയന്‍, ഇംഗ്ലീഷ്, സ്പാനിഷ്, പോളിഷ്, പോര്‍ച്ചുഗീസ്, ഫ്രഞ്ച്, എന്നിങ്ങനെ 9 ഭാഷകളില്‍ ലഭ്യമാണ്.

IT: Quando impariamo a servire, ogni nostro gesto di attenzione e di cura, ogni espressione di tenerezza, ogni opera di misericordia diventano un riflesso dell’amore di Dio.

EN: When we learn to serve others, every gesture of attention and care, every expression of tenderness, and every act of mercy become a reflection of God’s love.