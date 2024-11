ദൈവത്തിൻറെ വിസ്മയങ്ങൾക്കായി ക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കുക, പാപ്പാ!

ഫ്രാൻസീസ് പാപ്പായുടെ “എക്സ്” സന്ദേശം.

ജോയി കരിവേലി, വത്തിക്കാൻ സിറ്റി

ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ വിതയ്ക്കുന്നവരുടെ ക്ഷമ നമുക്കാവശ്യമാണെന്ന് മാർപ്പാപ്പാ.

നവംബർ 30-ന്, ശനിയാഴ്ച, കണ്ണിചേർത്ത “എക്സ്” (X) സന്ദേശത്തിലാണ് ഫ്രാൻസീസ് പാപ്പായുടെ ഈ ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ ഉള്ളത്.

പാപ്പാ കുറിച്ചത് ഇപ്രകാരമാണ്:

“നമ്മെ ഏല്പിച്ചിരിക്കുന്ന ചെറിയ വിത്ത്, ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ വിതയ്ക്കുന്നവരുടെയും ദൈവത്തിൻറെ സമയങ്ങൾക്കും ആശ്ചര്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടി കാത്തിരിക്കാൻ അറിയുന്നവരുടെയും ക്ഷമയോടുകൂടി സന്തോഷത്തോടെയും വിനയത്തോടെയും നട്ടു വളർത്താം”.

വിവിധഭാഷകളിലായി 5 കോടി 35 ലക്ഷത്തിലേറെവരുന്ന ട്വിറ്റര്‍ അനുയായികളുള്ള പാപ്പാ കുറിക്കുന്ന ട്വിറ്റര്‍ സന്ദേശങ്ങള്‍, സാധാരണ, അറബി, ലത്തീന്‍, ജര്‍മ്മന്‍, ഇറ്റാലിയന്‍, ഇംഗ്ലീഷ്, സ്പാനിഷ്, പോളിഷ്, പോര്‍ച്ചുഗീസ്, ഫ്രഞ്ച്, എന്നിങ്ങനെ 9 ഭാഷകളില്‍ ലഭ്യമാണ്.

IT: Coltiviamo con gioia e umiltà il piccolo seme che ci è affidato, nella pazienza di chi semina senza pretendere nulla e di chi sa aspettare i tempi e le sorprese di Dio.

EN: May we joyfully and humbly cultivate the little seed entrusted to us. We need the patience of those who sow without expecting anything, knowing how to wait for God’s surprises.