മദ്ധ്യപൂർവ്വദേശത്തെ സമാധാനത്തിനായി പാപ്പാ വീണ്ടും അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു!

ഫ്രാൻസീസ് പാപ്പായുടെ "എക്സ്" സന്ദേശങ്ങൾ. മദ്ധ്യപൂർവ്വദേശത്തെ യുദ്ധവിരാമത്തിനായും യുദ്ധക്കൊതിയന്മാരുടെ മാനസാന്തരത്തിനായുമുള്ള അഭ്യർത്ഥന.

ജോയി കരിവേലി, വത്തിക്കാൻ സിറ്റി

മദ്ധ്യപൂർവ്വദേശത്തെ പ്രതികാരനടപടികൾക്ക് അറുതിയുണ്ടാക്കുന്നതിനായി പ്രവർത്തിക്കാൻ പാപ്പാ അന്താരാഷ്ട്രസമൂഹത്തോട് ഒരിക്കൽക്കൂടി അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.

ഒക്ടോബർ 12-ന്, ശനിയാഴ്ച (12/10/24) ഫ്രാൻസീസ് പാപ്പാ, “എക്സ്” (X) എന്ന നാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന സാമൂഹ്യമാദ്ധ്യമമായ ട്വിറ്ററിൽ “സമാധാനം” (#Pace) എന്ന ഹാഷ്ടാഗോടുകൂടി കണ്ണിചേർത്ത സന്ദേശത്തിലാണ് ഈ അഭ്യർത്ഥനയുള്ളത്.

പാപ്പാ കുറിച്ചത് ഇപ്രകാരമാണ്:

“മദ്ധ്യപൂർവ്വദേശത്തെ പ്രതികാരച്ചുഴിക്ക് വിരാമിടുന്നതിനും ആ പ്രദേശത്തെ കുടുതൽ വലിയ യുദ്ധത്തിലേക്കു തള്ളിയിടാൻ കഴിയുന്ന പ്രതികാരാക്രമണങ്ങൾ ആവർത്തിക്കപ്പെടാതിരിക്കുന്നതിനും വേണ്ടതു ചെയ്യാൻ ഞാൻ അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹത്തോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു,#സമാധാനം. ”

അന്നുതന്നെ മറ്റൊരു സന്ദേശവും പാപ്പാ “എക്സ്” (X)-ൽ കണ്ണിചേർത്തു. “ഒരുമിച്ചുപ്രാർത്ഥിക്കാം” (#PrayTogether) എന്ന ഹാഷ്ടാഗോടുകൂടിയ പ്രസ്തുത സന്ദേശം ഇങ്ങനെയാണ്:

“യുദ്ധങ്ങൾ വേണമെന്നാഗ്രഹിക്കുകയും, അവയ്ക്ക് തുടക്കമിടുകയും, അവയെ ആളിക്കത്തിക്കുകയും, അനാവശ്യമായ അവയെ നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുകയും, അല്ലെങ്കിൽ, അവയിൽ നിന്ന് ഹൃദയശൂന്യമായി ലാഭം കൊയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യർക്കുവേണ്ടി നമുക്ക് #ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ദൈവം അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളെ പ്രബുദ്ധമാക്കുകയും അവർ ഉണ്ടാക്കുന്ന അനർത്ഥങ്ങളുടെ ഘോഷയാത്ര അവരുടെ കൺമുന്നിലാക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ!”

വിവിധഭാഷകളിലായി 5 കോടി 35 ലക്ഷത്തിലേറെവരുന്ന ട്വിറ്റര്‍ അനുയായികളുള്ള പാപ്പാ കുറിക്കുന്ന ട്വിറ്റര്‍ സന്ദേശങ്ങള്‍, സാധാരണ, അറബി, ലത്തീന്‍, ജര്‍മ്മന്‍, ഇറ്റാലിയന്‍, ഇംഗ്ലീഷ്, സ്പാനിഷ്, പോളിഷ്, പോര്‍ച്ചുഗീസ്, ഫ്രഞ്ച്, എന്നിങ്ങനെ 9 ഭാഷകളില്‍ ലഭ്യമാണ്.

