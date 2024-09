രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്ന ദൈവകൃപ സ്വീകരിക്കുക, പാപ്പാ!

ഫ്രാൻസീസ് പാപ്പായുടെ, “എക്സ്” (X) സന്ദേശം.

ജോയി കരിവേലി, വത്തിക്കാൻ സിറ്റി

എല്ലാ സ്ത്രീപുരുഷന്മാരും ദൈവകൃപ സ്വീകരിക്കാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടവരാണെന്ന് മാർപ്പാപ്പാ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു.

ചൊവ്വാഴ്ച (17/09/24) ഫ്രാൻസീസ് പാപ്പാ, “എക്സ്” (X) സാമൂഹ്യമാദ്ധ്യമത്തിൽ, അതായത്, മുൻട്വിറ്ററിൽ കണ്ണിചേർത്ത സന്ദേശത്തിലാണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്.

പാപ്പാ കുറിച്ച പ്രസ്തുത സന്ദേശം ഇപ്രകാരമാണ്:

“രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുകയും രക്ഷപ്രദാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ദൈവത്തിൻറെ കൃപയിൽ പങ്കുചേരാനുള്ള അവിടത്തെ ക്ഷണം സ്വീകരിക്കാൻ എല്ലാവരും, ഓരോ സ്ത്രീയും പുരുഷനും വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഈ സൗജന്യ ദൈവിക ദാനം സ്വീകരിക്കുകയും അതിനാൽ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തപ്പെടാൻ നമ്മെ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിനോട് നാം "സമ്മതം" പറഞ്ഞാൽ മാത്രം മതി.”

വിവിധഭാഷകളിലായി 5 കോടി 35 ലക്ഷത്തിലേറെവരുന്ന “എക്സ്” അഥവാ, ട്വിറ്റര്‍ അനുയായികളുള്ള പാപ്പാ കുറിക്കുന്ന ട്വിറ്റര്‍ സന്ദേശങ്ങള്‍, സാധാരണ, അറബി, ലത്തീന്‍, ജര്‍മ്മന്‍, ഇറ്റാലിയന്‍, ഇംഗ്ലീഷ്, സ്പാനിഷ്, പോളിഷ്, പോര്‍ച്ചുഗീസ്, ഫ്രഞ്ച്, എന്നിങ്ങനെ 9 ഭാഷകളില്‍ ലഭ്യമാണ്.

