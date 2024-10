Ferenc pápa női raboknak mossa meg a lábát (ANSA)

Szentév: Ferenc pápa december 26-án megnyitja a római Rebibbia börtön szentkapuját

Maga Ferenc pápa jelentette be a Remény nem csal meg-k. bullája kihirdetésekor, hogy egy börtön szentkapuját is meg fogja nyitni. Fisichella érsek most tájékoztatta a sajtó képviselőit az esemény időpontjáról és helyszínéről, illetve azokról a rehabilitációs kezdeményezésekről, amelyekről megállapodtak az olasz igazságügyminiszterrel a fogva tartottak számára a szentév idején.

Salvatore Cernuzio / Gedő Ágnes - Vatikán

Ez lesz Ferenc pápa tizenötödik börtönlátogatása, mely egész péteri szolgálatának egyik legjelentősebb, egyben a szentévek történetének legkülönlegesebb pillanata lesz. December 26-án, Szent István vértanú ünnepén megnyitja a szentkaput a rómain Rebibbia büntetésvégrehajtási intézetben. Kilenc évvel ezelőtt a pápa már járt abban a börtönben, Nagycsütörtökön, most pedig mint a remény zarándoka kíván elmenni oda és lélekben közel kerülni valamennyi rabhoz, akik szerte a világon börtönben töltik jelenleg büntetésüket. A Spes non confundit-k. bulla kihirdetése Ez a gesztus a remény hirdetésének a kézzel fogható jele, melyet a szentév magával hoz, s amelyet Ferenc pápa már a bulla májusi kihirdetésekor bejelentett. A dokumentum 10. pontjánál arra buzdít, hogy a fogva tartottak számára is adjanak kézzelfogható jeleket a reményre. A kormányoknak amnesztiát vagy a büntetések elengedését javasolja, valamint a közösségbe való visszailleszkedés folyamatait. Főként pedig azt kéri a Szentatya, hogy biztosítsanak méltó körülményeket a börtönökben fogva tartottak számára, tartsák tiszteletben emberi jogaikat, és töröljék el a halálbüntetést. A rabok a bezártság keménységén túl nap mint nap megtapasztalják a szeretethiányt, a megszorításokat és nem kevés esetben a tisztelet hiányát. Annak érdekében, hogy közelsége konkrét jelét mutassa a fogva tartottak iránt, a pápa úgy döntött, hogy személyesen fog megnyitni egy szentkaput az egyik börtönben. Rino Fisichella érsek, az Evangelizálás Dikasztérium pro-prefektusa a szentévi programokat ismertetve jelentette be, hogy december 26-án a Rebibbia börtön szentkapuját nyitja majd meg a Szentatya. Kapcsolódó cikk 09/05/2024 A remény nem csal meg: Ferenc pápa szentévi bullája a békéért és az életért Május 9-én, csütörtökön délután fél hatkor a Szentatya a Szent Péter-bazilikában vesperást vezetett Urunk mennybemenetele ünnepe alkalmából, amelynek keretében átadta az öt ...

Irgalmasság rendkívüli szentév A szentévek többszázéves történetében újdonság lesz az esemény, tekintve, hogy a pápa mindig csak a Szent Péter-bazilika illetve a római pápai bazilikák szentkapuját nyitotta meg. Kivétel volt 2015-ben, amikor Ferenc pápa az erőszak és problémák sújtotta Közép-Afrikai Köztársaságban tett apostoli látogatása során megnyitotta a Bangui székesegyház szentkapuját az Irgalmasság rendkívüli szentéve alkalmából. A római Rebibbia börtönben már kilenc évvel ezelőtt járt a Szentatya, az új épületben, ahol megmosta 12 különböző nemzetiségű rab lábát. Idén március 28-án visszatért a Rebibbia börtön női szárnyába, ahol a nagycsütörtöki szentmisét mutatta be és ahol tizenkét női rabnak mosta meg a lábát. Összességében pápasága alatt eddig 15 börtönt keresett föl Ferenc pápa, a legtöbbet Olaszországban, de külföldi utazásai során is, például Bolíviában kilenc évvel ezelőtt. Megállapodás az olasz igazságügyminisztériummal Fisichella érsek a sajtótájékoztatón aláhúzta, hogy a pápa különösen szívén viseli azok helyzetét, akiknek szembe kell nézniük a fogva tartás keménységével, és kézzel fogható reményteli jeleket kért a számukra. Ezzel kapcsolatban konkrét kezdeményezéseket indítanak az olasz kormánnyal együttműködve, mint az amnesztia, illetve a munka világába való visszailleszkedés, hogy a rabok visszanyerjék hitüket önmagukban. Szeptember 11-én megállapodást írtak alá az olasz igazságügyminiszterrel és a kormánybiztossal, hogy a szentév idején több fogva tartott visszailleszkedését elősegítsék szociális tevékenységeken keresztül.