Nuncij u Damasku komentirao je tragične događaje posljednjih dana tijekom kojih su džihadistički pobunjenici zauzeli Alep: "Vladaju strah, nemir i neizvjesnost". Kardinal je u kontaktu s kršćanskom zajednicom u Alepu: „Ljudi su zatvoreni u kući; oni koji su mogli otišli su. Svakako će se broj interno raseljenih povećati". Kardinal je također uputio apel međunarodnoj zajednici: „Neke je ratove bilo moguće spriječiti, sada smo u situaciji da skupljamo krhotine"

U Siriji je nada umrla i ljudi imaju samo jednu želju – pobjeći. Četrnaest godina sukoba, krajnje siromaštvo, međunarodne sankcije, potres, a sada još i novi val napetosti i nasilja počinju opterećivati ​​srce i kardinala Marija Zenarija. Šesnaest godina nuncij u Damasku, kardinal sa zabrinutošću gleda na zauzimanje Alepa 30. studenog. Drugi grad po veličini u Siriji prvi je put potpuno izvan kontrole Assadove vlade i u rukama je džihadističkih pobunjenika. Više od 350 mrtvih i već tisuće raseljenih osoba. Taj će se broj povećati – rekao je nuncij Zenari vatikanskim medijima u telefonskom razgovoru iz Damaska​​. Sirija ponovno proživljava izvanredno stanje, novi rat. Vidjet ćemo što će se dogoditi. Sad je sumnjivo zatišje – kazao je kardinal te napomenuo da kod ljudi više nema nade. Možda jubilej može donijeti "dašak svježeg zraka", ali ljudi su iscrpljeni i teško vide buduće perspektive.

Nažalost, o Siriji se ne govori već otprilike tri godine, nestala je s medijskih radara. Sada se ponovno govori o njoj, nakon tih tragičnih događaja – primijetio je kardinal. U kontaktu sam s kršćanskim zajednicama, biskupima, svećenicima, redovnicima i redovnicama iz Alepa i pratim kako se razvija situacija. Na nekim područjima vlada određeno zatišje, ali i to je sumnjivo. Osjeća se veliki strah, vladini su uredi nestali, ni vojska se ne vidi; tu su te naoružane skupine koje kruže i koje su obećale da neće dirati civilno stanovništvo. Čini se da su za sada to poštovali, ali ljudi se ipak boje, zatvoreni su u svojim kućama – kazao je. Prije par dana oni koji su mogli žurno su automobilom krenuli prema drugim mjestima u Siriji. Vidjet ćemo što će se dogoditi sljedećih dana, nadamo se ne najgore... – rekao je nuncij Zenari te dodao da je sve vrlo neizvjesno; vlada veliki nemir, strah i neizvjesnost. Biskupi su ohrabrili svoje vjernike jamčeći im da će, kao i svećenici i redovnici, ostati u Alepu uz stanovništvo. Vrlo je neizvjesno i teško ovo vrijeme – napomenuo je nuncij.

Na novinarovo pitanje boji li se da bi se nasilje moglo proširiti te iz Alepa stići u druge gradove, kardinal je kazao da je to teško predvidjeti. Tako je i ovo zauzimanje Alepa od strane naoružanih skupina prije nekoliko dana bilo iznenađenje ne samo za stanovnike Alepa nego i za sve Sirijce – kazao je. Ne zna se kakva je budućnost tog područja i Sirije općenito. Živimo u toj neizvjesnosti. S druge strane, cijeli Bliski istok gori i geopolitičke karte su se poremetile.

Komentirajući što sve to znači za mlade ljude, kardinal je kazao da je jasno da će takva situacija biti poticaj za iseljavanje. U međuvremenu se povećao broj interno raseljenih osoba: stiglo je ih je mnogo i dalje stižu i u Damask i na druga mjesta na obali. Oko 7 milijuna, već zabrinjavajući broj onih koji su do sada bili interno raseljeni, sigurno će rasti, kao što će se povećavati i broj izbjeglica. Podsjetimo da se među izbjeglicama u susjednim zemljama nalazi oko 6 milijuna Sirijaca. Uključujući one izvan zemlje i one unutar, Sirija drži tužan rekord u broju izbjeglica: oko 13 milijuna, više od polovice stanovništva. Taj će se broj povećavati, to je neizbježno – istaknuo je kardinal te dodao da ljudi više nemaju nade u budućnost zemlje, pogotovo mladi. Nema obnove, nema gospodarskog pokretanja, nema posla, tako da je jedina želja ljudi, mladih, da odu.

Jučer je započelo došašće i opća se Crkva sprema za Jubilej. Kako će to proživjeti sirijski kršćani? – upitao je novinar kardinala koji je istaknuo da je u Siriji, nažalost, nada mrtva, umire; u nekim je slučajevima već pokopana – rekao je. Nadamo se da će ovaj jubilej, kojemu je tema „Hodočasnici nade“, pružiti dašak zraka tim ljudima koji već 14 godina pate zbog rata, gladi i nedostatka posla. Takva je situacija... Jedina je želja stanovništva, kao što sam rekao, da pobjegnu. S ovim posljednjim događajima u Alepu, ta želja za iseljavanjem još je porasla.

Na kraju je kardinal Zenari poručio međunarodnoj zajednici da je ispravno pomoći u rješavanju sukoba, ali da je prije svega prevencija. Određeni sukobi koji su buknuli u svijetu bili su predvidljivi, trebalo je prije nešto učiniti. Primjerice na Bliskom istoku, u Ukrajini... Ja bih, dakle, inzistirao na sprječavanju ratova, na tome da se prije nešto učini, inače se pokrećemo kad su krhotine već razbijene, pale na zemlju – istaknuo je nuncij Zenari.

