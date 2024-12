Ratni prizori u sjevernoj Siriji (AFP or licensors)

Papa je nakon molitve Anđeoskoga pozdravljenja u prvu nedjelju došašća uputio međunarodnoj zajednici dugi apel da se zauzme kako bi se prekinuli sukobi. Podsjetio je na primjer Argentine i Čilea koji su dijalogom spriječili izbijanje rata. Kazao je da se raduje prekidu vatre u Libanonu, nadajući se da će primirje potrajati te da će se proširiti i na Gazu gdje je stanovništvo potpuno iscrpljeno. Papa se spomenuo i Sirije koja je u kaosu te ukrajinskoga naroda koji se suočava s oštrom zimom

Strahota, poraz, uvreda Boga – to je za papu Franju rat, odnosno svi ratovi koji danas razdiru ljudsku obitelj: onaj u Ukrajini, pogoršan surovim zimskim uvjetima; onaj u Libanonu, gdje s prekidom vatre stižu tračci mira; onaj u Gazi, gdje je stanovništvo potpuno iscrpljeno, a sada i onaj u Siriji – posljednji djelić „trećega svjetskog rata u dijelovima" – koja je u manje od pet dana ponovno utonula u kaos osvajanjem Alepa od strane pobunjenih džihadista, uz već veliki broj mrtvih i raseljenih osoba.

U današnju prvu nedjelju došašća papa Franjo je nakon molitve Anđeoskoga pozdravljenja posvetio mnogo prostora u svojemu nagovoru spominjući se kriznih situacija u svijetu. S prozora Apostolske palače Papa je ponovno odlučno očitovao svoje odbacivanje sukoba, bilo koje vrste i naravi, te njihovih posljedica.

Rat je strahota, rat vrijeđa Boga i ljudski rod, rat ne štedi nikoga, rat je uvijek poraz, poraz za cijelo čovječanstvo.

Dijalog kojim je izbjegnut rat između Argentine i Čilea

Papa Franjo nudi rješenja za sadašnja zbivanja, prisjećajući se prošlosti, odnosno 40. obljetnice Ugovora o miru i prijateljstvu između Argentine i Čilea, koja je nedavno obilježena u Vatikanu. Taj je sporazum očiti primjer kako se dijalogom i dobrom diplomatskom strategijom mogu spriječiti krvoprolića među narodima. Posredovanje Svete Stolice, koje je potaknuo sveti Ivan Pavao II., prekinulo je teritorijalni spor oko kanala Beagle, koji je Argentinu i Čile doveo na rub rata – rekao je Papa.

To pokazuje da smo na dobrom putu kada se odreknemo uporabe oružja i krenemo u dijalog.

Nada da će se prekid vatre održati

To, međutim, nije ono što se sada proživljava, ni u Ukrajini ni na Bliskom istoku, iako prekid vatre postignut proteklih dana između Izraela i Hezbollaha daje tračak nade usred općega mraka. Doista, Papa je rekao da ga raduje to primirje, u nadi da će trajati što je dulje moguće i da će ga poštovati sve strane, dopuštajući tako stanovništvu regija pogođenih sukobom – i libanonskim i izraelskim – da se brzo i sigurno vrate kući, također uz dragocjenu pomoć libanonske vojske i mirovnih snaga Ujedinjenih naroda.

Neka se u Libanonu odmah izabere predsjednik Republike

U toj situaciji, Papa je uputio hitan poziv svim libanonskim političarima:

Neka odmah bude izabran predsjednik Republike, a institucije neka se vrate normalnom funkcioniranju kako bi se nastavilo s potrebnim reformama te zemlji osigurala njezina uloga primjera mirnog zajedničkog života različitih religija.

U Gazi stanovništvo je iscrpljeno

Papa se nada da tračak mira koji se pojavio može dovesti do prekida vatre na svim drugim bojištima, posebno u Gazi, gdje je – prema podatcima Ministarstva zdravstva koje vodi Hamas – broj mrtvih dosegao 44.429. Kao uvijek od izbijanja nasilja nakon 7. listopada, papa Franjo insistira na dva puta koja bi mogla dovesti do kraja ili barem do primirja u drami u Svetoj zemlji: oslobađanje izraelskih talaca i omogućavanje unošenja hrane, vode i lijekova za Palestince.

Jako mi je na srcu oslobađanje Izraelaca koji su još u zatočeništvu te pristup humanitarne pomoći iscrpljenom palestinskom stanovništvu.

Misli posvećene Siriji

Pogleda još uvijek usmjerenoga na bliskoistočno bojište, Papa nije zaboravio Siriju, već pogođenu dvanaestogodišnjim sukobom, gdje se, nažalost, rat ponovno rasplamsao prouzročivši brojne žrtve. Jako sam blizak Crkvi u Siriji – rekao je Papa te potaknuo na molitvu za tu zemlju.

Tragična zima u Ukrajini

Sveti je Otac potom svoje misli, obilježene – kako je rekao – žalošću i zabrinutošću, posvetio Ukrajini koja je prije tjedan dana dosegla tužni cilj tisuću dana sukoba. Sukob koji i dalje okrvavljuje tu napaćenu zemlju, s užasnim nizom mrtvih, ranjenih, nasilja, razaranja.... S djecom, ženama, starijim i ranjivim osobama koje plaćaju cijenu: oni su prve žrtve – istaknuo je papa Franjo.

Na tragu apela koji je uputio u srijedu na kraju opće audijencije, rimski je biskup skrenuo pozornost međunarodne zajednice na teškoće s kojima će se Ukrajina susresti tijekom zime. Stanovništvo se suočava s niskim temperaturama i nedostatkom grijanja zbog ozbiljnog oštećenja energetske infrastrukture uslijed ruskih napada. Zima je pred nama i prijeti pogoršanjem stanja milijunā raseljenih ljudi. Bit će to za njih vrlo teški mjeseci – primijetio je Papa te dodao – Povezanost rata s hladnoćom tragična je. Stoga je uputio apel:

Još jednom upućujem apel međunarodnoj zajednici i svakom muškarcu i ženi dobre volje da učine sve da se taj rat zaustavi, i da prevladaju dijalog, bratstvo i pomirenje. Neka se na svakoj razini umnoži obnovljeno zauzimanje.

Ozbiljno zauzimanje za mir u došašću

Političare je Papa potaknuo na djelovanje, a vjernike cijeloga svijeta na molitvu. Draga braćo i sestre, nemojmo se umoriti moliti za to stanovništvo koje je na tako teškoj kušnji i zazivati od Boga dar mira – potaknuo je Papa na kraju apela te se osvrnuo na advent koji započinje danas:

Dok se pripremamo za Božić, dok iščekujemo rođenje Kralja mira, neka se tom stanovništvu dade konkretna nada. Potraga za mirom nije odgovornost nekolicine, nego sviju.

Sviju – ponovio je papa Franjo – jer ako prevladaju privikavanje i ravnodušnost prema strahotama rata, cijela je ljudska obitelj poražena.

Pozdravljajući na kraju mnoštvo okupljeno na Trgu svetoga Petra, vjernike grada Rima i hodočasnike koji su došli iz Italije i raznih zemalja, Sveti je Otac posebno pozdravio i skupinu iz Gerova u Hrvatskoj.

(Vatican News - sc; aa)