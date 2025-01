कार्डिनल परोलिन: संत पापा और पूरी कलीसिया मध्य पूर्व के ख्रीस्तियों के करीब है

वाटिकन न्यूज

जार्डन, अल-मघतास, शुक्रवार 10 जनवरी 2025 : “बाइबिल की इतनी सारी घटनाएँ और आकृतियाँ यहाँ मिलती हैं, हम कह सकते हैं कि यह स्थान पुराने नियम की संपूर्ण अपेक्षा को समाहित करता है, जो मसीह के आगमन, पिता के प्रकटीकरण के लिए निर्देशित है।” वाटिकन राज्य सचिव कार्डिनल पिएत्रो पारोलिन ने शुक्रवार को जॉर्डन नदी पर प्रभु के बपतिस्मा स्थल अल-मघतास पर यह अवलोकन किया।

नये गिरजाघऱ के लंबे समय से प्रतीक्षित अभिषेक मिस्सा समारोह के दौरान अपने प्रवचन में कार्डिनल ने याद किया कि यह लंबे समय से तीर्थयात्रा का स्थान रहा है, “क्योंकि यह वही स्थान है जहाँ संत योहन बपतिस्ता ने येसु को बपतिस्मा दिया था, जैसा कि हमने आज के सुसमाचार में सुना है।”

इस स्थान को “प्रतीकात्मक” कहते हुए, कार्डिनल पारोलिन ने कहा कि इसका भूगोल “हमसे बात करता है।”

“यहाँ, हम पृथ्वी के सबसे निचले बिंदु पर हैं, यह ठीक यहाँ है,” उन्होंने जोर देकर कहा, “कि ईश्वर हमसे मिलने आए, मानो दूर से आने वालों को भी अपने आलिंगन में समेटने के लिए।”

उन्होंने कहा, “संत पापा की इच्छा के अनुसार आज यहाँ मेरी उपस्थिति, मध्य पूर्व के ख्रीस्तीय समुदायों के साथ पूरी कलीसिया की निकटता का एक ठोस संकेत है।”

उन्होंने कहा कि विशेष रूप से संत पापा के शब्दों में, इस निकटता ने कई महीनों के कष्ट और युद्ध के दौरान कई अभिव्यक्तियाँ पाई हैं।

कार्डिनल पारोलिन ने कहा, “मैं सभी को प्रोत्साहित करना चाहूँगा कि वे वर्तमान समय की गंभीर कठिनाइयों से अभिभूत न हों और भरोसा रखें कि ईश्वर मानव इतिहास का मार्गदर्शन करते हैं, चाहे उसमें हिंसा, पाप और मृत्यु के कितने भी निशान हों। ऐसे समय में जब यह क्षेत्र गंभीर उथल-पुथल का अनुभव कर रहा है, यह महत्वपूर्ण है कि ख्रीस्तीय भी एक न्यायपूर्ण और शांतिपूर्ण समाज के निर्माण में अपना योगदान दें।”

इस संदर्भ में, उन्होंने अपील की, “मैं जॉर्डन से आगे अपनी नज़रें घुमाऊँगा और युद्धविराम, कैदियों और बंधकों की रिहाई और मानवीय कानून के सम्मान का आह्वान करूँगा।”

कार्डिनल परोलिन ने आग्रह किया, "राष्ट्रों के नेताओं के हृदय लोगों के बीच शांति और सामंजस्यपूर्ण सह-अस्तित्व की तलाश करने के लिए प्रेरित हों," उन्होंने इस बात पर बल दिया कि हिंसा हमारे भविष्य का निर्धारण नहीं होनी चाहिए।

वाटिकन राज्य सचिव ने इस ऐतिहासिक अवसर पर भाग लेने पर अपनी खुशी व्यक्त करते हुए कहा, “आज, हम सबसे पहले ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए बुलाया गये हैं, और न केवल इस गिरजाघर के उपहार के लिए जिसे उन्हें समर्पित किया जा रहा है।” “सब कुछ इस तथ्य से शुरू होता है कि ईश्वर मनुष्य बन गए और दुनिया के इस विशेष भाग में, इस पवित्र भूमि में हमारे बीच निवास किया।”

कार्डिनल ने शाही परिवार, विशेष रूप से राजा अब्दुल्ला द्वितीय और जॉर्डन सरकार के लिए संत पापा फ्राँसिस की प्रशंसा भी व्यक्त की, कि “1990 के दशक में फादर मिशेल पिकिरिलो द्वारा इस पवित्र स्थान की पहचान किए जाने के समय से ही उन्होंने विशेष देखभाल की है।”

उन्होंने आगे कहा, "इसके साथ ही, हशमाइट राज्य में अन्य स्थल मसीह और आरंभिक कलीसिया की उपस्थिति की गवाही देते हैं।"

इस संदर्भ में, कार्डिनल ने याद दिलाया कि यह एक प्रदर्शनी का विषय होगा, "जॉर्डन: ख्रीस्तीय धर्म की सुबह", जिसे फरवरी में वाटिकन में प्रदर्शित किया जाएगा, "जॉर्डन और परमधर्मपीठ को जोड़ने वाले गहन बंधन की अभिव्यक्ति के रूप में।"

कार्डिनल ने श्री नादिम मुआशर के प्रति भी आभार व्यक्त किया, जिन्होंने इस गिरजाघऱ के निर्माण में योगदान दिया, जिसकी आधारशिला संत पापा बेनेडिक्ट सोलहवें ने 2009 में पवित्र भूमि की अपनी यात्रा के दौरान रखी थी, और दिव्य वचन धर्मसमाज के पुरोहितों के प्रति भी आभार व्यक्त किया जो प्रेरितिक देखभाल प्रदान करते हैं। बपतिस्मा को नवीनीकृत करने के लिए तीर्थयात्रा का उपयुक्त समय

कार्डिनल पारोलिन ने आगे कहा कि ईश्वर की कृपा से यह भी सुनिश्चित हुआ है कि गिरजाघऱ येरुसालेम में पवित्र सेपुलकर महागिरजाघऱ के समान धुरी साझा करता है।

कार्डिनल ने अपनी इच्छा व्यक्त की कि यह तीर्थस्थल "सभी विश्वासियों के लिए अपने बपतिस्मा और अपनी प्रतिबद्धता को नवीनीकृत करने के लिए एक विशेषाधिकार प्राप्त स्थान बन जाए, न केवल शब्दों में बल्कि अपने पूरे जीवन में, मसीह का अनुसरण करने के लिए जो मर गए और फिर से जी उठे।"

उन्होंने याद दिलाया कि जयंती वर्ष क्षमा और दया का वर्ष है, और इसलिए, "इस तीर्थयात्रा के लिए उपयुक्त समय है।"

कार्डिनल ने कहा, "येसु के बपतिस्मा का स्थान केवल एक ऐतिहासिक स्थल नहीं है, बल्कि प्रामाणिक आध्यात्मिक नवीनीकरण का स्थान है।"

"यहाँ, पृथ्वी पर सबसे निचले स्थान पर, इस धन्य भूमि पर जहाँ हम संघर्षों, क्रूरता और पाप के कृत्यों के कारण होने वाली अपार पीड़ा को महसूस करते हैं, इस स्थान पर जहाँ फिर भी स्वर्ग खुल गया था," कार्डिनल पारोलिन ने आग्रह किया, "आइए हम शांति के उपहार की याचना करें, वह सच्ची शांति जो दिलों में पैदा होती है और पूरे समाज में फैलती है।"

कार्डिनल ने स्थानीय ख्रीस्तीय समुदाय को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि वे उनके साथ मिलकर अपने दिल और जीवन को ईश्वर को अर्पित करें, "ताकि वह शांति जो मसीह प्रदान करना चाहते हैं, मध्य पूर्व में राज कर सके।"

