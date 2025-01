जॉर्डन के प्रेरितिक प्रदाधिकारीः 'मध्य पूर्व के ख्रीस्तीय अकेले

वाटिकन सिटी

वाटिकन सिटी, 09 जनवरी 2025 (रेई) अम्मान में वाटिकन समाचार के साथ एक साक्षात्कार में, जॉर्डन के प्रेरितिक पदाधिकारी, महाधर्माध्यक्ष जोव्वानी पिएत्रो दल तोसो ने जॉर्डन के ख्रीस्तीयों के समृद्ध इतिहास पर विचार किया, जो मध्य पूर्व में ख्रीस्तीयों को समृद्ध करता रहा है।

“ख्रीस्तीय के बिना मध्य पूर्व प्रांत अपने में मध्य पूर्वी प्रांत नहीं रह जायेगा। हमें जॉर्डन के सामाजिक जीवन में ख्रीस्तीय के बड़े योगदान को याद रखना चाहिए, यह योगदान अपने में सदैव ही जारी है।” उन्होंने बताया, "हमारे पास सिर्फ़ बाइबिल की ऐसी जगहें नहीं हैं जहाँ ईसा की मौजूदगी की पुष्टि की गई है।” “हमारे पास ऐसी जगहें भी हैं जहाँ हम सबसे पहले ख्रीस्तीय समुदायों की उपस्थिति को देख सकते हैं।” उक्त बातें बुधवार को महाधर्माध्यक्ष ने “जॉर्डन: ख्रीस्तीयता का उदय” प्रदर्शनी के दौरान व्यक्त कही।

प्रश्न: महामहिम, क्या आप विश्वासियों को 'जॉर्डन: ख्रीस्तयता का उदय” प्रदर्शनी के महत्व के बारे में बता सकते हैं, जो इस महीने के अंत में वाटिकन में शुरू होगीॽ

मैं कहूंगा कि प्रदर्शनी का शीर्षक “उदय” पहले से ही अपने आप में कुछ बातों को व्यक्त करता है: ईसाई धर्म का उदय जो यहाँ जॉर्डन में है। हमारे पास केवल बाइबिल के स्थल नहीं हैं जहाँ मसीह की उपस्थिति की पुष्टि की गई है; हमारे पास ऐसे स्थल भी हैं जहाँ हम सबसे पहले ख्रीस्तीय समुदायों की उपस्थिति देख सकते हैं। इस प्रकार, यहाँ जॉर्डन में, इन सभी शताब्दियों के दौरान एक निरंतरता है, इस देश में ख्रीस्तीय समुदायों की उपस्थिति निरंतर बनी है।

प्रदर्शनी वास्तव में इसी उपस्थिति को व्यक्त करना चाहती है। यह जानना महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से दुनिया के हमारे पश्चिमी हिस्से के लिए, कि जॉर्डन इस खजाने को रखता है और यह जानना बेहतर है कि जॉर्डन में ख्रीस्तीय उपस्थिति हमेशा से थी, और ख्रीस्तीय समुदाय मध्य पूर्व से, अन्य धर्मों की तरह अरब संस्कृति से संबंधित हैं। इसलिए, मुझे उम्मीद है कि यह प्रदर्शनी पश्चिम को मध्य पूर्व की प्रकृति और इतिहास को बेहतर ढंग से समझने में भी मदद करेगी।

प्रश्न: जॉर्डन के प्रेरितिक पदाधिकारी के रूप में, आप यहाँ के ख्रीस्तीय समुदायों के बारे में क्या कहेंगे कि वे क्या कर रहते हैं, भावनात्मक स्तर पर, जबकि युद्ध निश्चित रूप से जॉर्डन में नहीं है, जो एक स्थिर, शांतिपूर्ण राज्य है, लेकिन युद्ध उसके नज़दीक है?

बेशक, युद्ध के कारण हम कुछ प्रभावित हैं, और विशेष रूप से इसलिए क्योंकि यहाँ की आबादी का एक बड़ा हिस्सा फ़िलिस्तीनी मूल का है। उनमें से कई एक के रिश्तेदार जॉर्डन के दूसरी तरफ़ हैं। और निश्चित रूप से, वे युद्ध के आंतक को और भी ज़्यादा महसूस करते हैं। हर युद्ध एक त्रासदी है, लेकिन निकटता के कारण हम इसका अनुभव अधिक रुप से करते हैं। हमारी आशा है कि शांति जल्द से जल्द स्थापित हो। और मुझे संत पापा के शब्दों को कहना चाहिए: वे शांति के महत्व को रेखांकित करते हैं, शांति प्राप्त करने के लिए संवाद महत्वपूर्ण है, जिससे पूरे क्षेत्र शांति स्थापित हो सकें।

संत पापा के इन शब्दों की सबसे ज़्यादा सराहना की गई और निश्चित रूप से, यहाँ मध्य पूर्व और विशेष रूप से इस राज्य में इसका प्रभाव पड़ेगा। बेशक, हम आशा करते हैं कि उनके शब्दों को कई लोग सुनेंगे ताकि हम जल्द ही शांति प्राप्त कर सकें।

प्रश्न: संत फ्रांसिस ने शांति के लिए अनगिनत अपील की है और कार्डिनल पारोलिन को लिखे अपने पत्र में भी शांति का जिक्र किया है, बपतिस्मा स्थल पर कलीसिया शुरूआत के संबंध में। संत पापा पीड़ित लोगों के लिए शांति और निकटता हेतु अपनी और कलीसिया की प्रार्थनाओं को व्यक्त करते हैं। बपतिस्मा स्थल पर गिरजा का उद्घाटन मध्य पूर्व में ख्रीस्तीयों के लिए कलीसिया की निकटता और उनकी आशा की बहुत बड़ी वास्तविकता का प्रतिनिधित्व कैसे करता है कि वे मध्य पूर्व में रह सकते हैं?

मैं कहूंगा कि कार्डिनल पारोलिन की यात्रा, इस नए गिरजाघर की आशीष, संत पापा के प्रतिनिधि के रूप में उनका यहाँ होना, निश्चित रूप से इस स्थल के महत्व को रेखांकित करता है, क्योंकि यह बपतिस्मा का स्थल है; यह हममें से हर किसी को हमारे बपतिस्मा की याद दिलाती है। लेकिन साथ ही, मुझे लगता है कि यह यात्रा स्थानीय कलीसिया, यहाँ मध्य पूर्व में ख्रीस्तीयों के साथ निकटता के रूप में भी बहुत महत्वपूर्ण है, और यह कि वे अकेले नहीं हैं।

वे अकेले नहीं हैं। हम वास्तव में उनकी चिंता करते हैं; वाटिकन वास्तव में, ख्रीस्तीय समुदायों की चिंता करती है, क्योंकि ख्रीस्तीय के बिना मध्य पूर्व मध्य पूर्व नहीं रहेगा। हमें जॉर्डन में यहाँ के समाजों में ख्रीस्तीयों के बड़े योगदान को याद रखना चाहिए, एक योगदान जो सदैव जारी है।

अगर हम सोचें, उदाहरण के लिए, कितने गैर-ख्रीस्तीय ख्रीस्तीय स्कूलों में जाते हैं, खासकर काथळिक विद्यालयों में, यह समाज के लिए एक योगदान है जो जारी है। यही कारण है कि यह महत्वपूर्ण है कि हम यहाँ मध्य पूर्व में अपनी भूमिका के बारे में जागरूक हों और हम जानते हों कि सार्वभौमिक कलीसिया यहाँ मध्य पूर्व में हमारी भूमिका का समर्थन कर रही है।

प्रश्न: ख्रीस्तीय प्रदर्शनी में बहुत कुछ सीख सकते हैं, निश्चिर रुप से, लेकिन जो लोग जॉर्डन में ख्रीस्तीय धर्म को अपनी आँखों से देखना चाहते हैं, क्या यह तीर्थयात्रियों के लिए जॉर्डन जाने के बारे में सोचने का समय है, या यह कुछ ऐसा है, विशेष रूप से आशा की जयंती में, जिसे उन्हें अपने रडार पर रखना चाहिए?

जॉर्डन एक बहुत ही स्वागत करने वाला देश है, और मुझे यकीन है कि जॉर्डन इस पवित्र वर्ष में बिल्कुल सही जगह है, क्योंकि पवित्र स्थलों का दौरा करने से हमारे विश्वास में नवीनीकरण हो सकता है, और यह पवित्र वर्ष का उद्देश्य भी है। पवित्र वर्ष ख्रीस्तीय को अपने विश्वास को नवीनीकृत करने के लिए आमंत्रित देता है, और, निश्चित रूप से, हमारे विश्वास को नवीनीकृत करने का सबसे अच्छा तरीका उन स्थानों के साथ सीधा संपर्क करना है जहाँ इस विश्वास का जन्म हुआ है।

