'जॉर्डन: ख्रीस्तीय धर्म की सुबह' - अम्मान में विशेष कार्यक्रम में दुर्लभ झलक दिखाई गई

अम्मान, बुधवार 8 जनवरी 2025 : ख्रीस्तीय धर्म की जड़ों को बेहतर ढंग से समझने के लिए, किसी को जॉर्डन में इसकी जड़ों से खुद को बेहतर ढंग से परिचित करना चाहिए...

31 जनवरी को वाटिकन में शुरू होने वाली बहुप्रतीक्षित विशेष प्रदर्शनी 'जॉर्डन: ख्रीस्तीय धर्म की सुबह', को जानने का सबसे अच्छा तरीका होगा।

पर्यटन और पुरावशेष मंत्रालय तथा जॉर्डन पर्यटन बोर्ड द्वारा आयोजित, वाटिकन न्यूज बुधवार को अम्मान के संत रेजिस होटल में एक विशेष प्रेस कार्यक्रम में आमंत्रित पत्रकारों में से एक था, जिसने जल्द ही शुरू होने वाली प्रदर्शनी की एक झलक दिखाई।

यह इम्मर्सिव प्रदर्शनी, जो 28 फरवरी तक वाटिकन में खुली रहेगी, जॉर्डन और परमधर्मपीठ के बीच राजनयिक संबंधों की 30वीं वर्षगांठ के साथ-साथ 'आशा के तीर्थयात्री' थीम के तहत वाटिकन के जयंती वर्ष 2025 समारोह के साथ मेल खाती है। यह प्रदर्शनी 1964 में संत पापा पॉल षष्टम की जॉर्डन यात्रा की वर्षगांठ के भी करीब है।

उल्लेखनीय रूप से, इसमें पहली शताब्दी से लेकर बीजान्टिन, इस्लामिक और हाशमी युगों तक फैली 80 से अधिक कलाकृतियों का एक अनूठा संग्रह होगा।

इसके अलावा, इसमें ऑडियोविज़ुअल तत्व भी शामिल होंगे जो आगंतुकों को 2,000 साल के इतिहास की एक आकर्षक यात्रा पर ले जाएंगे, जो जॉर्डन में ख्रीस्तीय धर्म के जन्म, संपन्नता और स्थायी विरासत को देखेंगे।

अद्भुत बात यह है कि यह प्रदर्शनी मध्य पूर्वी राष्ट्र के पवित्र अतीत को देखने वालों को ले जाएगी, जिसे कई लोग ख्रीस्तीय धर्म के पालने के रूप में देखते हैं।

जॉर्डन में ख्रीस्तीय देश की 11 मिलियन की आबादी का लगभग 4 प्रतिशत हैं।

विशेष रूप से, यह पाँच स्थलों को उजागर करेगा, जिनमें सबसे उल्लेखनीय है माघतास, ईसा मसीह का बपतिस्मा स्थल, जहाँ योहन बपतिस्ता ने येसु को बपतिस्मा दिया था, जो ख्रीस्तीय धर्म के जन्मस्थान को चिह्नित करता है।

इसके अलावा, तीर्थयात्री माउंट नेबो, मूसा के अंतिम विश्राम स्थल, धन्य माता की स्मृति में आवर लेडी ऑफ द माउंटेन चर्च, नबी एलिजा के जन्मस्थान, तेल मार एलियास और मैकेरस, संत योहन बपतिस्ता की शहादत स्थल के बारे में जानेंगे।

अम्मान में आयोजित कार्यक्रम के दौरान, प्रतिष्ठित वक्ताओं ने इस बात पर जोर दिया कि यह प्रदर्शनी केवल कलाकृतियों का संग्रह नहीं है, बल्कि यह जॉर्डन में शांति, एकता और ख्रीस्तीय धर्म की स्थायी विरासत का उत्सव है, तथा यह विश्वासियों और सभी लोगों को देश की आस्था और विरासत की जड़ों को फिर से खोजने के लिए आमंत्रित करता है।

कार्यक्रम की शुरुआत जॉर्डन की पर्यटन और पुरावशेष मंत्री महामहिम लीना अन्नाब के स्वागत भाषण से हुई, जिसमें उन्होंने जॉर्डन को "ख्रीस्तीय धर्म का उद्गम स्थल" बताया और कहा कि कैसे यह प्रदर्शनी वाटिकन के साथ घनिष्ठ सहयोग से आयोजित की गई।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि "यह प्रदर्शनी आस्था की जड़ों का जश्न मनाने और इन पवित्र स्थलों को बनाए रखने के लिए हमारी प्रतिबद्धता को बढ़ाने का एक अवसर है," क्योंकि उन्होंने विशेष रूप से याद दिलाया कि कैसे येसु का बपतिस्मा स्थल "दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों में से एक है।"

उन्होंने प्रेस को बताया कि यह प्रदर्शनी, जिसे उन्होंने "अपनी तरह की पहली प्रदर्शनी" बताया, "गतिशील" होने की उम्मीद है, उन्होंने बताया कि इसकी शुरुआत वाटिकन से होगी, लेकिन फिर समय के साथ इसके अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अन्य स्थलों की 'यात्रा' करने की उम्मीद है।

इस तरह, दुनिया भर के कई तीर्थयात्री 30 स्थलों से लगभग 90 कलाकृतियों से परिचित होंगे, जिनमें से कई यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त हैं।

इसके बाद, जॉर्डन के प्रेरितिक राजदूत महाधर्माध्यक्ष जोवान्नी पिएत्रो दाल टोसो ने टिप्पणी की और पहल की रूपरेखा को स्पष्ट किया।

परमधर्मपीठ के लगभग 190 देशों के साथ राजनयिक संबंध हैं और जॉर्डन के साथ यह लगभग 30 साल पहले शुरू हुआ था। पिछले साल राज्यों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ संबंधों के लिए वाटिकन सचिव महाधर्माध्यक्ष पॉल रिचर्ड गलाघेर की यात्रा को स्मरण किया गया।

महाधर्माध्यक्ष दाल टोसो ने संत पापा फ्राँसिस की जॉर्डन यात्रा के साथ-साथ अक्टूबर में काथलिकों को पवित्र भूमि के लिए लिखे गए उनके विशेष पत्र को याद किया, तथा इस बात पर भी जोर दिया कि येसु के बपतिस्मा स्थल पर नये गिरजाघऱ के अभिषेक के लिए वाटिकन के राज्य सचिव कार्डिनल परोलिन की यात्रा, मध्य पूर्व में ख्रीस्तियों के साथ कलीसिया की निकटता का एक और संकेत प्रस्तुत करती है।

जॉर्डन के प्रेरितिक राजदूत ने जोर देकर कहा, "हमें मध्य पूर्व में ख्रीस्तियों की मौजूदगी के महत्व को याद रखना चाहिए, क्योंकि वे शुरू से ही इस क्षेत्र में विश्वास की निरंतरता का प्रतिनिधित्व करते हैं।"

