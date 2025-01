Ressa, McCann y Calabresi comparados: Contar con valentía y sin compromisos

Entre los diálogos en la ciudad, organizados con motivo del Jubileo de la Comunicación, en el Augustinianum decenas de trabajadores de la información procedentes de todo el mundo pudieron interactuar con los periodistas que testimoniaro en el Vaticano. La invitación fue nuevamente a iluminar la esperanza, resistir las crecientes formas de corrupción en el sector de los medios, construir alianzas más fuertes entre periodistas, instituciones y lectores, tener fe en la verdad.

Antonella Palermo - Ciudad del Vaticano

Fue el momento de interacción, de intercambio, una especie de continuación del encuentro cultural el que tuvo lugar, el sábado, en el Aula Pablo VI antes de la llegada del Papa Francisco para cerrar el Jubileo del mundo de la comunicación. Fue en el auditorio del Augustinianum y estuvo organizado por el Dicasterio para la Comunicación. Moderado por el prefecto Paolo Ruffini , contó con la participación de los mismos invitados a hablar sobre la comunicación y la esperanza en el Vaticano, después de haber atravesado la Puerta Santa: el periodista y escritor Mario Calabresi , la periodista filipina Maria Ressa , Premio Nobel de la Paz, en 2021, y Colum McCann, escritor irlandés de renombre internacional. Fue una oportunidad adicional para iluminar y esclarecer algunos pasajes fundamentales del discurso pronunciado por el Papa y traer a la asamblea experiencias y desafíos de comunicación de todo el mundo.

El periodismo como antídoto a la tiranía del poder

Es necesario hacerse preguntas y también hacer un pequeño esfuerzo para formarse una opinión. Lleva tiempo pero es una buena manera. Así empezó Calabresi, subrayando una vez más el enfoque más útil y necesario ante el peligro constante de las noticias falsas y repitiendo cómo, en la narrativa actual de los medios de comunicación, se enfatizan los aspectos negativos porque "apelan más al estómago de la gente. .. a quien escucha." Al olvidar todo lo demás, se quita una parte esencial. "Dejen de vigilarnos a cambio de ganancias económicas. Basta de vigilancia por parte de los gigantes de Internet. Detengan los prejuicios codificados": este es el 'mantra' que pronuncia esta mujer de sonrisa amable y tenacidad de hierro. "El verdadero periodismo es un antídoto contra la tiranía. No silencien a los periodistas", afirmó. Y puso el ejemplo de quienes en Georgia se manifiestan con una huelga de hambre para obtener la libertad de expresión.

Participantes en el encuentro sobre Comunicación y Esperanza en el Augustinianum

Repite lo que es verdad, una y otra vez.

Colum McCann contó una anécdota en el centro de su nuevo libro Una Madre, o la historia del joven periodista James Foley, asesinado en 2014 en Siria, decapitado por ISIS. Cuando el asesino y torturador fue llevado ante el tribunal - recordó - la madre de Foley, a quien el propio escritor tuvo el privilegio de acompañar, dijo que quería hablar con él y finalmente lo perdonó. "Era una enfermera, una mujer de fe, muy fuerte. Muchos otros habrían buscado venganza, pero ella convirtió la justicia en un momento de aprendizaje para todos. Diane Foley entró en la vida de otra persona con gracia, humildad y escucha". Un episodio emblemático de lo que el Papa subraya: es necesario el don mutuo y la comunicación auténtica es capaz de desencadenar esta dinámica de vida. “Debemos decir la verdad y repetirla constantemente”, fue el motivo recurrente esta noche. "Creo que al final la verdad ganará si luchamos contra la desesperación del silencio", añadió McCann.

El coraje de contar sin compromisos

El verdadero periodismo necesita noticias reales, pero también periodistas valientes, afirmó un joven periodista asiático entre el público. Y él preguntó: "¿Cómo se encuentra este coraje?". La respuesta más sencilla es el amor, respondió Ressa: "Nos encontramos en un entorno que nos manipula. Necesitamos encontrar personas que piensen como nosotros. En realidad, no es tanto una cuestión de coraje, sino de establecer un límite entre lo que creemos puede ser parte de nuestros valores y lo que hay que excluir y luego debemos mantener nuestra posición". Por su parte, Calabresi dijo que el coraje se encuentra amando y preocupándose por la propia credibilidad: "Si pienso que no debo avergonzarme entonces encuentro el coraje. Escapar del compromiso, que es la manera más sencilla". Y también "para ser verdaderos - añadió Ruffini - retomando las palabras del Papa. Ser verdaderos también admitiendo la propia debilidad, como decía san Pablo, figura de la que se hizo eco varias veces el prefecto el día en que la conversión del apóstol es celebrado. A veces, precisó, detrás de la máscara del coraje se esconde nuestra arrogancia, nuestro deseo de afirmar que lo sabemos todo. Esto debería evitarse.

El silencio es consentimiento

Una monja se pronunció ante la pregunta de una niña: ¿de qué manera concreta abordan ustedes, los periodistas, el dilema entre el bien y el mal, en el que el mal siempre parece ganar? Ressa reiteró que había sido testigo del abismo de su país, pero que con el tiempo también había visto algunos pasos hacia adelante. Y por eso hoy tiene esperanza: "Los periodistas somos testarudos: es el momento en el que debemos mirarnos a nosotros mismos y redefinirnos. No podemos rendirnos, no hay otra opción. Colaborar, colaborar, colaborar". McCann se hizo eco de esto y cuestionó las instituciones, incluidas las religiosas: deben hacer su parte, tal como deben hacerlo los lectores. "Necesitamos lectores intrépidos y valientes que clamen por la verdad y la excelencia". Interviene otra religiosa de México, donde el riesgo continuo se debe a la presencia del narcotráfico y la presión que ejercen estos lobbies. “Es lo más difícil de afrontar”, subrayó. ¿Cómo se trabaja en un contexto como este? Ressa recordó que en Filipinas, durante el mandato de Duterte, se estimaron 28.000 muertes sólo en los tres primeros años. El miedo es contagioso, pero si la comunidad desencadena un proceso de protección mutua entonces estamos en el camino correcto. "Cuanto más silenciosos somos, más sucumbimos. El silencio es consentimiento. Lo dije en Filipinas y ahora lo vemos en Estados Unidos", afirmó. McCann instó a las mujeres a ser líderes del cambio. Y añadió: "La Iglesia debe ponerse de pie, cuando no lo hacemos perdemos una oportunidad de dar testimonio".

Frenar el aumento de la corrupción en los medios

Luego, una joven preguntó cómo comportarse ante los peligros internos en el lugar de trabajo. El prefecto Ruffini subrayó que es necesario construir una relación fuerte en la Iglesia: "Es un trabajo humilde que debe hacerse más y mejor", condición necesaria para frenar también estos problemas. Además, la invitación que todavía nos llega del jefe del Dicasterio es a "no encerrarnos en la zona de confort de los católicos que se llevan bien", sino a ser sal en el mundo. Habló una mujer de Pakistán, compartiendo los temores que rodean el compromiso en los países antiliberales con respecto a las minorías. Ressa sugirió que existe una red de abogados dispuestos a brindar asistencia gratuita, pero advirtió que "muchos de los fondos de los benefactores se están agotando". No podemos aceptar la normalización del odio, afirmó la Premio Nobel, y no necesitamos ser periodistas para hacerlo. También desde Kenia se levantó la voz de una monja que habló de los esfuerzos, a menudo demasiado elevados y difíciles, para permanecer "visibles" como comunicadores católicos. Maria Ressa destacó que lamentablemente la ley de plataformas no premia el comportamiento correcto. Pero que “como católicos podemos organizarnos, hazlo”.

No dejen solos a los periodistas

Finalmente, fue Calabresi quien lanzó una última invitación: no dejar solos a los activistas, a los periodistas, a todos aquellos que hacen oír su voz. Y sacó a relucir el capítulo sobre el elevado número de periodistas amenazados por la mafia que viven bajo protección en Italia: "El mayor aliado de la desinformación es el aislamiento y la soledad". En conclusión, una sugerencia que parecería contradecir la tendencia a la hipervelocidad en la información y es más bien una forma de buscar profundidad: "En la era de perseguir información instantánea nos llevan a pensar que mantenerse al día siempre es gratificante. Te sugerimos que vayas más despacio, que digas cosas que crees que dejan huella. Luego hay que tener paciencia para repetir las cosas que creemos que tienen valor, para seguir repitiéndolas, la verdad es que hay que tener paciencia".