Comunicar esperanza en un mundo de drama, Intervenciones: Ressa y McCann

Con ocasión del Jubileo de la Comunicación, en el Aula Pablo VI, un momento de reflexión moderado por Mario Calabresi y centrado en la esperanza jubilar como antídoto para un mundo que parece haber perdido la capacidad de discernir los «signos de resistencia» en medio de las dramáticas noticias que se difunden a diario. Al final, antes del encuentro con el Papa Francisco, una actuación del maestro violinista Uto Ughi

Edoardo Giribaldi - Ciudad del Vaticano

¿Cómo comunicar esperanza, y con esperanza, en un mundo donde la mentira se convierte en verdad, alimentando el odio a través de algoritmos y desinformación? Contando las historias que vienen de abajo, de lejos, de los que piensan diferente. «No tenemos por qué caernos bien. De hecho, ni siquiera tenemos que caernos bien. Pero sí tenemos que entendernos», como nos dicen dos padres, uno israelí y otro palestino, que recorren juntos el mundo, relatando su filosofía, tan sencilla como profunda, que está en el corazón de la información y la difusión. Hoy, 25 de enero, en el evocador marco del Aula Pablo VI, han tomado la palabra Maria Ressa, periodista filipina nacionalizada estadounidense y Premio Nobel de la Paz en 2021, y Colum McCann, escritor irlandés de fama internacional, autor de siete novelas y tres colecciones de relatos que han obtenido prestigiosos galardones como el National Book Award y el International IMPAC Dublin Literary Award. La conversación fue moderada por Mario Calabresi, periodista y escritor, antiguo editor de La Stampa y La Repubblica, así como cofundador de la productora de podcasts Chora Media.

Volver a las raíces de la comunicación



El diálogo fue introducido por Paolo Ruffini, prefecto del Dicasterio para la Comunicación. «Interrogarse sobre cómo podemos esperar todavía la comunicación entre las personas y las máquinas, sobre cómo puede y debe orientarse la tecnología», los temas que centran los encuentros de este Jubileo especial, según Ruffini.

Un papel, el de comunicadores, que debe estar siempre impulsado por la «voluntad de volver a las raíces de nuestra profesión, a la raíz de nuestra esperanza».

«Puede haber salvación»



«¿Se puede comunicar todavía la esperanza?¿Se puede aún comunicar la esperanza?¿O la nuestra es sólo una narración desesperada?», las preguntas de partida planteadas por Calabresi.

Hay que contar el mal», admite el periodista, pero su narración no puede ser totalitaria, “la única clave de lectura del mundo” o “el motor de la información”. De hecho, en ella se pueden discernir «signos de resistencia», que la sociedad parece haberse vuelto incapaz de captar. 'Debe haber salvación, puede haber salvación', afirma Calabresi, y la tarea de contarla corresponde a los profesionales de la información. «El buen comunicador se asegura de que quienes escuchan, leen o miran puedan ser partícipes, puedan estar cerca», dice Calabresi, citando el mensaje del Papa Francisco para la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales.

La violencia en línea es real

Para Maria Ressa, la tarea de enmarcar el momento actual 'de profunda transformación de nuestro mundo'.Está inevitablemente marcado por las tecnologías modernas que, cuando se dedican a la única búsqueda del beneficio, «destruyen la confianza» de las personas, provocando una «epidemia general de soledad».La censura del libre pensamiento ha sido parte integrante de su carrera periodística: a través de su sitio web periodístico Rappler y su relato crítico de las actuaciones del Presidente Duterte, Ressa ha sido detenida y condenada por diversos cargos, entre ellos difamación. Un total de diez, reducidos hoy a dos. Para estar hoy aquí, he tenido que pedir la aprobación del Tribunal Supremo filipino.Si dices una mentira un millón de veces, se convierte en una verdad.Si convences a la gente de que las mentiras coinciden con los hechos, la controlas», añadió, haciendo hincapié en el intento general de “manipulación” que se produce a diario en los medios de comunicación.«No son accidentes, es un diseño deliberado», afirma Ressa, que señala cómo lo que ocurre en Internet trasciende su dimensión virtual, “cambiando nuestra forma de actuar, nuestra forma de vivir”.«La violencia online es violencia real», resume la periodista, citando protestas en Venezuela, Mozambique, Georgia, donde los opositores desfilan ondeando en el libro que escribió, Cómo plantar cara a un dictador: la lucha por nuestro futuro.

«Reconoce tu poder»

Siempre inspirándose en la actualidad, el periodista cita la reciente decisión de Facebook de eliminar sus actividades de verificación de hechos.«Querido Mark», dice Ressa, dirigiéndose idealmente al CEO de Meta, Zuckerberg, “no es una cuestión de libre pensamiento, es una cuestión de seguridad”.De Myanmar a Gaza, pasando por Ucrania y Sudán, y los conflictos olvidados de Zimbabue, Etiopía, Afganistán, combatidos no sólo con armas, sino «con algoritmos, desinformación, la destrucción sistemática de la verdad».«Reconoce tu poder», es la exhortación consecuente de Ressa, “puedes ser parte del cambio para el bien, guiado por el amor”.Concluye citando a T.S. Elliot, y su idea de un «presente» que ya es «pasado».«Queremos hacer el bien ahora, porque cuando miremos atrás, un día, querremos decir que hicimos lo correcto», cierra el discurso, saludado por un largo aplauso y una gran ovación de los presentes en el Aula Pablo VI, a lo que Ressa responde con una sonrisa emocionada.

«Debemos entendernos»



«¿Cómo podemos promover la civilización a partir de los escombros causados por la guerra?», es la pregunta inicial que plantea McCann.Una cita de un diálogo que tuvo lugar entre Sigmund Freud y Albert Einstein.El psicoanalista sostenía que la humanidad tenía un instinto natural «de odio y destrucción» imposible de erradicar.Sin embargo, a este oscuro presagio, Freud añadió un rayo de esperanza: «Luchar por la paz y la justicia no es imposible», y cualquier fragmento de emoción «que cree lazos entre los seres humanos debe aprovecharse inevitablemente para hacer frente a los conflictos».En resumen, la comunidad mundial está llamada a buscar una «comunión de sentimientos» y una «metodología de instintos».El escritor subraya el valor de las historias, «el pegamento que nos mantiene unidos», sin el cual «no somos nada». Recursos aún más valiosos cuando proceden de personas con orígenes poco convencionales. «Cuando ignoramos estas historias» llegamos “al quid de nuestro posible oscurecimiento”, capaz “de destruirnos, por completo”.«No podemos amar a nuestro prójimo, porque ya no tenemos prójimo que no sea nuestra propia persona», afirma McCann.«Así perdemos nuestro sentido: nos preguntamos quiénes somos, si sólo nos correspondemos a nosotros mismos». El resultado es la «anulación» de las historias de nuestros «supuestos» enemigos. «Un arma del tipo más insidioso», señala McCann, con la que Einstein esperaba que pudiera lidiar alguna forma de “gobierno global”.De esta idea «nacieron instituciones como las Naciones Unidas».Sin embargo, aunque nacieron de premisas prometedoras, «no han funcionado como hubiéramos deseado».

El cambio empieza desde abajo

«Han llegado algunos fragmentos de bien, pero seguimos cerca de la oscuridad.Las decisiones siguen viniendo de arriba» El cambio, en cambio, viene “de abajo”. McCann cita a dos padres, uno israelí y otro palestino, que a pesar de la pérdida de sus hijos en los conflictos de Oriente Próximo, «han mantenido su amistad», y viajan por el mundo compartiendo su historia.Su filosofía «es simple, pero profunda: no tenemos por qué amarnos los unos a los otros.De hecho, ni siquiera tenemos que gustarnos.Pero sí tenemos que entendernos».

Las palabras de esperanza y reflexión se entrelazaron con las notas igualmente poderosas e inspiradoras del maestro Uto Ughi. Considerado uno de los máximos exponentes de la escuela italiana contemporánea de violín, su actuación selló el diálogo, anticipando el esperado encuentro con el Papa Francisco.