Parolin: Preocupantes hechos en Ucrania, paren antes de que ocurra lo irreparable

El cardenal, al margen de la presentación de un libro en la Universidad Lumsa, no comenta la orden de arresto internacional contra Netanyahu: «Nos interesa que la guerra termine pronto». Sobre las palabras del Pontífice sobre el «genocidio» en Gaza, declara: «El Papa ha reiterado la posición de la Santa Sede, hay criterios técnicos para definir tal concepto». Sobre la cuestión del antisemitismo: «Sobre el fenómeno siempre hemos sido muy claros, lo hemos condenado y lo seguiremos condenando».

Salvatore Cernuzio - Ciudad del Vaticano

Ningún comentario de la Santa Sede sobre la decisión de la Corte Penal Internacional de emitir una orden de arresto contra el primer ministro israelí Netanyahu por crímenes de guerra, en cambio un fuerte llamamiento, a la luz de las crecientes tensiones en el conflicto en Ucrania, para que se detenga «antes de llegar a lo irreparable». A continuación, un comentario sobre las palabras del Papa de investigar si el de Gaza, donde el número de víctimas ha superado las 44.000, puede configurarse como «genocidio»: «El Papa dijo cuál es la posición de la Santa Sede y es que hay que estudiar estas cosas, porque hay criterios técnicos para definir el concepto de genocidio». El cardenal secretario de Estado, Pietro Parolin, responde a las preguntas sobre la gran actualidad de los conflictos que sacuden el mundo a los periodistas que se han reunido con él hoy, 22 de noviembre, al margen de la presentación del libro en la Universidad Lumsa «La pastoral de la soledad. Una nueva propuesta» del profesor Matthew Fforde (ediciones Cantagalli).

Preocupado por Ucrania

Sobre la orden de arresto contra Netanyahu, el cardenal explicó que la Santa Sede ha «tomado nota de lo sucedido» y reiteró que lo que «nos preocupa e interesa es que la guerra termine pronto». La misma preocupación se aplica también a Ucrania tras el lanzamiento de misiles de largo alcance de fabricación británica y estadounidense contra territorio ruso y las amenazas del Presidente Vladimir Putin de un conflicto que podría extenderse a escala mundial. Parolin dice estar «interpretando el pensamiento y la preocupación del Papa: ¡paremos ahora mientras haya tiempo, porque esta escalada no se sabe adónde llevará!», exclama. «En algún momento ya no sabremos cómo controlar un eventual desarrollo de esta situación», añadió el cardenal, haciendo un llamamiento «a quienes tienen la responsabilidad para que se detenga, antes de que se llegue a lo irreparable».

Continúan las acciones para el intercambio de prisioneros y la devolución de niños

Preguntado sobre si éste es el peor momento del conflicto en Ucrania, el Secretario de Estado, tras señalar que «no creo que haya habido nunca momentos mejores», subrayó que «ciertamente esta situación actual, estos desarrollos son muy muy preocupantes, porque no sabemos a dónde pueden llevar». Además de su aprensión ante una posible escalada, la Santa Sede expresó su cercanía al «atormentado» país prosiguiendo su labor sobre el intercambio de prisioneros y el retorno de los niños ucranianos llevados a la fuerza a Rusia. No hay novedades al respecto, pero Parolin reiteró que «por nuestra parte existe la voluntad de continuar. Siempre se ha hecho no sólo por el bien en sí de esta iniciativa, sino también para preparar un poco el terreno para llegar a las negociaciones».

Las palabras del Papa sobre Gaza

Por último, el cardenal no se sustrajo a la petición de un comentario sobre las palabras del Papa Francisco recogidas en un libro sobre el Jubileo, cuando citó la opinión de «algunos expertos» según los cuales «lo que está sucediendo en Gaza tiene las características de un genocidio». «Esto -añadía el Pontífice en el libro- debería estudiarse cuidadosamente para determinar si entra dentro de la definición técnica formulada por juristas y organismos internacionales».

Para Parolin, el Papa se limitó a reiterar «la posición de la Santa Sede» y es «que estas cosas deben ser estudiadas, porque existen criterios técnicos para definir el concepto de genocidio. El Papa ha dicho esto, me parece que ha reiterado lo que siempre hemos dicho, o más bien ha dicho lo que siempre hemos reiterado».

Condena del antisemitismo

Consultado sobre el antisemitismo, el cardenal recordó que «la posición de la Santa Sede sobre el fenómeno es clara»: «No hay necesidad de hacer más consideraciones. Siempre lo hemos condenado y lo seguiremos condenando y trataremos precisamente de crear las condiciones, por lo que a nosotros respecta, para que pueda haber realmente una condena seria y una lucha seria contra este fenómeno».