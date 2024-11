La Haya pide el arresto de Netanyahu y Gallant por crímenes de guerra

Destrucción en un campo de refugiados de Deir el-Balah, en el centro de la Franja de Gaza, tras un ataque israelí. (AFP or licensors)

Por el conflicto de Gaza, la Corte Penal Internacional ha dictado ayer órdenes de arresto contra el primer ministro israelí y el ex ministro de Defensa Yoav Gallant. También se busca a varios responsables del grupo terrorista palestino, entre ellos el dirigente Al-Masri. Mientras tanto, las víctimas en la Franja, según Hamás, han aumentado a más de 44.000.

Alessandro Di Bussolo - Ciudad del Vaticano

Crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en el conflicto de Gaza. Con esta acusación, la Corte Penal Internacional emitió este jueves órdenes de detención contra el primer ministro israelí Benyamin Netanyahu y el ex ministro de Defensa Yoav Gallant. También se emitieron órdenes de detención contra varios dirigentes de Hamás, entre ellos el líder Al-Masri, conocido comúnmente como Deif. Israel había afirmado haberlo matado en un ataque aéreo, pero Hamás nunca ha reconocido formalmente su muerte.

Israel: decisión vergonzosa y antisemita

Netanyahu y otros dirigentes israelíes condenaron la petición de órdenes de detención del fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, calificándola de «vergonzosa y antisemita». «No hay guerra más justificada que la que Israel está librando en Gaza tras los ataques del 7 de octubre», declaró el portavoz del primer ministro israelí, añadiendo que «Israel rechaza las absurdas y falsas acciones y acusaciones de la Corte Penal Internacional, que es un órgano político partidista y discriminatorio.»

Los jueces: la población privada de alimentos y medicinas

«La Corte ha concluido que existen motivos razonables para creer que ambas personas privaron intencionadamente y a sabiendas a la población civil de Gaza de bienes esenciales para su supervivencia, como alimentos, agua, medicinas y suministros médicos, así como combustible y electricidad», escribió el tribunal de tres jueces en su decisión unánime de emitir las órdenes de arresto. Añadió que no era necesario que Israel aceptara la jurisdicción del tribunal para ejecutar la orden.

Tajani: la Corte debe desempeñar un papel jurídico y no político

El ministro italiano de Asuntos Exteriores, Tajani, comentó que quería ver «cuáles son los contenidos de la decisión y las motivaciones que han llevado al tribunal a tomar esta decisión. Apoyamos a la CPI, recordando siempre que la Corte debe desempeñar un papel jurídico y no político». A pesar de las órdenes de arresto, es poco probable que ninguno de los sospechosos se enfrente pronto a los jueces de La Haya, señala Associated Press. De hecho, la Corte no dispone de policía propia para hacer cumplir las órdenes, sino que depende de la cooperación de sus Estados miembros.

Más de 44.000 víctimas desde el inicio del conflicto

Desde el inicio del conflicto, que hoy cumple 403 días, según el Ministerio de Sanidad de Gaza, controlado por Hamás, ha habido 44.056 víctimas en la Franja y 104.268 heridos. Mientras tanto, al menos 22 personas murieron ayer en ataques aéreos israelíes que alcanzaron varias zonas de la región de Baalbek, en el este de Líbano. Así lo informó el Ministerio de Sanidad de Beirut, señalando que el mayor número de víctimas, al menos ocho, se produjo en la localidad de Nabha. Por la noche, el actual ministro israelí de Defensa, Israel Katz, y el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Israel (IDF), Herzi Halevi, se reunieron en Tel Aviv con el enviado estadounidense, Amos Hochstein, que se encuentra en misión en la región para intentar alcanzar un acuerdo de alto el fuego entre Israel y el Hezbolá libanés.