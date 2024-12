Padre Pasolini: En Adviento abrimos el corazón a la buena nueva de Dios

Esta mañana, en el Aula Pablo VI, se ha celebrado la primera de las tres meditaciones hacia la Navidad del nuevo predicador de la Casa Pontificia, sobre el tema "La puerta del asombro". Escuchar las voces de los profetas y el ejemplo de María e Isabel, para reconocer "esas semillas del Evangelio" ya presentes en la realidad y llevar esperanza al mundo

Alessandro Di Bussolo e Isabella Piro – Ciudad del Vaticano

El asombro ante la novedad de Dios, ante el misterio de la Encarnación, es "el primer movimiento del corazón que debe despertarse" para encaminarse hacia el Nacimiento del Señor "y cruzar la puerta del jubileo con una esperanza viva". Asombro como el de María, tras el anuncio del ángel Gabriel, que "se deja atraer con extrema naturalidad" por el plan de Dios y quiere "hacerse partícipe de él de forma libre y consciente". Pero para ello, primero debemos disolver la rigidez del corazón, diciendo "no" a todo lo que corre el riesgo de cerrarnos y agobiarnos: el miedo, la resignación, el cinismo. Sólo así "podremos mirar todo con ojos nuevos, reconociendo aquellas semillas del Evangelio ya presentes en la realidad", dispuestas a llevar la esperanza de Dios al mundo. Son las palabras de la primera meditación de Adviento. El padre Roberto Pasolini, franciscano capuchino, nuevo predicador de la Casa Pontificia, ha propuesto esta mañana al Papa y a sus colaboradores de la Curia Romana en el Aula Pablo VI. El tema elegido para las tres reflexiones es “Las puertas de la esperanza. Hacia la apertura del Año Santo a través de la profecía de la Navidad”.

En evidencia 03/12/2024 Vaticano, predicaciones de Adviento dedicadas al tema de la esperanza Tendrán lugar en el Aula Pablo VI los tres viernes anteriores a Navidad, los días 6, 13 y 20 de diciembre. Serán propuestos por el nuevo predicador de la Casa Pontificia, el padre ...

Abre la puerta del asombro

Después de unas sentidas palabras de agradecimiento a su predecesor, el padre Raniero Cantalmessa, predicador "de la alegría y de la luz del Evangelio" en la Casa Pontificia desde hace 44 años, el padre Pasolini nos invita a abrir "La puerta del asombro", tema elegido para su primera meditación, primero ante la voz de los profetas, luego sobre el "coraje de disentir" de Isabel, y finalmente ante la "humildad de estar de acuerdo" de María. Los profetas, aquellos que "saben comprender profundamente el significado de los acontecimientos de la historia", nos indican, para el predicador, el desafío que debe afrontar en el tiempo de Adviento: "realizar la presencia y la acción de Dios en la historia y despertar nuevamente el asombro ante lo que él no sólo puede, sino sobre todo quiere realizar, en nuestras vidas y en la historia del mundo".

Las voces de los profetas, advirtiendo y luego abriendo a la esperanza

Subrayando que en este tiempo la liturgia nos hace escuchar muchos textos proféticos, el predicador subraya que su voz nunca puede dejarnos indiferentes, porque, como afirma Jeremías, produce en nosotros dos efectos: advertir y luego abrirnos a la esperanza, porque "Dios reafirma la fidelidad de su amor y ofrece al pueblo una nueva oportunidad".

La dificultad de creer en nuevos destellos de luz

Son palabras que nos cuesta escuchar, sobre todo "cuando la voz de Dios intenta reabrir los canales de la esperanza", porque "acoger una buena noticia no es fácil, sobre todo cuando la realidad está marcada desde hace mucho tiempo por el sufrimiento, las decepciones y las incertidumbres". A menudo nos invade la tentación de creer que nada nuevo puede suceder." Sin embargo, voces como la de Isaías: “He aquí, hago algo nuevo: ahora mismo está brotando, ¿no lo notáis?” nos llega justo aquí, "donde nos sentimos tentados a creer que la realidad ya no puede ofrecernos nuevos rayos de luz". El desafío es entonces volver a despertar el "asombro" ante lo que Dios todavía desea "realizar en nuestra vida y en la historia del mundo".

Un momento de la predicación en el Aula Pablo VI

El ejemplo de Isabel y María

Para prepararnos a escuchar estas voces proféticas, el padre Pasolini indica el ejemplo de dos figuras femeninas, Isabel y la Virgen María, en quienes las dos actitudes fundamentales se condensan para generar en nosotras un dinamismo de salvación: Isabel supo decir 'no'. ' a la aparente continuidad de las cosas y de los vínculos, mientras que en María de Nazaret vemos la necesidad de "saber decir 'sí' a la novedad de Dios, formulando un asentimiento libre y gozoso a su voluntad".

Elizabeth, el coraje de no estar de acuerdo

En su meditación, el predicador de la Casa Pontificia narra la historia de Isabel y su marido Zacarías, tal como la describe el evangelista Lucas, con el anciano sacerdote "incrédulo al acoger con confianza el anuncio de un acontecimiento largamente deseado, pero tal vez no considerado como posible”: el nacimiento de un niño. Debido a su falta de fe, permanecerá en silencio hasta la circuncisión de Juan, nombre indicado por el ángel. Cuando los familiares piden que le pongan al niño el nombre de su padre, Zaccaria, su madre Elisabetta interviene: "No, se llamará Giovanni". Zacarías, subraya el padre Pasolini, significa "Dios recuerda", mientras que Juan significa "Dios usa la misericordia". Un nombre, explica, que "desvía la atención hacia la actualidad" y "sugiere que la historia, aunque influenciada por sus legados, siempre es capaz de superarse y abrirse a nuevas posibilidades, si existe la acción de Dios". Zacarías escribe su asentimiento al nombre de Juan en una tablilla y recupera la voz.

El Papa y la Cuira Romana en el Aula Pablo VI

Descubriendo que lo mejor está por llegar

Según el predicador, la reacción de Isabel sugiere "que, a veces, es necesario interrumpir el fluir de las cosas para abrirse a la novedad de Dios". “Hoy más que nunca, en un momento extraordinario de la historia de la humanidad - explica -, es necesario recuperar este tipo de mirada espiritual sobre la realidad", en la que "junto a las graves injusticias, las guerras y la violencia que afligen a todos los rincones del mundo, surgen nuevas descubrimientos y caminos prometedores de liberación". Concentrados como estamos en el presente, de hecho, "luchamos por invertir en el futuro y tendemos a imaginar el mañana como una fotocopia del hoy". El "no" de Elisabetta, sin embargo, que pone destino de John en las manos de Dios "nos recuerda que nada ni nadie está condicionado sólo por su propia historia y raíces, sino también continuamente reacondicionado por la gracia de Dios".

Di no al hábito para dejarte renovar por Dios

“Hay muchos no esperando a ser pronunciados – continúa el predicador – no sólo contra el mal explícito, sino también contra el mal sutil, que es la costumbre de seguir adelante sin tener nunca el coraje de repensarlas seriamente y hacerlo juntos”. . Pero para pronunciar este "no valiente" hay que creer que "Dios está obrando en la historia y que lo mejor está por venir".

María, la humildad de unirse

Finalmente, para hablar de la respuesta de María a la llamada del Señor, el padre Pasolini relee el Evangelio de la Anunciación, en los apartados "que pueden ayudarnos a recuperar un poco de asombro ante el misterio de la Encarnación". Explica que en san Lucas la tarea del ángel Gabriel parece ser "entrar en el corazón de María, sin forzar en modo alguno las puertas de su disponibilidad, porque el diálogo entre ellos debe desarrollarse en completa libertad" y "en clima de confianza." A la Virgen se le ordena alegrarse, es decir, "darse cuenta de algo que ya existe: el Señor está con ella". Y ésta, explica el predicador, es "la gracia del tiempo de Adviento", es decir, la de "darnos cuenta de que hay más motivos para alegrarnos que para entristecernos, no porque las cosas sean sencillas, sino porque el Señor está con nosotros y todavía puede pasar cualquier cosa".

El aula Pablo VI

La perturbación de la Virgen

Sin embargo, ante las palabras del ángel, “María se enoja mucho”. Según el padre Pasolini, al menos por dos razones. La primera es “que cuando alguien nos demuestra su amor siempre es una sorpresa. El amor no es un acontecimiento predecible” y “necesitamos sentirnos reconocidos y acogidos por quienes somos”. El segundo motivo del temor de María es "porque su corazón siente que ha llegado el momento de dejarse redefinir plenamente por la palabra de Dios". Es como si, explica, "la palabra de Dios estuviera escrita en una hoja de papel donde ya se han acumulado y organizado muchas otras declaraciones a lo largo del tiempo, dejando poco espacio para futuras declaraciones". Pero en Adviento, la espera y la escucha nos sirven realmente "para dejar entrar en nosotros la voz de Dios para decir de nuevo lo que somos y podemos ser ante su rostro".

El llamado a una nueva vida

Finalmente, la llamada a un embarazo imposible según criterios humanos expone a María al riesgo de no ser comprendida por nadie, incluso de ser juzgada por todos como adúltera según las prescripciones de la Ley de Moisés. Fuera de la metáfora, para el padre Pasolini, esto significa que "todo anuncio de Dios expone necesariamente a la muerte, porque contiene la promesa de una vida plena, enteramente entregada a Dios y al mundo". Y el miedo "ante este tipo de responsabilidad" sólo puede superarse "considerando la belleza y la grandeza de lo que nos espera". Pero para abrirnos a todo esto, subraya el predicador, "no podemos limitarnos a decir esos 'sí' que no nos cuestan nada y que nunca nos privan de nada". Cada "decisión auténtica según el Evangelio", de hecho, "cuesta toda una vida y nos expone al riesgo de perder privilegios y certezas". Decir "sí" a Dios, recuerda el padre Pasolini, nos expone al riesgo de "morir en el equilibrio que hemos logrado y en el que intentamos permanecer". Sin embargo, éste es precisamente "el camino que nos hace encontrarnos a nosotros mismos".

Aquí está el siervo del Señor.

La Virgen responde al ángel con su "santo asombro", preguntando "¿cómo puede suceder esto, si no conozco varón?". “No quiere comprender en detalle el plan de Dios”, sino que “simplemente se hace partícipe de él de manera libre y consciente”. Y el ángel no le explica cómo podrá engendrar la carne del Hijo de Dios: sólo le anuncia que el Espíritu Santo será su fiel guardián. Con ella: "He aquí la esclava del Señor: hágase en mí según tu palabra", finalmente, María "declara todo su entusiasmo por la llamada que acaba de recibir". Es como si le dijera al ángel, explica el predicador: “Lo que tú me propusiste aceptar, en realidad, ahora soy yo quien lo quiere y lo elijo”.

Los anuncios que recibimos en nuestras vidas.

Para el padre Pasolini, "todos los anuncios que recibimos en el camino de la vida" sólo pueden terminar así. Cuando la luz de Dios logra mostrarnos que dentro del temor de lo que nos espera está la fidelidad de una promesa eterna, surge en nosotros el asombro y nos encontramos capaces de pronunciar finalmente nuestro 'aquí estoy'".