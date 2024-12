Vaticano, predicaciones de Adviento dedicadas al tema de la esperanza

Tendrán lugar en el Aula Pablo VI los tres viernes anteriores a Navidad, los días 6, 13 y 20 de diciembre. Serán propuestos por el nuevo predicador de la Casa Pontificia, el padre Roberto Pasolini. En las voces de los profetas que este período litúrgico nos propone, hay una invitación a «reconocer cuáles son las puertas que nos introducen en el misterio de nuestra humanidad con renovada esperanza», escribe el religioso en la invitación a la Curia Romana.

Tiziana Campisi - Ciudad del Vaticano

«Las puertas de la esperanza. Hacia la apertura del Año Santo a través de la profecía de la Navidad». Este es el tema de las tres meditaciones de Adviento que pronunciará, por primera vez, el padre capuchino Roberto Pasolini, nuevo predicador de la Casa Pontificia, nombrado el pasado 9 de noviembre. Las predicaciones tendrán lugar en el Aula Pablo VI, los viernes que preceden a la Navidad, los días 6, 13 y 20 de diciembre, a las 9 de la mañana. Las meditaciones se ofrecen a cardenales, arzobispos y obispos, prelados y laicos de la familia pontificia, así como a los empleados de la Curia Romana, de la Gobernación y del Vicariato de Roma, y también a los superiores generales o procuradores de las órdenes religiosas que forman parte de la Capilla Pontificia.

Las puertas del estupor, de la confianza, de la pequeñez

«Este año el tiempo de Adviento no sólo nos prepara para la Navidad, sino que también nos acompaña hacia el próximo Jubileo», escribe el padre Pasolini en la invitación de la Prefectura de la Casa Pontificia a los Viernes de Meditación, añadiendo que este período litúrgico es una ocasión de gracia para renovar “la experiencia viva del amor de Dios, que suscita en el corazón la esperanza cierta de la salvación en Cristo”, como escribe el Papa en la Bula de convocación del Año Santo 2025 Spes non confundit. «Las voces de los profetas, tan presentes e insistentes en este tiempo litúrgico, nos exhortan con fuerza a no perder el rumbo en el camino hacia el Reino de Dios», subraya el religioso, que invita a escuchar estas voces para “reconocer cuáles son las puertas que nos introducen en el misterio de nuestra humanidad con renovada esperanza”. Estas puertas, explica el predicador de la Casa Pontificia, son la «del asombro, para poder admirar las semillas del Evangelio presentes en el mundo y en la historia», la «de la confianza, para ponernos en camino hacia los demás con un corazón respetuoso y abierto», y finalmente la «de la pequeñez, para no tener miedo de llegar a ser finalmente nosotros mismos».

El paso de la metamorfosis interior

En la inminencia del Año Santo, la Prefectura de la Casa Pontificia vuelve a proponer las palabras pronunciadas por Pablo VI en la apertura del Jubileo de 1975: «La celebración del Jubileo, con su sencilla pero profunda disciplina espiritual, y con la apertura simbólica de sus puertas de misericordia y de perdón, quiere significar el paso de la metamorfosis interior, el paso valiente de la verdad moral (...) el paso de la conversión del corazón». Palabras que incitan a reflexionar sobre el sentido del Año de Gracia y sobre cómo vivirlo.