Mensaje por la paz: La "contracultura" del perdón para pagar la deuda global

En la Oficina de Prensa del Vaticano fue presentado el documento del Papa Francisco titulado "Perdónanos nuestras deudas: concédenos tu paz". Cardenal Czerny: en manos de Dios, el futuro no es una "amenaza". Krisanne Vaillancourt Murphy, directora de Catholic Mobilizing Network: Promoviendo la "gracia" para un condenado a muerte en un mundo que "desperdicia la vida".

Edoardo Giribaldi - Ciudad del Vaticano

"Deuda" es una palabra muy ligada a la idea cristiana de "pecado", hasta el punto de superponerse al comparar las diferentes variaciones lingüísticas del Padrenuestro. Un término que el Papa Francisco hace suyo en el mensaje para la 58ª Jornada Mundial de la Paz - que se celebrará el 1 de enero de 2025 -, eligiendo como tema "Perdónanos nuestras deudas: concédenos la paz". El documento fue presentado esta mañana en la Oficina de Prensa de la Santa Sede - presentado por la subdirectora Cristiane Murray - por el cardenal Michael Czerny, prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral (DSSUI), por Krisanne Vaillancourt Murphy, directora ejecutiva de Catholic Mobilizing Network, una organización estadounidense que se ocupa de proponer soluciones de justicia alternativas a la pena de muerte, y por el ingeniero Vito Alfieri Fontana, con pasado como productor de minas antipersonal. Hoy los desactiva.

El perdón a raíz de la misericordia de Dios

El cardenal Czerny subrayó el llamamiento del Papa a una "amnistía" de la deuda internacional y al "reconocimiento" de la deuda ecológica, tras la "misericordia con la que Dios perdona constantemente nuestros pecados y nuestras deudas". El cardenal jesuita insertó luego el mensaje en el contexto del Jubileo: entre las numerosas injusticias y males que aterrorizan al mundo, "es bueno tener presente la salvación de Cristo", cuya alegría está representada precisamente por ese "grito jubilar". que va más allá de los siglos. Czerny subrayó luego la necesidad constante de una conversión, un camino que "inspira, transforma, orienta y dinamiza" a cada cristiano. Muestra la "justicia liberadora de Dios en nuestro mundo", escuchando el "grito de los pobres y de la tierra".

En evidencia 12/12/2024 Mensaje por la paz: La "contracultura" del perdón para pagar la deuda global En la Oficina de Prensa del Vaticano fue presentado el documento del Papa Francisco titulado "Perdónanos nuestras deudas: concédenos tu paz". Cardenal Czerny: en manos de Dios, el ...

La campaña de Caritas Internationalis

El desarme es el tercer término sobre el que reflexionó el prefecto Dssui. Material, pero también de corazón, para mirar la realidad poniendo el futuro en manos de Dios. Entonces, ya no representará una "amenaza" y cada cristiano podrá "sonreír" a su hermano, reconociendo en él la presencia de quien "nos sonríe primero". Un aliento que, en el mensaje, el Pontífice sitúa junto a tres medidas que deben aplicarse concretamente: la abolición de la pena de muerte en todos los países, la creación de un fondo destinado a luchar contra el hambre en el mundo y la mencionada condonación de la deuda exterior y ecológica. En este sentido, el cardenal recordó el lanzamiento de una campaña global por parte de Caritas Internationalis para despertar las conciencias con vistas a los necesarios "cambios sistemáticos" de la comunidad global.

28.000 personas actualmente condenadas a muerte

Después de la proyección de un vídeo creado por DSSUI, en el que se leen los llamamientos de Francisco en medio de escenas de solidaridad y fraternidad en varias partes del mundo, habló Krisanne Vaillancourt Murphy. "La pena capital es un pecado estructural, que existe en al menos 55 naciones": es la primera fotografía relatada por el director ejecutivo de Catholic Mobilizing Network. El segundo, en cambio, muestra el macabro recuento de 28.000 personas actualmente "en el corredor de la muerte". Una cifra que debe leerse hacia abajo, ya que no incluye a los países que no proporcionan estadísticas oficiales sobre el tema. Vaillancourt Murphy subrayó las consecuencias que la perspectiva de ejecuciones deja a los condenados, con la consiguiente "deshumanización" dictada por el aislamiento en el corredor de la muerte, por la discriminación racial que se sigue perpetrando hoy en día, hasta las ejecuciones "injustas" de inocentes.

Los padres de Sharon, luchando para evitar la sentencia de muerte de su asesino

En definitiva, una disposición que, retomando las palabras del Papa Francisco, "además de comprometer la inviolabilidad de la vida, aniquila toda esperanza humana de perdón y de renovación". El director contó la historia de dos padres que, tras perder a su hija Sharon en 1998, a pesar del "sufrimiento inimaginable" que experimentaron, "eligieron responder de manera reparadora", esforzándose por salvar al hombre que se la había llevado de la capital. castigo.vida. "Pasos valientes", dados por los padres para que el asesino no recorriera la famosa "milla verde", rompiendo la cadena que nutre una "estructura social basada en el pecado". El perdón se ha convertido, en cambio, en la "expresión tangible de la justicia restaurativa" que deseaban.

"Justicia restaurativa" para "superar la venganza"

Un camino "largo", el de la reconciliación. “Contracultural”, lo llamó Vaillancourt Murphy. No puede dejar de estar animada por la esperanza -palabra clave del próximo jubileo- en la "gracia" de una persona condenada a muerte. Una esperanza que choca con un "mundo que desperdicia la vida", pero capaz de permanecer "firme a pesar de las terribles pérdidas" y "persistente cuando todo parece perdido". "Justicia restaurativa" es el concepto relanzado por el director ejecutivo de la Red Católica Movilizadora, capaz de "superar la venganza" y componente esencial para "construir una cultura de la vida que sustente nuestro camino hacia la paz".

En evidencia 26/11/2024 El Papa exhorta a detener de inmediato la producción y el uso de minas antipersona En un mensaje firmado por el cardenal secretario de Estado Parolin, Francisco saluda a la Conferencia de Revisión de la Convención que prohíbe las minas antipersona, que se está ...

De la producción a la remoción de minas antipersonal

El tercero en intervenir fue Vito Alfieri Fontana. Un pasado de "fabricante de armas", el del hombre que veía los conflictos como entidades "innatas al alma humana" y que respondía a los mensajes de solidaridad "con un encogimiento de hombros, si no con algunos comentarios irónicos". Una industria donde quienes producen armamento se comprometen a garantizar productos que realicen sus tareas de manera "rápida y eficaz". Una ilusión, la definió Alfieri Fontana. "Lo importante es que vendedor y comprador hagan un buen trato, porque las guerras, en cambio, se sumergen rápidamente en el barro de las trincheras", que duran años. "El truco está ahí", afirmó el ingeniero: el objetivo es prolongar el suministro "indefinidamente y multiplicar los precios". Quienes pagan el precio son los civiles, atrincherados, prisioneros de la "peor condición que puede vivir un ser humano", sintiendo "miedo, miedo, miedo. Y luego la muerte".

El 1% del mundo que produce, controla y distribuye armas

Alfieri Fontana relató luego su propia conversión, animado por no poder dar una respuesta a sus hijos, que preguntaban a su padre "¿qué haces y por qué lo haces?". Un cambio de rumbo provocado por la invitación de Don Tonino Bello, quien "nos pidió pensar, si no cambiar", nuestras vidas. "He cambiado mi vida", afirmó Alfieri Fontana, dejando atrás esa "burbuja privilegiada" del 1 por ciento de la población mundial que "produce, controla y distribuye armas" impactando al 99 por ciento restante "que no quiere la guerra y le tiene miedo". ".

"¿Por qué no haces nada para evitar la guerra?"

Su trabajo de remoción de minas antipersonal se concentró en los Balcanes y continuó durante quince años después del final de los conflictos de los años noventa. "Nos han dado las gracias muy pocas veces", señaló el ingeniero. "¿De qué? Los afectados por la guerra no piensan en recibir ayuda, aunque sea fraterna, sino que exigen una compensación por el dolor inútil que les ha causado". A lo sumo surgían preguntas, una en particular: "Pero vosotros que vivís en paz, ¿por qué no hacéis nada para evitar la guerra?". De hecho, una vez finalizados los trabajos de recuperación, la gente volvió inmediatamente a trabajar. En Kosovo, por ejemplo, se necesitaron vigas de madera, ladrillos y tejas para reconstruir las casas.

En evidencia 03/12/2024 Los conflictos alimentan los ingresos de los fabricantes de armas Los datos del informe Sipri indican un récord de 632 mil millones de ingresos de la industria militar para 2023: "aumento neto" para las tres cuartas partes de las 100 principales ...

Minas en hogares, pozos y centros de distribución.

El ingeniero se centró en la crueldad de los campos minados. Tienen efectos limitados desde el punto de vista militar, pero representan "una futura venganza para quienes intentan regresar a sus hogares". Ya que las bombas están posicionadas precisamente en lugares estratégicos, como pozos de agua, o centros de distribución de electricidad. "¿Qué deudas pueden tener estas poblaciones con nosotros?", se preguntó Alfieri Fontana. "Deberíamos pensar como el Papa y sentirnos en deuda".

Las dificultades de la amnistía por una deuda en manos privadas

Tras la conclusión del tercer discurso, se dejó espacio para preguntas de los periodistas presentes. Preguntado sobre las diferencias entre la petición de condonación de la deuda presentada con motivo de este Jubileo y otra similar que se remonta al Año Santo del 2000, el cardenal Czerny constató el crecimiento de las cifras en cuestión, sobre las que pesa la nueva forma de deuda, que ecológico, con un valor aún por definir con precisión. En cuanto al internacional, hay que considerar entonces cómo actualmente reside principalmente en manos de entidades privadas, más que de naciones, lo que hace que todo el proceso sea "más complicado".

200 desminadores podrían morir en Ucrania

Por su parte, Alfieri Fontana proporcionó más datos sobre la remoción de minas antipersonal. Un proceso que lleva décadas y del que, hablando de Ucrania y mirando los datos de operaciones anteriores, ya se puede predecir la muerte de al menos 200 desminadores. "Una locura", comentó con amargura.