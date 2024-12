El Papa en oración en Santa María la Mayor por su viaje a Ajaccio

“El mensaje de la Navidad, siempre una familia: un niño, la mamá, el papá... Un bello mensaje que nos enseña muchas cosas hermosas. Gracias a ustedes que han puesto en marcha este belén viviente. Y gracias a todos. Les deseo una buena y santa Navidad, que los corazones de todos ustedes estén en paz. Y si el corazón de alguien no está en paz, que recuerde: ¡Dios perdona todo y Dios siempre perdona! No tengan miedo y pidan perdón al Señor, porque Él lo perdona todo y siempre perdona. No debemos tener desafío, desafío del Señor. Él ha venido por nosotros, con tanta ternura”