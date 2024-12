Basílica de Santa María la Mayor realizará su tercer pesebre viviente

El acto tendrá lugar el sábado 14 de diciembre en la Basílica Papal, en colaboración con la asociación "Terre di presepi". El recién creado cardenal Rolandas Makrickas, arcipreste coadjutor, presidirá la santa misa, seguida de la tradicional bendición de las estatuillas del Niño Jesús.

Espiritualidad profunda y tradición, unidas para evocar la belleza de la Natividad: estos son los elementos que caracterizan la "Natividad viviente de Roma". En su tercera edición, el evento se celebrará mañana sábado 14 de diciembre en la Basílica Papal de Santa María la Mayor, en colaboración con la asociación "Terre di presepi".

Amplia participación

El recorrido itinerante de la iniciativa, en el que participarán parroquias, asociaciones, grupos históricos, aficionados, informa una nota de la Basílica Liberiana, partirá de la Iglesia del Perpetuo Socorro, en Via Merulana, y atravesará después la Piazza di Santa Maria Maggiore, Via dell'Esquilino, Piazza dell'Esquilino y Via Liberiana. La última etapa del recorrido será la zona situada frente a la Basílica, donde tendrá lugar la representación del Nacimiento.

Saludo al Papa

El programa de la jornada se abrirá a las 12.00 horas con la celebración eucarística presidida por el cardenal Rolandas Makrickas, arcipreste coadjutor de la Basílica, a la que seguirá la tradicional bendición de las estatuillas del Niño Jesús.

Por la tarde, a partir de las 14.00 horas, se inaugurará la zona de belenes y en la plaza de la iglesia habrá actuaciones de grupos históricos y folclóricos de distintas regiones de Italia. A las 15.00 horas, por último, comenzará la representación del Belén Viviente, al término de la cual los participantes saludarán al Papa Francisco. El evento, concluye el comunicado, es una invitación a redescubrir la belleza de la historia de la Natividad, un viaje que nos guía hacia la esencia del mensaje navideño.