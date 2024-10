Dramática vida en Haití, entre crueldad, terror y sensación de abandono

En las palabras de William O'Neill, experto de la ONU en derechos humanos en el país caribeño, la tragedia de un pueblo olvidado, víctima de la violencia como nunca antes. “Todo es peor que en crisis anteriores. Las bandas asustan a la población y reclutan a niños, porque cuando tienes hambre ni siquiera piensas en el miedo"

Giada Aquilino - Ciudad del Vaticano

En Haití hay una crisis “nunca vista”, “todo ha empeorado”, con la capital Puerto Príncipe convertida literalmente en una “gran prisión a cielo abierto” para la población civil, donde la dignidad humana es violada y pisoteada a diario, entre asesinatos, secuestros, violaciones, torturas y falta de cualquier bien o servicio mínimo: en el origen está la violencia de las bandas criminales que, luchando por el control del territorio, han intensificado sus ataques en el último año. William O'Neill es el experto que, desde hace año y medio, Naciones Unidas ha designado para la situación de los derechos humanos en Haití. En una conversación con L'Osservatore Romano, al término de su reciente visita a la parte occidental de la isla La Española, el abogado estadounidense especializado en temas humanitarios y profesor del máster en Derechos Humanos y Gestión de Conflictos de la Escuela Universitaria Sant'Anna de Pisa, traza un dramático panorama de lo que está sucediendo en el país caribeño, al que el Papa Francisco ha dirigido su pensamiento en varias ocasiones, orando “para que cesen todas las formas de violencia y, con el compromiso de la comunidad internacional, sigamos trabajando para construir la paz y la reconciliación”.

O'Neill, ¿qué importancia tienen las palabras del Papa para Haití y su pueblo, sobre todo?



Las palabras del Papa son muy importantes para Haití, porque la población se siente abandonada por el resto del mundo. La situación de los derechos humanos es catastrófica. Llevo más de 30 años trabajando en y sobre Haití y nunca lo he visto en peores condiciones que ahora: asesinatos, secuestros, violaciones, torturas, cárceles extremadamente superpobladas, falta de acceso a la sanidad, al agua potable, a los alimentos, a la vivienda, a la educación. Todo está peor que en crisis anteriores. Los niños, en particular, son extremadamente vulnerables. Hay más de 700.000 desplazados internos: viven en condiciones desesperadas, en parques públicos u ocupando escuelas. Tienen acceso limitado a alimentos y agua, se ven obligados a compartir retretes sucios y, cuando llueve, sus precarias tiendas se derrumban. Visité uno de estos campos de desplazados internos: a la gente le gustaría volver a casa, pero no pueden porque las bandas ocupan su zona y es peligroso. Una niña me dijo que llevaba dos días sin comer, otra que llevaba un año sin ir a la escuela. El gobierno hace muy poco por ellos. Las niñas y las mujeres, en particular, sufren abusos sexuales y explotación por parte de los llamados “gestores de campamentos” y de las bandas.

Haití sigue siendo presa de la violencia de unas 200 bandas criminales. ¿Qué se ve obligada a soportar la población civil?

La crueldad de las bandas es inimaginable. Aterrorizan a la población, matan y violan a su antojo, reclutan a la fuerza a niños para que se unan a ellas. Entrevisté a un chico que consiguió escapar de una de estas bandas. Le pregunté por qué se había unido a ellas y me contestó: “Cuando tienes hambre ni siquiera piensas en el miedo". Las bandas son puramente criminales, no tienen ninguna ideología que las diferencie de los talibanes, Al Qaeda o Al Shabaab. Se parecen mucho más a la Camorra o a la 'ndrangheta. Imponen “impuestos” a todas las empresas que operan en su territorio, una especie de “pizzo” (dinero de protección). Tienen puestos de control en las fronteras de los territorios que controlan y paran y registran a todos los vehículos que pasan: obligan al conductor a pagar un “peaje”, a menudo se llevan parte o la totalidad de los bienes del vehículo y roban a los pasajeros sus objetos de valor. Con frecuencia secuestran a personas de sus coches y las retienen como rehenes para pedir rescate. Y matan y violan a los pasajeros.

Las bandas controlan Puerto Príncipe en un 80%: ¿cuáles son las condiciones de vida de la población en este contexto?



Las bandas controlan todas las carreteras principales de Puerto Príncipe, en el este, el sur y el norte. También controlan la bahía al oeste, con pequeñas embarcaciones que secuestran a otras embarcaciones y roban, matan, violan, secuestran. Durante mi viaje en septiembre, visité la península sur durante cuatro días y tuve que ir y volver en avión, no en coche, por el peligro que suponía la banda que controla la única carretera hacia el sur: 3 millones de personas que viven en esa zona son “rehenes” de unos 1.000 miembros de la banda, la mitad de ellos adolescentes. Allí pude comprobar lo aislada que está la gente, hay muy poca comida, agua potable y combustible.

En el sur no hay electricidad desde hace tres años. Los hospitales tienen que utilizar generadores, pero a menudo no tienen combustible para hacerlos funcionar. Los suministros médicos son escasos y muy caros. Puerto Príncipe es como una gran cárcel al aire libre. La gente apenas sobrevive: los precios son muy altos. Muchas escuelas no han reabierto y más de 30 en la capital son campos de desplazados, incapaces de funcionar para dar clases.

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, informó el mes pasado de cómo al menos 3.661 personas han muerto en Haití por la violencia de las bandas desde enero y habló de “criminalidad sin sentido”. ¿Pudo reunir pruebas cuando visitó la parte occidental de la isla La Española en septiembre?

No pude visitar muchas zonas de la capital precisamente por la violencia. Pero personas que conozco y que viven en esas zonas pudieron visitarme y así pude recoger su testimonio. Hay toque de queda a las 7 de la tarde para todo el personal de la ONU. Muy poca gente se desplaza al anochecer porque es demasiado peligroso. La Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (Binuh) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Ohchr) hicieron un trabajo excepcional de recopilación de información en circunstancias muy difíciles. El informe publicado a finales de septiembre se basa en relatos de testigos presenciales y en información recopilada de fuentes fiables que han sido verificadas y corroboradas. Tenemos excelentes contactos con valientes organizaciones haitianas de derechos humanos que comparten sus hallazgos con nosotros. Nuestro próximo informe saldrá a principios de 2025, pero mientras tanto publicaremos comunicados de prensa y declaraciones según lo requieran los acontecimientos. Aunque no podamos ir a muchas zonas a causa de las bandas, siempre hay una forma de obtener información.

El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) ha informado de que se ha producido un “aumento” de los casos de violencia sexual contra las mujeres desplazadas por la violencia en Haití. ¿Cuáles son las conclusiones?

El nivel de violencia sexual está literalmente fuera de escala. Hemos dejado de dar cifras porque sabemos que cualquier estadística puede ser engañosa. Las personas que conozco que trabajan en zonas controladas por bandas e intentan ayudar a las supervivientes de la violencia sexual están desbordadas. Las supervivientes lo necesitan todo: asistencia psicosocial, atención médica, alojamiento, alimentos e ingresos para ellas y sus hijos. A menudo no pueden volver a casa y se unen a los desplazados. Su situación es realmente desesperada.

Precisamente debido a la gran inseguridad, ?hay más personas que huyen de Haití, ya sea a la vecina República Dominicana o por mar?

Por ahora, es muy difícil para los haitianos huir por mar o a través de la frontera con la República Dominicana, que ha cerrado su frontera y su espacio aéreo. Un gran reto ahora son las deportaciones forzosas masivas desde la República Dominicana. En los últimos tiempos, más de 11.000 han sido devueltos. Estados Unidos, Bahamas y Turcas y Caicos (territorio británico de ultramar) también han repatriado recientemente a haitianos por la fuerza. Hago un llamamiento a todos los gobiernos para que pongan fin a la deportación forzosa masiva de haitianos y, en particular, insto a los gobiernos de Haití y la República Dominicana a que se sienten a debatir cómo es posible un proceso de repatriación ordenado que respete la dignidad y los derechos humanos de todos los implicados. Existe un protocolo de 1999 entre ambos países que regula la repatriación y debe ser respetado. La situación actual en Haití no permite el retorno seguro de los migrantes al país.

¿Cuál es la situación en la frontera entre las dos partes de La Española?

El gobierno haitiano necesita mucha ayuda para hacer frente a esta crisis. Insto a todos los países a que contribuyan al llamamiento humanitario de la ONU para Haití, que es increíblemente bajo, un 35% de los fondos necesarios. La situación en la frontera entre los dos países es tensa; como he dicho, la República Dominicana ha cerrado oficialmente la frontera. Pero he recibido informes fiables de que una gran cantidad de contrabando está entrando en Haití, incluidas armas y balas que alimentan el poder de las bandas. El Consejo de Seguridad de la ONU renovó el viernes pasado el régimen de sanciones y pidió un embargo total de las armas destinadas a Haití. La mayoría de las armas proceden de Estados Unidos, al igual que las balas. Todos los Estados miembros de la ONU deben hacer más para detener el flujo de municiones hacia Haití. Si las bandas pierden el acceso a las armas y la munición, pierden su poder.

La emergencia en Haití se enmarca en una crisis política, social y económica que dura ya años y que se intensificó con el asesinato del presidente Jovenel Moïse en julio de 2021, en una nación que a lo largo del tiempo se ha visto asolada por terremotos, epidemias y los devastadores efectos del cambio climático. ¿A qué retos se enfrentan las recién instaladas instituciones de transición y la misión internacional, aprobada por la ONU y desplegada ahora con los primeros militares de Kenia?

Los retos a los que se enfrenta el gobierno son enormes, dada la magnitud de la crisis. Instituciones que ya eran débiles han quedado devastadas. La corrupción y la impunidad persisten y el sistema judicial apenas funciona. Apenas hay 7.000 policías haitianos para una población de 11 millones. Sólo 420 de los 1.000 kenianos están desplegados y unos pocos hombres de Jamaica y Bahamas se han unido a ellos. Se supone que los miembros de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (Mss) en Haití son 2.500, por lo que están por debajo de su capacidad. Sin embargo, la Policía Nacional Haitiana (PNH) y la Mss han conseguido algunas pequeñas victorias. Esto demuestra que si la comunidad internacional puede cumplir su compromiso de desplegar la Mss a plena capacidad, aplicar plenamente el embargo de armas autorizado por el Consejo de Seguridad y sancionar a los miembros de las élites económicas y políticas de Haití que apoyan a las bandas, la violencia en Haití puede llegar rápidamente a su fin y puede comenzar el largo y difícil camino de la reconstrucción de las instituciones que proporcionan servicios básicos al pueblo haitiano. Como siempre dicen mis amigos haitianos: “Kenbe fem, pa lage, mantente fuerte, nunca te rindas”.