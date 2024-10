Monseñor Dumas: Hoy Haití necesita una reconciliación global, nacional

“Me ha emocionado mucho oír hablar al Santo Padre, pero no me sorprende. El Santo Padre, a quien agradezco su solidaridad con Haití, siempre tiene palabras fuertes para nosotros. En su corazón, siempre ha mostrado su solidaridad a través de la oración, la comunión y también tomando decisiones para ayudar. Cuando el Papa ha dicho que no hay que olvidar a Haití, creo que los dirigentes del mundo, los que dirigen la comunidad internacional, deben tener mucho cuidado, porque son los que de alguna manera están al frente de la situación. Desde hace algún tiempo, Haití, como saben, no tiene parlamento, no hay elecciones, no hay personas elegidas, y el país ha caído en esta situación de violencia. Mucha gente está desesperada, hay muchos desplazados, hay un éxodo interno. Personalmente, creo que el mayor problema de Haití es la inseguridad. Nada es posible en el país mientras no se resuelva este problema.”