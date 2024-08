Olimpiadas, un campeón por hermano

El esgrimista Luigi Samele, cuatro veces medallista olímpico, habla de su visión y sus planes para el deporte inclusivo para personas con discapacidad.

de Giampaolo Mattei

"El verdadero campeón en casa de los Samele no soy yo, con mis títulos olímpicos y mundiales, sino mi hermano Francesco, que sigue enseñándonos la belleza de la vida con la ayuda de esos 'santos' que son nuestros padres". Francesco, de 35 años, tiene síndrome de Down. Quien habla es Luigi Samele, que acaba de ganar la medalla de bronce en la plataforma de esgrima de los Juegos de París, añadiéndola a un palmarés repleto de otras tres medallas olímpicas (en Londres y Tokio) y cinco mundiales, además de tres títulos europeos y nueve italianos. Apuliano, vive en Bolonia y es atleta de la "Fiamme Gialle".

Francesco, al que llaman Checco, es dos años menor que yo y también tenemos un hermano mayor, Riccardo", dice Luigi. "Somos una familia muy unida, los tres hermanos y nuestros padres. Y Checco es la referencia central para todos". Ceder a la retórica no es el estilo del deportista, acostumbrado a la concreción de "ir al grano" con sus golpes de esgrima: "Así es, Checco me ha enseñado y me sigue enseñando muchas cosas y nunca dejaré de agradecérselo". De hecho, confiesa, "¡nunca le he tratado como 'el hermano con discapacidad' porque las cosas no son así! Checco es un hombre, es mi hermano", relanza: no es un diagnóstico de discapacidad.

Luego, Luigi añade, si realmente queremos plantearlo en términos de capacidades, "Checco tiene habilidades con las que... ¡yo sueño! Con una simple mirada entiende sobre la marcha si estoy contento o no, sin necesidad de una palabra: y siempre acierta".

Tras la medalla de París, entre los objetivos de Luigi -un atleta de Fiamme Gialle que ahora mirará en su interior para decidir si aspira a los Juegos de Los Ángeles 2028 ("sólo lo haré si sigo siendo competitivo y estoy a la altura")- figura un proyecto de deporte inclusivo, un auténtico campamento "para personas con síndrome de Down y formas de autismo que les permita practicar la esgrima". Naturalmente, se trata de una idea nacida en casa. "Checco siempre ha hecho deporte y es muy bueno nadando, ha ganado muchas competiciones", señala Luigi. Pero "el objetivo no es tanto y sólo ganar como vivir una experiencia que le haga sentirse bien y sea también una oportunidad en el contexto social".

Basándose en la experiencia de su familia junto a Checco, Luigi va directo al grano: "A las personas con discapacidad se las sigue etiquetando con las palabras 'diferente' o 'especial': la comunicación es fundamental y estos dos términos no cuentan la riqueza de la discapacidad de la forma adecuada. Checco es una persona: no debe ser tratado como alguien que no puede hacer nada, pero tampoco como un superhéroe".

El problema, según Luigi, es que es fácil esconderse detrás de las palabras "diferente" y "especial": "Aquí, el verdadero problema es la falta de relaciones y de conocimiento, que luego lleva a la falta de creación de oportunidades y a la falta de instalaciones adecuadas". También en el deporte. Si los pasos adelante están a la vista en la inclusión de las personas con discapacidad física -la esgrima está a la vanguardia y los Juegos Paralímpicos son un testimonio más que positivo-, graves son los retrasos en la actividad deportiva (y no sólo) de quienes tienen una discapacidad intelectual-relacional.

"La esgrima -concluye Luigi con la experiencia del campeón- puede ayudar a las personas con discapacidad cognitiva a entrenar la concentración, la coordinación, el respeto de las reglas y la capacidad de concentración". Capacidades que pueden poner en juego en la "gran plataforma de la vida": en la escuela, en el trabajo, para coger el autobús solos.por Giampaolo Mattei

