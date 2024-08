Juegos Olímpicos, cuando caes en el último obstáculo (y te levantas)

La esclerosis múltiple no es un obstáculo para que las gemelas Laviai y Lina Nielsen obtengan medallas en los Juegos Olímpicos de París.

por Giampaolo Mattei

«Hace diez años el diagnóstico de esclerosis múltiple me obligó a aprender a caminar de nuevo. Luché todos los días con mi hermana gemela Laviai para estar aquí en los Juegos Olímpicos: caí en la última barrera de los 400 con vallas, a pocos pasos de la final. Lamentablemente terminé en el suelo, me hubiera gustado batir mi récord. Para mí no es poca cosa: con ese diagnóstico me quitaron incluso la esperanza de ser deportista". Lina Nielsen, londinense de 28 años, perdió este miércoles por poco la final olímpica de 400 metros con vallas en París. Cuando cayó estaba en tercer lugar en la semifinal ganada por la jamaicana Clayton. Lina se levantó y cruzó la meta sin pensar más en el cronómetro, caminando. Como diciendo: no paro, no me retiro.

Hace dos años, en el Campeonato Mundial de Oregón, con su hermana Laviai narró sobre la batalla contra la esclerosis múltiple. «Me diagnosticaron en 2013, cuando tenía 17 años – tuve los primeros signos cuando tenía 13 años – pero justo en vísperas de ese Mundial tuve una fuerte recaída, los síntomas se hicieron sentir, así que decidimos compartir con todos nuestro camino de vida", afirma Lina, que estos días en París no oculta que temía "otra recaída".

A la hermana Laviai le diagnosticaron esclerosis múltiple en 2021, justo en vísperas de los Juegos de Tokio: ante los primeros síntomas tuvo inmediatamente la certeza de que también compartía la enfermedad con su gemela. En París, Laviai ganó la medalla de bronce en el relevo mixto 4x400. Esta noche correrá la semifinal en los 400 metros.

«Todavía podemos hacer lo que amamos: correr lo más rápido posible», señalan Lina y Laviai, que hablaron de sí mismas en YouTube en el vlog Road to Paris. «Queremos demostrar ante todo a nosotros mismos, pero también a todas las personas que practican deporte y viven la experiencia de una enfermedad, que, incluso si encontramos un obstáculo delante de nosotros, todavía podemos continuar el camino. Quizás en una nueva ruta, quizás con un ritmo diferente, pero aun así puedes llegar al mismo punto, a la meta". Aquí, "esto significa poder seguir haciendo lo que amas".

Las dos atletas gemelas hablan con la pasión de quien no da nada por supuesto: «Somos plenamente conscientes de que no siempre será un camino fácil – en la vida incluso antes que en el deporte – pero, una vez que aceptamos esta realidad, es mucho más fácil para seguir adelante con tus sueños, con tus esperanzas".

Pero hay más. «Entendimos que tenemos una especie de responsabilidad social al contar nuestra historia», afirman. No se trata, por tanto, “de presentar simplemente nuestro camino deportivo y humano: lo más importante es ser conscientes de poder ser, de algún modo, una inspiración, un apoyo para muchas personas que, no sólo en el deporte, se encuentran luchando con un obstáculo que parece insuperable".

Madre de origen egipcio y sudanés y padre danés, las gemelas reiteran: “Escalamos juntas esta montaña, más unidas que nunca, incluso en el diagnóstico de la enfermedad», dicen. La esclerosis múltiple les afecta de manera diferente y Lina siente más los síntomas. Juntas aprenden día a día a gestionarlos, a afrontar los "malos momentos".

Siempre juntas, en los Juegos de 2012, en su Londres, Lina y Laviai habían actuado como voluntarios. Y, en particular, como portabolsas de la campeona olímpica de heptatlón Jessica Ennis-Hill, estrella del equipo británico. Confían: «Allí nació nuestra pasión por el atletismo y volver a ese enfoque inicial nos ayuda a superar, psicológicamente, la esclerosis múltiple. Aunque sea difícil, porque como deportistas queremos "lo mejor" para nuestro cuerpo y entrenamos constantemente para conseguir resultados deportivos cada vez mejores". Lina y Laviai seguirán "corriendo tan fuerte como puedan". Incluso juntas, como en el Campeonato del Mundo en pista cubierta de Glasgow en marzo, cuando, pasándose el testigo, ganaron la medalla de bronce en el relevo 4x400. Juntas.