Cardenal Reina: Que el Jubileo sea tiempo de reconstrucción

En vísperas de la apertura de la Puerta Santa en la Archibasílica Papal de San Juan de Letrán, el cardenal vicario del Papa para la diócesis de Roma habla del compromiso de abrir espacios en los institutos religiosos a las personas sin hogar, como pidió Francisco: "Debemos acompañar a las personas frágiles, estamos recibiendo apoyo". También elogia a las parroquias de la periferia, "que hacen un trabajo extraordinario", y manifiesta su preocupación por el fenómeno de las adicciones.

Antonella Palermo - Ciudad del Vaticano

Roma, una ciudad con criticidades más o menos macroscópicas, pero con una comunidad eclesial abierta a colaborar con los entes territoriales para poner en común sus energías proactivas, a fin de aprovechar el tiempo jubilar que se abre también para revitalizar la práctica religiosa consciente, sin embargo, de que lo que cuenta no son los números, sino la profundidad del testimonio. Estos son algunos de los tópicos de la entrevista de los medios de comunicación vaticanos, en vísperas de la apertura de la Puerta Santa de la Archibasílica Papal de San Juan de Letrán, con el cardenal Baldassare ("Baldo") Reina, vicario general de Su Santidad para la diócesis de Roma.

Atravesar la Puerta Santa para ser hombres y mujeres renovados por la misericordia. Eminencia, ante los conflictos cada vez más exacerbados en el mundo, y las diversas formas de conflicto que se acentúan cada vez más en las ciudades, y particularmente en la capital, ¿qué valor adquiere esta oportunidad de experimentar el perdón?

Me parece una verdadera profecía, la del perdón, en una época en que el vocabulario del perdón y del perdonarse a sí mismo ha pasado de moda. La Iglesia vuelve a proponer este gran valor que está contenido en el Evangelio y que en la historia de la Iglesia ha sido continuamente vuelto a proponer, y lo hace en este tiempo marcado por profundos conflictos. El Papa Francisco no pierde ocasión para invitarnos a rezar por la paz, pidiendo que los pueblos sepan tenderse la mano unos a otros. Creo, por tanto, que es un mensaje sumamente oportuno teniendo en cuenta el contexto que nos toca vivir.

La Basílica de Letrán es la madre de todas las iglesias. El rito de apertura de la Puerta Santa evoca también la cuestión de la crisis de las «iglesias vacías». ¿Cuál es su percepción de este fenómeno, y acaso es un momento oportuno también para reflexionar sobre nuevos estilos pastorales?

Sí, la Iglesia italiana se enfrenta al problema de la evangelización en un mundo cambiante desde hace al menos quince años. El tiempo del Jubileo nos ayuda aún más a abrir los ojos a este tiempo de crisis, de indiferencia, aún mucho mejor, porque los datos hablan de un alejamiento de la praxis eclesial, pero también de una necesidad de lo religioso a distintos niveles, con distintas formas. La necesidad de lo infinito, de lo absoluto está presente en el corazón del hombre, y sólo podía ser así, dada su naturaleza.

Hay y ha habido un alejamiento de la práctica eclesial que da que pensar. Creo que hay que revisar un poco el lenguaje, incluso las prácticas pastorales. Reconozco, después de haber estado en Roma un par de años, que hay realidades muy vivas: pienso sobre todo en las parroquias de la periferia que hacen un trabajo extraordinario también de cohesión social.

Pero, en conjunto, hay que reflexionar, y lo estamos haciendo con los órganos de participación, con muchos laicos que son conscientes del problema de la transmisión de la fe, porque mientras antes era casi natural transmitir la fe de una generación a otra, ahora es muy difícil. El mundo ha cambiado, la lengua ha cambiado, la antropología ha cambiado. Así que es una dificultad que nos afecta a todos. Pero la aceptamos como un gran reto y una oportunidad de crecimiento para toda la comunidad eclesial.

¿Hay algún elemento que le parezca que genera esta indiferencia más que otros?

Es un fenómeno que afecta a todas las religiones, es transversal. Creo que es una cuestión cultural. Podría decirle que, en lo inmediato, ciertamente el tiempo de Covid ha flexibilizado muchas cosas, pero si ampliamos el rango de reflexión pensamos en todas las dificultades que tienen las familias, el mundo de la juventud con un lenguaje que es muy diferente, con dificultades que no siempre son fáciles de interceptar. Hay muchos elementos y tienen sus raíces en el pasado, ahora estamos viendo los resultados, pero creo que a partir de la época del racionalismo, el habernos centrado más en el potencial y el empuje de la razón humana alejándonos o distanciándonos del fenómeno espiritual nos ha llevado a lo que vemos hoy.

Pero también leo este fenómeno en clave bíblica: el Señor no nos llama a hacer grandes números, nos inclinamos a evaluar el fenómeno religioso por los números. Nuestro Señor habló de «sal de la tierra» y «luz del mundo» y sabemos que para hacer una enorme cantidad de agua llena de sabor basta un poco de sal. Quiero decir que no es un problema de números, sino de sustancia, de comunidades que creen en lo que han abrazado en la fe. No me preocupan mucho los números, se lo digo sinceramente.

Me preocuparía si viera que no son capaces de realizar una prueba testimonial, que en cambio la veo en tantas personas: hombres, mujeres, sacerdotes, religiosos y religiosas. Visitando las parroquias de nuestra diócesis veo realmente un fermento de bien extraordinario, que puede no ser inmediatamente evidente a los ojos, porque un transeúnte entra en una iglesia del centro y la ve medio vacía o incluso vacía. Pero no hay que olvidar que hay un trabajo en silencio muy bien hecho.

Usted ha destacado recientemente la grave crisis de la vivienda en Roma; además, el Papa ha pedido a su diócesis que proporcione viviendas a los sin techo, como signo concreto para el Jubileo. ¿Cómo responden a este llamamiento?

Llevamos más de un año reflexionando sobre la pobreza habitacional, junto con otras formas de pobreza que crean desigualdades. Escuchamos el grito de dolor de tantas personas que desgraciadamente pierden su casa por culpa de un mercado cada vez más orientado al beneficio, de jóvenes que no encuentran vivienda -el año pasado tuvimos más de cinco mil universitarios que tras varios intentos se vieron obligados a volver a sus regiones de origen, la mayoría en el sur de Italia, porque no encontraban una plaza o los precios eran prohibitivos- o de quienes no tienen casa.

Lo estamos discutiendo con la administración capitalina: hay opciones, en materia de vivienda social, que no se han hecho en estos años. El llamamiento del Santo Padre ha sido acogido por los institutos religiosos, por las parroquias que ya habían abierto sus puertas durante la crisis en Ucrania, siempre por indicación de nuestro Pastor, a las numerosas personas que llegaban a nuestro país.

Estamos haciendo un censo de los inmuebles que se pueden destinar a este fin y estamos trabajando con asociaciones de voluntarios, porque no es un problema que se solucione abriendo una habitación. Necesitamos acompañar a personas que a menudo son frágiles, vulnerables, que necesitan asistencia. Necesitamos apoyo, que también estamos pidiendo y recibiendo de ellos. Hay un interés común y lo estamos abordando con la esperanza de poder aportar algunas respuestas.

Grupos de peregrinos cruzan la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro, la primera en ser abierta por el Papa Francisco el 24 de diciembre de 2024. (ANSA)

El Papa pide también una acogida generosa para los jóvenes peregrinos que llegan a Roma, ¿qué mensaje quiere transmitir al respecto?

Se espera la llegada de cerca de un millón de jóvenes entre finales de julio y principios de agosto. Estamos trabajando con todas las autoridades en las parroquias, pedimos hospitalidad en las escuelas y en los espacios públicos. Hasta ahora la respuesta ha sido muy buena. Ahora vamos a lanzar una campaña para hacer un llamamiento también a las familias, porque su número va a requerir realmente un esfuerzo de acogida que esperamos poder cumplir. Pero, un poco como ocurrió para el Año 2000, estoy viendo mucho interés por parte de las parroquias, una organización muy buena por parte del Dicasterio para la Nueva Evangelización. Estoy convencido de que conseguiremos alcanzar el objetivo en un plazo razonable.

En la carta que envió a la diócesis con motivo del Jubileo, subrayó que la tierra es de Dios y el hombre sólo está llamado a administrarla. ¿En qué términos puede relanzarse en este momento el pacto con la administración de "Roma Capitale" (ndr, Ayuntamiento de Roma)?

Siempre he estado acostumbrado a dialogar con instituciones más allá del color político, porque creo que la tarea de la Iglesia es dialogar con todos. No me interesan las cuestiones de partido, me interesan las personas, las personas que viven en esta ciudad. Esta fue la premisa que expuse a la actual administración y esto es lo que digo a las instituciones con las que me estoy reuniendo, y estoy encontrando respuestas, desde luego respetando las competencias de cada una.

Distinguiendo las responsabilidades mutuas, hasta ahora el diálogo es bueno. Es cierto que está el Jubileo, que por ahora interesa a todos, pero luego está el tiempo ordinario que nos interesa tanto o quizás más que el Jubileo. Los que viven en esta ciudad tienen derecho a tener servicios, escuelas, carreteras, guarderías. Por eso estamos imaginando también las secuelas, porque durante el Jubileo también estamos llamados a reconstruir esta ciudad, lo estamos repensando junto con muchos sacerdotes que viven en las prefecturas para las respuestas oportunas que puede dar la Iglesia y en diálogo con las instituciones territoriales, especialmente los municipios, que están más expuestos a las necesidades de los ciudadanos.

A este respecto, Francisco, en el motu proprio «La verdadera belleza», replanteó la relación centro-periferia en Roma. ¿Cómo va esta reconfiguración?

Nos parece muy bien. En los últimos años muchos ciudadanos se han trasladado del centro a la periferia, donde es más fácil encontrar vivienda, zonas verdes y servicios. En el centro sólo tenemos cien mil habitantes, frente a un total de dos millones ochocientos. Intentamos conectar las iglesias del centro con las de la periferia para que todos sintamos que pertenecemos a una sola ciudad. Porque la ciudad no es la que está dentro de las murallas aurelianas, sino el conjunto. Como familia de Dios debemos caminar juntos. Si alimentáramos las distancias entre los que viven privilegios especiales y los que viven en los márgenes, fracasaríamos en nuestra misión.



En su opinión, ¿es la Iglesia de Roma suficientemente sinodal?

Yo diría que sí. Estamos trabajando mucho en los órganos de participación. Es un hecho que Roma tiene históricamente institutos religiosos de todo el mundo, lo que marca la diferencia, pero hay una presencia laical muy proactiva, inteligente y propositiva con la que dialogamos. Estamos realmente muy contentos y absolutamente en línea con el Magisterio del Papa Francisco.

Eminencia, ¿cómo está viviendo estas primeras semanas de cardenalato?

Me gusta contar las ganas de visitar todas aquellas realidades que todavía no conozco. Estoy muy impresionado por las periferias. Me gustaría contar la incomodidad de algunos de ellos, lo he tocado con mis propias manos, lo he visto y es algo que me preocupa mucho. Tengo la impresión de que allí hay un malestar social muy fuerte que hay que escuchar, tras lo cual hay que tomar medidas para intentar aliviar las posibles tensiones que pueda crear. En particular, lo que más me llama la atención es la realidad de las adicciones que afectan a nuestros jóvenes. Pido esfuerzos para frenar la expansión de las drogas, sobre todo de las nuevas.