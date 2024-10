El Papa reorganiza la diócesis de Roma para «integrar» las periferias y el centro

Para favorecer un espíritu de comunión eclesial cada vez mayor, con el Motu proprio «La verdadera belleza» el Papa incluye las cinco prefecturas del sector Central en los demás sectores periféricos, reduciendo la organización territorial a los cuatro puntos cardinales. Una visión dinámica que no prevé muros sino puentes: «Cuanto más cuidamos la fragilidad, más bellos nos volvemos». La esperanza, en vista del Jubileo, es que Roma sea una gran casa para todos

Antonella Palermo - Ciudad del Vaticano

Con un Motu proprio fechado el 1 de octubre, el Papa Francisco ordenó redefinir los límites de las prefecturas en las que se divide la diócesis de Roma, de modo que se armonicen los contextos de referencia y las parroquias que pertenecen a ellas. Las actuales cinco prefecturas del sector Central se incluyen en los demás sectores, reduciendo la organización territorial a los cuatro puntos cardinales.



Fomentar una mayor comunión eclesial



En la inminencia del Jubileo, explica el Pontífice en el documento, la reinterpretación del sentido pastoral que debe atribuirse a la presencia en el territorio por parte de la diócesis de Roma se ha hecho «necesaria y urgente» por una serie de razones que pertenecen al cambio de época que estamos viviendo y a la necesidad de crear una visión más dinámica entre el centro y las periferias. El espíritu de este cambio, que, según señala el Papa, requerirá varios meses de trabajo, es fomentar «un espíritu de comunión eclesial cada vez mayor».

Centro y periferias

La premisa del documento es que la expansión de la aglomeración urbana ha creado gradualmente una separación de hecho entre centro y periferia. El centro histórico (un gran santuario al aire libre) ha quedado cada vez más aislado, con el riesgo de convertirse exclusivamente en un museo que visitar y menos en un lugar capaz de «manifestar y difundir toda la santidad de Roma». Los suburbios, por su parte, han recibido menos atención y cuidados por parte del Ayuntamiento, percibido a menudo como incapaz de prestar servicios adecuados. Por tanto, por un lado, vaciamiento residencial del centro -caracterizado sobre todo por personas que se desplazan, turistas, comerciantes- acompañado de una pastoral cada vez más reducida «aunque parte de ella sea bella y positiva» (el mismo número de parroquias, treinta y cinco, es una muestra de ello), por otro, suburbios que encuentran en las parroquias un punto de referencia importante, válido y bien arraigado. «Un patrimonio de alto potencial que desde hace tiempo permanece dormido», escribe el Papa, “pide ser repensado y puesto al servicio del pueblo de Dios”.

Disolver la tensión bipolar, no muros sino puentes



«En este horizonte -continúa el texto- ya no hay un centro aislado y una periferia dividida en compartimentos separados, sino que, en una visión dinámica que no prevé muros sino puentes, la diócesis de Roma será concebida como un único centro que se expande por los cuatro puntos cardinales». El Papa señala que la desaparición de los límites del sector central «no significa en absoluto cerrarlo», sino abrirlo. El propósito es fomentar «también dentro del Consejo Episcopal una puesta en común del trabajo y una unidad de intenciones sobre un área tan neurálgica de la ciudad». Con la esperanza de disolver -subraya- la tensión bipolar que a lo largo del tiempo se ha injertado en la percepción social y eclesial entre el centro histórico y el extrarradio».

Remodelar los ritmos pastorales del pueblo de Dios



Son cuatro los principios de la Doctrina Social de la Iglesia, recordados en la Evangelii gaudium, que constituyen la matriz inspiradora del Motu proprio. Francisco los recordó más de una vez también durante su reciente viaje apostólico a Luxemburgo y Bélgica. «Si los pastores no se dan cuenta de que el cambio de época requiere una remodelación también de los ritmos sacramentales y pastorales, el riesgo es ser estériles», articula el Papa. «Es necesario tener en cuenta los ritmos del Pueblo de Dios que vive en un determinado territorio parroquial y horarios más compatibles con los tiempos de una familia». Y añade que la fusión del sector Centro con los demás sectores significa hacerles partícipes de toda la historia del cristianismo en Roma. En concreto, significa que las reuniones, celebraciones y encuentros del Sector pueden enriquecerse con lugares y espacios antiguos, capaces de explicitar las profundas raíces que sustentan la identidad de los creyentes romanos.

Más allá de los números, la profundidad de la experiencia espiritual



Puesto que, como reitera el Sucesor de Pedro, el tiempo es más grande que el espacio, la preparación del Jubileo para las parroquias de Roma no debe detenerse en la evaluación del número de peregrinos presentes: deben estar preparadas para sentirse parte de una historia llena de luz y belleza, y dispuestas a acoger y compartir esta belleza en un sentido más profundo. En esta perspectiva, «las puertas del Jubileo, antes incluso de ser ocasión de encuentro con peregrinos de todo el mundo, deben ser meta de peregrinación para los propios romanos». El Obispo de Roma da algunos ejemplos de peregrinaciones urbanas, como la «Corona de María» o la «visita de las Siete Iglesias» tras las huellas de San Felipe Neri o la visita a las catacumbas y al Verano en el mes de los difuntos, la visita a la Plaza de España en la solemnidad de la Inmaculada Concepción, la peregrinación a la Santa Cuna consagrada a Santa María la Mayor en el tiempo de Navidad, la visita a las antiguas Estaciones en el tiempo de Cuaresma, la visita a la Escalera Santa y a Santa Croce in Gerusalemme en Semana Santa, el descubrimiento de numerosos iconos marianos en los meses de mayo y octubre.

«Cuanto más cuidamos la fragilidad, más bellos nos volvemos»



El Papa también se detiene en el significado de la belleza con la convicción, observa, de que «la belleza salvará al mundo sólo si la Iglesia logra salvar la belleza; salvarla de las manipulaciones ideológicas del falso progreso y de la sumisión al comercio y a la economía, que a menudo la reducen a un espejo para alondras o a un bien de consumo efímero». Vuelve la metáfora materna: toda la ciudad, y no sólo el centro histórico, es una manifestación de la maternidad concreta de la Iglesia, dice Francisco, que se centra: «La fragilidad es otra manifestación de la belleza que reclama nuestra atención. Cuanto más cuidamos la fragilidad, más bellos nos volvemos». El Papa aprovechó la ocasión para dar las gracias a los numerosos trabajadores y voluntarios que, con auténtico espíritu evangélico, han hecho de Roma una ciudad sensible a las necesidades de los necesitados, especialmente en el centro histórico. Elogió a las numerosas cofradías y organismos afines que se ocupan de los más débiles. Realidades que deben ser «conocidas, incrementadas y apoyadas por toda la diócesis». En este sentido, se tomaron medidas para nombrar un Vicario episcopal específico al que deberán dirigirse los organismos y las rectorías.

Las «enemistades» en la Iglesia son un pecado contra la comunión



El Papa señala finalmente que «hoy ya no tiene sentido multiplicar las pertenencias y adhesiones a subculturas que, en lugar de reforzar la unidad diocesana, a menudo alimentan los conflictos. No puede haber feudos en la división de los territorios desde el punto de vista eclesial». Llega a decir que «reducir la parroquia a un microcosmos es un pecado contra la unidad y la comunión diocesana, reducir las comunidades a subculturas separadas es un pecado contra la comunión eclesial. Esto se aplica a todas aquellas realidades o movimientos eclesiales que prefieren gastar energías marcando diferencias, en lugar de salvaguardar la unidad de la diócesis. Roma es una gran casa en la que todos -romanos y no romanos- deben sentirse «en casa», acogidos como peregrinos». El Obispo de Roma concluye por tanto que «el dinamismo sinodal de la Iglesia debe ser apoyado y debe permitir una fluctuación suave dentro del único marco sólido, que es la Iglesia particular, la diócesis». Es necesario ir más allá de la «necesidad elitista y egoísta de erigir muros de separación y contraste», repite el documento papal. «La respuesta de nuestra diócesis es construir puentes» sobre los que pueda fluir con fluidez la comunión eclesial que nos hace a todos, uno a uno y todos juntos, pertenecer sólo a Cristo resucitado y a su Iglesia.