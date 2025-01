Radio-Akademie: Franziskus und das Heilige Jahr (1)

„Spes non confundit“: Die Hoffnung lässt nicht zugrunde gehen. So lautet das Leitwort des Heiligen Jahres 2025. Unsere neue Radio-Akademie stellt Texte von Franziskus zu diesem Jubeljahr vor.

Stefan von Kempis – Vatikanstadt

An diesem Sonntag hören Sie den ersten Teil der Sendereihe. Dabei dokumentieren wir auch den feierlichen Moment der Öffnung der Heiligen Pforte am Petersdom.

„Hoffnung ist die zentrale Botschaft des Heiligen Jahres“, erläutert Papst Franziskus in der Bulle, mit der er das „giubileo“ auf den Weg gebracht hat. „Ich denke an all die Pilger der Hoffnung, die nach Rom kommen werden, um das Heilige Jahr zu feiern, und an diejenigen, welche die Stadt der Apostel Petrus und Paulus nicht besuchen können und es in den Teilkirchen begehen werden. Für alle möge es ein Moment der lebendigen und persönlichen Begegnung mit unserem Herrn Jesus Christus sein, der Tür zum Heil (vgl. Joh 10,7.9).“

„Vielleicht ist Gott unserer frostigen Zeit näher als dem Barock...“

Der Papst ist davon überzeugt, dass alle Menschen Hoffnung brauchen. Und er zitiert Romano Guardini mit dem Gedanken: „Vielleicht ist Gott unserer frostigen Zeit näher als dem Barock mit der Pracht seiner Kirchen, dem Mittelalter mit der Fülle seiner Symbole, dem frühen Christentum mit seinem jungen Todesmut. Er aber erwartet, dass wir Ihm die Treue halten. Daraus könnte ein Glaube erwachsen, nicht weniger gültig, ja reiner vielleicht, härter jedenfalls, als er in den Zeiten des inneren Reichtums je gewesen ist.“

Franziskus und das Heilige Jahr: Eine Sendereihe von Radio Vatikan. Auszug

(vatican news)