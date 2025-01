Heiliges Jahr: Schon mehr als 500.000 Pilger im Petersdom

In den ersten zwei Wochen des Heiligen Jahres 2025 haben mehr als 545.000 Pilger und Pilgerinnen die Heilige Pforte der Basilika Sankt Peter durchschritten. Dies gab das Dikasterium für die Evangelisierung an diesem Dienstag bekannt.

Lesen Sie auch 04/01/2025 Unsere neue Radio-Akademie: Texte zum Heiligen Jahr „Spes non confundit“: Die Hoffnung lässt nicht zugrunde gehen. So lautet das Leitwort des Heiligen Jahres 2025. Unsere neue Radio-Akademie stellt Texte von Franziskus zu diesem ...

„Es handelt sich um einen sehr bedeutenden Beginn mit einer großen Anzahl von Gläubigen“, erklärte Erzbischof Rino Fisichella, der die Organisation des Jubiläumsjahres leitet.

Der Pilgerstrom hat die Form einer Prozession. Die einzelnen Gruppen folgen jeweils einem großen Holzkreuz, das vom Vatikan bereitgestellt wird. Entlang der Via della Conciliazione und auf dem Petersplatz begleiten Freiwillige in grünen Westen die Gläubigen und weisen sie zu den Pforten. „Die Gruppen, die die Via della Conciliazione füllen, geben ein wichtiges Zeugnis ab“, so Fisichella. Zudem verdeutliche die Situation „das große Vertrauen der Pilger in die Sicherheit und den Schutz in Rom und den umliegenden Basiliken“.

Sicherheitsmaßnahmen und Organisation

Das Dikasterium betonte die enge Zusammenarbeit mit den italienischen und vatikanischen Sicherheitskräften. Trotz eines reibungslosen Starts gebe es erste Herausforderungen in der Steuerung der Menschenströme. „Diese Schwierigkeiten müssen im Laufe der Zeit bewertet werden, doch wir arbeiten unermüdlich daran, den Pilgern eine würdige und den Erwartungen entsprechende Erfahrung zu bieten“, sagte Fisichella.

Lesen Sie auch 29/12/2024 Zu Fuß ins Heilige Jahr (Radioakademie, 4) Am 24.12.2024 hat die katholische Kirche das Heilige Jahr 2025 begonnen. Papst Franziskus hat es unter das Motto „Pilger der Hoffnung“ gestellt. In unserer Dezember-Radioakademie ...

Frühe Anmeldung empfohlen

In den ersten Tagen des Jubiläumsjahres haben Tausende Pilger und Pilgerinnen die vier Papstbasiliken besucht und auch die Plätze davor gefüllt. Mit Blick auf die kommenden Monate rät das Dikasterium dringend, Besuche frühzeitig über die Website iubilaeum2025.va anzumelden, um lange Wartezeiten zu vermeiden. Das erste Großereignis des Jubiläumsjahres ist das „Jubiläum der Kommunikationswelt“ vom 24. bis 26. Januar. Zu diesem Anlass erwartet Rom tausende Medienschaffende aus aller Welt.

(vatican news – gs)