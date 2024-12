Weihnachten 2024 und Öffnung der Heiligen Pforte - Live bei uns

Urbi et Orbi

Alle Feierlichkeiten mit Papst Franziskus zu Weihnachten, zur Eröffnung des Heiligen Jahres und zu Silvester übertragen wir live auf Deutsch. Ein Überblick.

Weihnachten und Beginn des Heiligen Jahres

Das Hochfest der Geburt des Herrn am 24. Dezember wird dieses Jahr besonders feierlich begangen. Um 19.00 Uhr öffnet Papst Franziskus in einem feierlichen Akt die Heilige Pforte am Petersdom und damit das Heilige Jahr 2025. Direkt im Anschluss zelebriert er die traditionelle Christmette im Petersdom. Der Eröffnung der Heiligen Pforte ist eine Prozession vorgeschaltet. Unsere Übertragung beginnt um 18:25 Uhr.

Am 25. Dezember, dem Hochfest des Weihnachtsfestes, spendet Papst Franziskus von der Mittelloggia des Petersdoms aus um 12 Uhr den feierlichen Segen „Urbi et Orbi“, der der Stadt Rom und der ganzen Welt gilt.

Fest des Heiligen Stephanus

Am 26. Dezember, dem Fest des ersten Märtyrers Stephanus, wird Papst Franziskus das Rebibbia-Gefängnis in Rom besuchen. Dort öffnet er um 9.00 Uhr eine weitere Heilige Pforte und feiert ein Hochamt, um Solidarität und Hoffnung für jene zu bringen, die am Rand der Gesellschaft stehen.

Jahreswechsel

Am 31. Dezember steht Papst Franziskus der Ersten Vesper und dem „Te Deum“ im Petersdom vor. Um 17.00 Uhr geht die Feier los.

Am 1. Januar 2025 feiert der Papst zu Neujahr im Petersdom ab 10.00 Uhr das Hochfest der Gottesmutter Maria und ruft zum 58. Welttag des Friedens auf. Dieser betont die Notwendigkeit von Dialog und Versöhnung in einer zunehmend polarisierten Welt.

Erscheinung des Herrn und Taufe des Herrn

Am 6. Januar wird das katholische Kirchenoberhaupt zum Fest Offenbarung des Herrn im Petersdom ab 10 Uhr eine feierliche Messe leiten. Am 12. Januar, dem Hochfest der Taufe des Herrn, tauft Papst Franziskus in der Sixtinischen Kapelle traditionell einige Kinder und beendet damit offiziell die liturgische Weihnachtszeit. Die Messe beginnt um 9.30 Uhr.

Wir übertragen all diese feierlichen Momente mit Franziskus live auf Deutsch. Die Übertragungen starten jeweils einige Minuten vor dem Beginn der Feier und können auf unserer Webseite, Youtube-Kanal, Facebook und über unsere Partnersender mitverfolgt werden.

(vatican news)