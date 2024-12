Heiliges Jahr: Live dabei mit Vatican Media – Audio, Video und Podcasts

Dank der Audio-Streams von Radio Vatikan, den Videos von Vatican Media und der Zusammenarbeit mit YouTube können Gläubige weltweit die Ereignisse des Heiligen Jahres über das Nachrichtenportal des Vatikans in 53 Sprachen, einschließlich der Gebärdensprache, miterleben. Alle Inhalte schaffen eine Verbindung zwischen der digitalen Welt und der geistlichen Dimension.

Lesen Sie auch 23/11/2024 Vatikan startet WhatsApp-Kanal für liturgische Feiern Das Amt für die liturgischen Feiern des Papstes nutzt jetzt WhatsApp. Mit dem neuen Kanal „Ufficio delle Celebrazioni Liturgiche del Sommo Pontefice“ können Interessierte direkt ...

Vatican News

Am 24. Dezember, dem Heiligen Abend, wird Papst Franziskus die Heilige Pforte öffnen und damit das Heilige Jahr der Hoffnung einleiten. In seiner Botschaft lädt Franziskus dazu ein, das gesamte Jahr über zu beten und sich geistlich vorzubereiten: „Damit dieses Jubiläum uns im Glauben stärkt und uns hilft, den auferstandenen Christus inmitten unseres Lebens zu erkennen und uns in Pilger der christlichen Hoffnung zu verwandeln“ (Videobotschaft für die Gebetsanliegen im Dezember).

Dieses bedeutende Ereignis für die gesamte Weltkirche wird durch Vereinbarungen mit internationalen Sendern, Zeitungen und sozialen Plattformen in Zusammenarbeit mit den vatikanischen Medien – Radio Vatikan, Vatican News, L'Osservatore Romano und Vatican Media – zugänglich gemacht.

Teilnahme in Echtzeit

Das Multimedia-Portal Vatican News, ein integriertes System in 53 Sprachen, einschließlich Gebärdensprache, ermöglicht Gläubigen weltweit, alle Ereignisse des Jubiläums und des Papstes in Echtzeit oder auf Abruf zu verfolgen. Audiostreams von Radio Vatikan, Videos von Vatican Media und die Zusammenarbeit mit YouTube bieten eine umfassende Berichterstattung, die informative, kulturelle und spirituelle Elemente vereint.

So wird es möglich sein, an den bedeutendsten Momenten des Heiligen Jahres 2025 teilzunehmen und eine echte geistliche Reise zu erleben, auch wenn man nicht in Rom ist.

Vielfältiges Multimedia-Angebot

Von der feierlichen Öffnung der Heiligen Pforten im Petersdom bis zum Abschluss des Heiligen Jahres bietet Vatican News auf YouTube ein abwechslungsreiches und spannendes Programm. Live-Streams ermöglichen Millionen von Gläubigen, hochqualitative Bilder und Kommentare in verschiedenen Sprachen, einschließlich Gebärdensprache, zu sehen.

Neben den Live-Übertragungen umfasst das Angebot:

Kurze Videos , die Höhepunkte und bedeutende Momente des Jubiläums in einem dynamischen und teilbaren Format präsentieren.

, die Höhepunkte und bedeutende Momente des Jubiläums in einem dynamischen und teilbaren Format präsentieren. Exklusive Interviews mit kirchlichen und kulturellen Persönlichkeiten, die die spirituelle und gesellschaftliche Bedeutung des Jubiläums beleuchten.

mit kirchlichen und kulturellen Persönlichkeiten, die die spirituelle und gesellschaftliche Bedeutung des Jubiläums beleuchten. Vodcast- und Podcast-Inhalte, die die Hauptthemen des Heiligen Jahres näherbringen, ergänzt durch Glaubenszeugnisse und Geschichten von Pilgern weltweit.

Nähe für alle Gläubigen

Für jene, die nicht persönlich nach Rom reisen können, bietet diese multimediale Reise – verfügbar über die Apps von Radio Vatikan und Vatican News – eine Möglichkeit zur geistigen Nähe und zur Entdeckung des religiösen, historischen und kulturellen Erbes der Weltkirche. Jeder Inhalt ist darauf ausgelegt, eine Brücke zwischen der digitalen Welt und der spirituellen Dimension zu schlagen.

Vatican News und YouTube ermöglichen es so, das Heilige Jahr 2025 zu einem Erlebnis für alle zu machen und die universelle Gemeinschaft des Glaubens, der Hoffnung und der Solidarität weltweit zu stärken.

(vatican news - mg)