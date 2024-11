Vatikan startet WhatsApp-Kanal für liturgische Feiern

Die Symbole für WhatsApp, Instagram und Facebook (AFP or licensors)

Das Amt für die liturgischen Feiern des Papstes nutzt jetzt WhatsApp. Mit dem neuen Kanal „Ufficio delle Celebrazioni Liturgiche del Sommo Pontefice“ können Interessierte direkt aktuelle Informationen zu päpstlichen Feierlichkeiten erhalten.

Lesen Sie auch 13/02/2024 Aktuelles von Vatican News auf eigenem Whatsapp-Kanal Die wichtigsten Ereignissen und Themen aus dem Vatikan und der Weltkirche sind jetzt auch im neuen Whatsapp-Kanal zu finden. Zusammengestellt sind die Meldungen von der ...

Mario Galgano - Vatikanstadt

Der Vatikan setzt einen weiteren Meilenstein in der digitalen Kommunikation: Das Amt für die liturgischen Feiern des Papstes hat einen eigenen WhatsApp-Kanal gestartet. Der Kanal „Ufficio delle Celebrazioni Liturgiche del Sommo Pontefice“ soll Gläubigen und Interessierten einen direkten Zugang zu Informationen rund um die liturgischen Feiern mit Papst Franziskus ermöglichen.

Bereits seit einiger Zeit hat das Nachrichtenportal Vatican News die WhatsApp-Kanäle für sich entdeckt und verbreitet dort Neuigkeiten in verschiedenen Sprachen, darunter auch auf Deutsch. Mit der Einführung des neuen Kanals des liturgischen Amtes wird dieses Netzwerk erweitert und stärkt die direkte Kommunikation zwischen dem Vatikan und den Gläubigen weltweit.

Was sind WhatsApp-Infokanäle?

Die Infokanäle von WhatsApp, eine Funktion, die seit 2023 verstärkt genutzt wird, ermöglichen es Organisationen und Institutionen, Informationen gezielt an ihre Abonnenten zu senden. Nutzer können Kanälen folgen, ohne ihre persönlichen Daten preiszugeben, und erhalten so aktuelle Nachrichten, Veranstaltungsankündigungen oder Hintergründe direkt in ihrem Chat. Diese Kanäle sind eine Ergänzung zu klassischen Informationswegen und bieten eine schnelle, mobile Kommunikation, die besonders jüngere Zielgruppen anspricht.

Interessierte können den neuen Kanal des liturgischen Amtes über einen Einladungslink oder durch eine Suche direkt auf WhatsApp abonnieren. Neben den Updates zu liturgischen Feiern bietet der Vatikan so auch einen niedrigschwelligen Zugang zu spirituellen und kirchlichen Themen.

Bedeutung der Kommunikation für den Vatikan

Die Einführung dieses Kanals unterstreicht die zunehmende Bedeutung digitaler Medien für den Vatikan. Als eine der ältesten Institutionen der Welt hat sich die Kirche immer wieder den Kommunikationsmitteln ihrer Zeit angepasst – von gedruckten Enzykliken über Radio Vatikan bis hin zur Präsenz auf sozialen Medien wie YouTube, Instagram und nun auch WhatsApp.

Für die vatikanischen Institutionen ist Kommunikation ein zentraler Bestandteil ihres Auftrags. „Die Kirche muss dort sein, wo die Menschen sind“, betonte Papst Franziskus mehrfach, und das schließt auch den digitalen Raum mit ein. Die digitalen Kanäle bieten eine einzigartige Möglichkeit, den Dialog mit den Gläubigen weltweit zu fördern, sie über kirchliche Entwicklungen zu informieren und die Botschaft des Evangeliums zu verbreiten.

Ein Schritt in die Zukunft

Mit dem neuen WhatsApp-Kanal macht der Vatikan deutlich, dass er die Chancen moderner Technologien aktiv nutzt, um seine Botschaften zugänglich und relevant zu halten. Gläubige und Interessierte können sich so schnell und unkompliziert über liturgische Feiern und die Aktivitäten des Heiligen Stuhls informieren.

Ob per WhatsApp, über Vatican News oder klassische Medien – die Kirche zeigt, dass sie auf die Anforderungen der digitalen Ära reagiert und sich aktiv an den Lebenswelten der Menschen orientiert.

(vatican news)