Unser Weihnachtsbaum ist da!

Der Advent kann kommen: Unser Tännchen ist da und wartet darauf, geschmückt zu werden! Diesen Samstag früh war ein Team der deutschen Botschaft beim Heiligen Stuhl hier im Radio gegenüber der Engelsburg und hat uns den Weihnachtsbaum vorbei gebracht. Wir danken herzlich für diese schöne Tradition der Baum-Spende, die unter Botschafterin Schavan initiiert wurde. Inzwischen vertritt Deutschland Botschafter Bernhard Kotsch. Sein Sohn war bei der Baum-Übergabe dabei.

Gut 30 Tannen bringt die Deutsche Botschaft beim Heiligen Stuhl dieses Jahr zum Advent in verschiedene deutschsprachige Institutionen in Rom und in mehrere Vatikan-Einrichtungen. Das vatikanische Kommunikations-Dikasterium war Nummer 5 auf der Liste. Über Christbäume freuen können sich beispielsweise auch der Campo Santo im Vatikan und die Deutsche Schule Rom.

In den kommenden Tagen werden wir den Baum schmücken - und hier dann auch noch ein aktuelles Foto einbauen. Vergelt`s Gott schon Mal!

In Italien wird der Christbaum übrigens traditionell immer am 8. Dezember geschmückt; also schon viel früher, als in Deutschland. Auch der Christbaum auf dem Petersplatz ist schon da. Baum und Krippe werden am 7. Dezember abends eingeweiht. Bei einer feierlichen Zeremonie wird die bis dahin verborgen gehaltene Krippe enthüllt und die Lichter des Christbaums erstmals abends erleuchtet. Baum und Krippe bleiben bis zum 12. Januar 2025 - dem Fest der Taufe des Herrn - auf dem Petersplatz.

Für Radio Vatikan/Vatican News nahmen Praktikant Franz Ladenburger (2.v.l) und Stefanie Stahlhofen (rechts) den Weihnachtsbaum in Empfang

(vatican news - sst)