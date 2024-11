Vatikan: Weihnachtsbaum und Krippe werden am 7. Dezember eingeweiht

Am 7. Dezember werden der Weihnachtsbaum und die Krippe auf dem Petersplatz eingeweiht. Wie das vatikanische Gouvernatorat an diesem Dienstag bekannt gab, wird die Zeremonie um 18.30 Uhr beginnen.

Wie üblich werden der Präsident und die Sekretärin des Gouvernatorates, Kardinal Fernando Vergez Alzaga und Sr. Raffaella Petrini, der Feier vorstehen, hieß es weiter.

Am Vormittag werden demnach bei einem eigenen Event in der Audienzhalle einige Krippen vorgestellt, die in Bethlehem gefertigt worden sind, wobei auch eine Delegation der Botschaft Palästinas beim Heiligen Stuhl vertreten sein wird. Bei dieser Gelegenheit wird Papst Franziskus auch, wie traditionell üblich, Vertreter der Ortschaften treffen, aus denen die Krippe und der Baum stammen.

Die Weihnachtskrippe von Grado, die Szenen aus dem Leben der Lagunenbevölkerung abbildet, besteht aus Statuen aus lokalem – aus der Lagune gewonnenem - Lehm und ist Teil des historischen und kulturellen Kontextes der Stadt. Der Weihnachtsbaum aus Ledro ist eine 29 Meter hohe Tanne, die nicht nur wegen ihres besonders edlen Wuchses ausgewählt wurde, sondern auch, weil deren Abholzung zur idealen Wiederaufforstung des betroffenen Waldstückes beiträgt. Die beiden Begleiter der Weihnachtszeit werden bis zum 12. Januar 2025 – dem Fest der Taufe des Herrn - ausgestellt sein.

(pm - cs)