Petersplatz: Der Christbaum steht

Seit diesem Freitagmorgen steht der diesjährige Weihnachtsbaum aus Ledro, einer Gemeinde in Trentino-Südtirol, vor dem Petersdom. Die Rot-Tanne ist 29 Meter hoch und wird auf dem Platz neben der Nachbildung der Geburt Christi stehen, die dieses Jahr aus Grado kommt.

Beide Weihnachtssymbole werden am kommenden Samstag, dem 7. Dezember, in den frühen Abendstunden eingeweiht. Diese Feier leiten wie jedes Jahr die Verantwortlichen des Governatorats des Staates Vatikanstadt, Kardinal Fernando Vergez Alzaga und Sr. Raffaella Petrini. Papst Franziskus empfängt üblicherweise auch die beiden Delegationen, die den Baum wie auch die Krippe in den Vatikan begleiten.

Der diesjährige Christbaum, eine 60 Jahre alte Rottanne, stammt aus einem zertifizierten Gemeindewald und war eigentlich für das Sägewerk bestimmt, wie der Bürgermeister von Ledro, Renato Girardi, jüngst erklärte. Zuvor hatte eine Online-Petition mehr als 50.000 Unterschräften gegen die Fällung des Baums für den Vatikan gesammelt.

Traditionell wird der große Weihnachtsbaum auf dem Petersplatz gestiftet. Seit einigen Jahren kommt es zu Kritik an dem Brauch vonseiten einiger Umweltschützer. Bereits zum vierten Mal in Folge stammt der Papst-Christbaum aus Italien, zuvor etwa aus Polen und Slowenien. Einmal, 2011, kam der Weihnachtsbaum auf dem Petersplatz aus der Ukraine.

(vatican news - gs)