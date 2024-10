Vatikangrüße zum Lichter-Fest: Harmonie säen

Schmuck zum Lichterfest in Malaysia (ANSA)

Der Vatikan richtet allen Hindus weltweit zum Deepavali-Fest „freudigste Grüße“ aus und ruft zu interreligiösem Einsatz für Harmonie und Geschwisterlichkeit auf.

„Wir alle müssen daran arbeiten, Stereotypen abzubauen und Empathie, Sensibilität und Respekt für diejenigen zu fördern, die anders sind als wir. Wir müssen auch den Dialog auf allen Ebenen fördern, um mehr Bewusstsein, Verständnis und Wertschätzung für den Reichtum von Vielfalt und Unterschieden zu erreichen“, heißt es in einer Grußbotschaft des Dikasteriums für den interreligiösen Dialog. Sie wurde anlässlich des hinduistischen Deepavali-Festes veröffentlicht, das am 31. Oktober begangen wird.

Die göttliche Vision, Harmonie durch die Kraft Gottes selbst in und durch die Vielfalt zu fördern, sei durch Fundamentalismus, Rassismus und Hypernationalismus in verschiedenen Teilen der Welt bedroht, wird beklagt. „Angesichts des immensen Potenzials der Religionen, Bedingungen zu schaffen, die der Harmonie in der Gesellschaft förderlich sind, haben alle religiösen Führer die heilige Pflicht, ihre Anhänger zum Streben nach Harmonie zu ermutigen“, heißt es weiter.

Die Botschaft wendet sich an Einzelpersonen, Familien, Bildungseinrichtungen, Medien, Gemeinschaften und Nationen. Christen und Hindus sollten sich auch mit Menschen anderer religiöser Traditionen verbünden und „alles in unserer Macht Stehende tun, um die Harmonie inmitten der Vielfalt und trotz der Unterschiede zu fördern“. Zum Fest der Lichter wünscht der Vatikan: „Möge Gott, die Quelle des Lichts, Ihren Geist und Ihr Herz mit Frieden und Freude erfüllen, und Ihre Familien und Gemeinschaften mit Gnade und Glück!“

Papst Franziskus besuchte im September 2024 das religiös vielfältige Singapur, das als Vorzeige-Stadtstadt in Südostasien gilt und wo es etwa fünf Prozent Hindus gibt.

