Papst dankt CELAM-Pastoralprogramm

Papst Franziskus hat ein besonderes Seelsorge-Projekt des Lateinamerikanischen Bischofsrates (CELAM) gewürdigt. Diesen Mittwoch empfing er Mitarbeiter des „Proyecto Esperanza" in Audienz, das Männer und Frauen begleitet, die ein Kind verloren haben, vor allem durch Schwangerschaftsabbrüche. „Danke für euren Dienst für Menschen, deren Leiden unbeschreiblich ist. Das Böse hat nicht das letzte Wort“, sagte er der Gruppe.

Anlass der Papst-Audienz war das 25-jährige Bestehen des Programms, das Paaren, die ein Kind vor der Geburt verloren haben, insbesondere durch eine Abtreibung, helfen will, neben den Folgen der Abtreibung auch den barmherzigen Blick Gottes auf ihr Leben zu erkennen.

„Die Ankunft eines jeden neugeborenen Kindes“, so der Papst in seiner Ansprache, „ist gewöhnlich gleichbedeutend mit einer Freude, die uns auf geheimnisvolle Weise durchdringt und unsere Hoffnung erneuert. Es ist, als ob wir wahrnehmen, ohne es erklären zu können, dass jedes Kind eine Ankündigung der Geburt von Bethlehem ist“. Im Matthäus-Evangelium, das den Kindermord in Beltehem behandelt, werde der Schmerz deutlich, „der das Gegenteil dieser Freude ist und uns zutiefst erschüttert: ,Geschrei war in Rama zu hören, lautes Weinen und Klagen: Rahel weinte um ihre Kinder und wollte sich nicht trösten lassen, denn sie waren dahin.`"

Weinen, Klagen - und Hoffnung

Papst Franziskus führte dazu aus, es gebe Weinen und Klagen einerseits in Bezug auf die Kinder, „die heiligen Unschuldigen“, deren Schmerz „mit dem Tod aufhörte“. Andererseits werde auch der Schmerz und die Klage der Mütter deutlich. Das alles dürfe aber nicht dazu führen, die Hoffnung zu verlieren, betonte der Papst. Er verwies darauf, dass im Matthäus-Evangelium auf den Kindermord die Rückkehr aus Ägypten folgt, und Josef im Traum ein Engel erscheint.

„Das Böse hat nicht das letzte Wort, es ist nie endgültig. Wie der Engel im Traum des heiligen Josef verkündet uns Gott, dass der Herr nach dieser Wüstenzeit wieder von seinem Haus Besitz ergreifen wird“, führte Franziskus dazu aus.

„Für viele Menschen seid ihr Engel“

„Für viele Menschen seid ihr wie dieser Engel, und dafür danke ich euch aufrichtig“, würdigte Franziskus am Mittwochmorgen, noch vor der Generalaudienz auf dem Petersplatz, die Arbeit des „Proyecto Esperanza".

