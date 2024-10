Radio-Akademie (4): Luther und das Geheimnis der Veronika

Ohne es zu ahnen, sieht Martin Luther 1511 im Petersdom gleich zwei wertvolle Christus-Reliquien. Nicht nur das Schweißtuch der Veronika, weswegen er eigentlich in den Dom gekommen ist, das ihm aber wegen des nachgedunkelten Blutes Christi eher wie ein „schwarzes Brett“ erscheint.

Lesen Sie auch 20/10/2024 Radio-Akademie (3): Luther und das Geheimnis der Veronika 1511: Martin Luther nimmt im Petersdom an einer Zeigung des Schweißtuchs der Veronika teil… und ist enttäuscht, weil das Tuch schwarz ist und sich nichts darauf erkennen lässt. ...

Sondern auch ein weiteres Gewebe, eine Art Schleier. Luther kann nicht ahnen, dass – wenn unsere Annahmen stimmen – auch dieses Gewebe ein unschätzbares, direktes Zeugnis Christi ist. Das Schweißtuch des Herrn, das das Johannes-Evangelium erwähnt; Petrus soll es im leeren Grab Jesu gesehen haben, spätere Stationen des Tuchs sind Konstantinopel, dann die Privatkapelle der Päpste im Lateran in Rom, und schließlich der römische Petersdom.

„In dem Text, den Luther uns hinterlässt, sagt er ganz klar, dass vor der Veronica ein anderes Klaretin aufgezogen wird, wenn sie die Veronica weisen“, erläutert die Forscherin Veronika Seifert.

Urban VIII. ließ nach der gestohlenen Christus-Reliquie fahnden - vergebens

Das Dunkle und das Klare

„Klaretin, das ist ein alter deutscher Begriff, er meint etwas Durchsichtiges, etwas Klares. Und da sind wir jetzt ganz schnell bei dem Volto Santo, wie es hier in Italien genannt wird, das heißt das heilige Antlitz Christi. Ich beziehe mich jetzt auf das Heilige Antlitz von Manoppello, das durchsichtig ist, auf einen durchsichtigen Stoff. Und ja, man kann sich ganz gut vorstellen, wie dieser durchsichtige, transparente Stoff mit dem Volto Santo, auf dem das Antlitz Jesu zu sehen ist, praktisch vor die Veronica aufgezogen worden ist und somit praktisch zwei Christusreliquien zeitgleich gezeigt wurden. Hinten die dunkle Veronica, vorne der Volto Santo, auf dem wir Christus mit offenen Augen und mit einem klaren Hintergrund sehen.“

Das ist also das, was wir heute als Schleierbild von Manoppello kennen, einem kleinen Dörfchen an den Füßen der Abruzzen, des Gebirges außerhalb von Rom. Ein dünnes Tuch mit einem Christusgesicht, das einen mit offenen Augen ansieht. Ohne Dornenkrone, aber mit Blutverletzungen, womöglich mit ausgerissenen Barthaaren. Dieses Bildnis hat sich also womöglich damals – wir reden jetzt vom 16. Jahrhundert, als auch Luther in Rom war – zusammen mit der Veronica-Christusreliquie, dem Schweißtuch der Veronika, in der Peterskirche befunden.

El Greco: Schweißtuch der Veronika (Santa-Cruz-Museum Toledo, Spanien)

Lesen Sie auch 13/10/2024 Radio-Akademie (2): Luther und das Geheimnis der Veronika Es ist für ihn eine tiefe Enttäuschung – jedenfalls stellt er es später so dar. 1511 steht Martin Luther, der künftige Reformator, als frommer Augustinermönch im Petersdom, um das ...

Diebstahl im Petersdom



Unsere Geschichte bringt also unverhofft zwei wichtige Christus-Reliquien zusammen, das Schweißtuch der Veronika und das Heilige Antlitz von Manoppello. Doch wie kommt es, dass sich das Volto Santo heute nicht mehr in St. Peter befindet, sondern in den Abruzzen? Die Antwort lautet: Diebstahl. Hauptverdächtiger: der Kapuzinerorden...

Im letzten Teil unserer Radio-Akademie erzählen wir, wie Papst Urban VIII. im 17. Jahrhundert nach der verschwundenen Reliquie fahnden ließ. Und wie Ordensleute sogar die Exkommunikation auf sich nahmen, um die gestohlene Reliquie nicht wieder herausrücken zu müssen. Die zentrale Erkenntnis unserer Serie lautet: Im Petersdom wird das Schweißtuch der Veronika aufbewahrt, und zwar bis auf den heutigen Tag. Trotz anderslautender Berichte ist es nie von dort verschwunden. Und auch wenn auf dem Tuch mittlerweile nichts mehr zu erkennen ist, wie schon Martin Luther beklagte, ist es doch ein heiliges Zeugnis vom Leiden Jesu.

Lesen Sie auch 06/10/2024 Radio-Akademie (1): Luther und das Geheimnis der Veronika Wir schreiben das Jahr 1511. Ein Augustinermönch aus Deutschland streift vier Wochen lang durch Rom. Sein Name: Martin Luther. Eines Tages geht er in den Petersdom, um eine der ...

Ausstrahlung ausnahmsweise am Dienstagabend

Die letzte Folge unserer Sendereihe wird diesmal ausnahmsweise erst am Dienstagabend um 18 Uhr im deutschen Programm von Radio Vatikan ausgestrahlt. Sie ist im Anschluss noch 24 Stunden lang als Podcast auf unserer Internetseite zu hören. Am Sonntagabend hören Sie bei uns stattdessen eine Sondersendung zum Abschluss der Weltsynode im Vatikan.

Bestellen Sie unsere CD

Falls Sie die ganze Radio-Akademie in Ruhe nachhören möchten: Wir schicken Ihnen gerne eine entsprechende CD zu, Ihre Spende kommt dem kirchlichen Dienst von Radio Vatikan zugute. Bestellen können Sie die CD per Mail an: cd@vaticannews.de - unser Freundeskreis versendet aus Deutschland.

Christusbild auf der Titelseite der Schrift eines Domherrn von St. Peter über die Veronika-Reliquie, 17. Jahrhundert

Zum Nachlesen

Unsere Gesprächspartnerin bei dieser Radio-Akademie, Veronika Maria Seifert, hat ihre Erkenntnisse in Buchform veröffentlicht. Il sudario della Veronica e il Volto Santo erschien 2024 im Velar Verlag. In deutscher Sprache liegt ihr Aufsatz vor Das Schweißtuch der Veronika im Petersdom und der Volto Santo von Manoppello - Versuch einer Neukontextualisierung zweier römischer Christusacheiropóieta. Er erschien 2022 in Collectanea Franciscana 92, pp. 613-666.

(vatican news)

Luther und das Geheimnis der Veronika: Radio-Akademie von Radio Vatikan - ein Auszug (4)