Radio-Akademie (3): Luther und das Geheimnis der Veronika

1511: Martin Luther nimmt im Petersdom an einer Zeigung des Schweißtuchs der Veronika teil… und ist enttäuscht, weil das Tuch schwarz ist und sich nichts darauf erkennen lässt. Zugleich sieht der spätere Reformator an diesem Tag in Alt St. Peter aber noch andere Schleier, darunter einen, auf dem sich ein Porträt Christi mit offenen Augen abzeichnet. Ein weiteres Christus-Tuch im Petersdom? Was hat das zu bedeuten?

Lesen Sie auch 13/10/2024 Radio-Akademie (2): Luther und das Geheimnis der Veronika Es ist für ihn eine tiefe Enttäuschung – jedenfalls stellt er es später so dar. 1511 steht Martin Luther, der künftige Reformator, als frommer Augustinermönch im Petersdom, um das ...

Um diese Frage zu beantworten, verlassen wir gedanklich den Petersdom in Richtung Lateran, etwa fünf Kilometer Luftlinie entfernt. Hier finden wir, am Ende der sogenannten Heiligen Stiege, eine Kapelle, die sich nur durch ein Gitter anschauen lässt: Es ist die Sancta Sanctorum, die frühere Privatkapelle der Päpste, als diese noch im Lateran residierten. Oben können wir einen lateinischen Schriftzug lesen, der ins Deutsche übersetzt erklärt: „Auf der ganzen Welt gibt es keinen heiligeren Ort als diesen hier.“

Fresko des Heiligen Antlitzes Jesu im Kreuzgang der Lateranbasilika

„Und in dieser Kapelle wird seit Jahrhunderten eine Christusikone aufbewahrt, von der es heißt, dass sie nicht von Menschenhand gemacht worden sei“, erklärt uns die deutsche Vatikan-Mitarbeiterin Veronika Seifert, die in Rom Kirchengeschichte lehrt. „Diese Ikone wird seit Jahrhunderten verehrt. Und das Besondere jetzt ist, dass aus meiner Sicht eigentlich nicht diese Holzikone (die nach Angaben der Wissenschaft ungefähr aus dem 6. Jahrhundert stammt) die eigentliche Kostbarkeit ist, sondern dass diese Holzikone Trägerin und Reliquienbehälter eines Sudariums gewesen ist. Eines Schleiers, der wohl im 8. Jahrhundert aus Byzanz gekommen und somit in Rom in der Papstkapelle, im Zentrum des Hauses des Heiligen Vaters, aufbewahrt worden ist.“

Die Heilige Stiege im Lateran führt zur Kapelle Sancta Sanctorum

Lesen Sie auch 06/10/2024 Radio-Akademie (1): Luther und das Geheimnis der Veronika Wir schreiben das Jahr 1511. Ein Augustinermönch aus Deutschland streift vier Wochen lang durch Rom. Sein Name: Martin Luther. Eines Tages geht er in den Petersdom, um eine der ...

Eine Ikone als Versteck

Also diese berühmte und verehrte Ikone nur als Container für ein Gewebe, von dem aber keiner Genaueres weiß?

„Ja, das ist richtig. Wir müssen uns vorstellen, dass dieser Schleier in einem Kontext nach Rom gekommen ist, in dem Bilder zerstört wurden. Ich spreche von dem Bilderstreit in Konstantinopel. Die Quellen sagen, der Patriarch Germanus II. habe dieses Schleierbild nach Rom geschickt, um es in Sicherheit zu bringen… Papst Gregor II. hat das Bild in Empfang genommen und in seine Papstkapelle gebracht...“

Auf dieser Mosaiktafel in der Lateranbasilika findet sich ein Hinweis auf ein Schweißtuch Jesu

Das Bild? Wir reden hier von einem anderen Tuch als dem Schweißtuch der Veronika. Einem zweiten Christus-Tuch, das offenbar lange in der Papstkapelle im Lateran aufbewahrt worden ist. Eine große Mosaiktafel im Gang zur Sakristei, auf der die wichtigsten Reliquien aufgelistet sind, gibt bis heute einen Hinweis auf diese kostbare Reliquie. Hier lesen wir von einem Schweißtuch, das auf dem Haupt Jesu gelegen habe - eine Formulierung, die an einen Auferstehungsbericht in Kapitel 20 des Johannes-Evangeliums erinnert.

Francisco de Zurbaran: Schweißtuch der Veronika (Museum der Schönen Künste Bilbao, Spanien)

Lesen Sie auch 04/10/2024 Neue Radio-Akademie: Luther und das Geheimnis der Veronika Kann es sein, dass das legendäre „Schweißtuch der Veronika“ im Petersdom aufbewahrt wird? Und dass bei seiner öffentlichen Zeigung, die einmal im Jahr stattfindet, mehrere ...

Spannende Spurensuche

Wurde diese Christus-Reliquie über Jahrhunderte hinweg im Lateran versteckt? Und gelangte sie von dort auf verschlungenen Wegen in den Petersdom, wo Luther sie dann bei der Zeigung des Schweißtuchs der Veronika zu Gesicht bekam? Eine spannende Spurensuche, quer durch Rom...

Ausstrahlung an jedem Sonntagabend

Die vier Folgen unserer Sendereihe werden jeweils am Sonntagabend um 18 Uhr im deutschen Programm von Radio Vatikan ausgestrahlt. Sie sind im Anschluss noch 24 Stunden lang als Podcast auf unserer Internetseite zu hören.

Luther und das Geheimnis der Veronika: Radio-Akademie von Radio Vatikan - ein Auszug (3)

Bestellen Sie unsere CD

Falls Sie die ganze Radio-Akademie in Ruhe nachhören möchten: Wir schicken Ihnen gerne eine entsprechende CD zu, Ihre Spende kommt dem kirchlichen Dienst von Radio Vatikan zugute. Bestellen können Sie die CD per Mail an: cd@vaticannews.de - unser Freundeskreis versendet aus Deutschland.

(vatican news)

Ein Blick in die Kapelle Sancta Sanctorum im Lateran