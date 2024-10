Radio-Akademie (1): Luther und das Geheimnis der Veronika

Ausgerechnet Martin Luther verdanken wir Hinweise auf die Veronika-Reliquie in Sankt Peter...

Wir schreiben das Jahr 1511. Ein Augustinermönch aus Deutschland streift vier Wochen lang durch Rom. Sein Name: Martin Luther. Eines Tages geht er in den Petersdom, um eine der heiligsten Reliquien der Christenheit zu sehen... Erster Teil unserer Spurensuche.

„Ja, er wollte dort die Veronica sehen“, erklärt uns die in Rom lebende deutsche Forscherin Veronika Seifert. „Diese Blut-Schweiß-Reliquie Christi wird dort seit Jahrhunderten verehrt, und an Tagen an denen sie öffentlich gezeigt wurde, kamen immer besonders viele Menschen in den Petersdom.“

Eine der wichtigsten Reliquien der Christenheit – im römischen Petersdom? Tatsächlich gibt es Hinweise darauf schon aus dem 8. Jahrhundert, also lange vor Luthers Besuch. Damals hat Papst Johannes VII., wie eine schriftliche Quellen angibt, in St. Peter ein „Ziborium“ errichten lassen, in dessen oberen Teil womöglich das Schweißtuch der Veronika hinter einem Gitter aufbewahrt wurde.

Veronika-Darstellung bei der Karfreitags-Prozession 2024 auf der italienischen Insel Procida (Foto: Kempis)

Der künftige Reformator ist allerdings enttäuscht von dem, was er da sieht. Nicht nur, weil das Tuch nur aus großer Entfernung betrachtet werden kann. Luther sieht buchstäblich schwarz...

Luther und das Geheimnis der Veronika: Radio-Akademie von Radio Vatikan - ein Auszug (1)

Ein Fresko in den vatikanischen Grotten zeigt das Ziborium, in dem das Schweißtuch in Alt St. Peter aufbewahrt wurde