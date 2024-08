Rückblick: Ein Jahr nach dem Weltjugendtag in Lissabon

Ein Jahr nach dem Weltjugendtag 2023 erinnert das neue Video auf den offiziellen Social-Media-Kanälen an die beeindruckende Zeit in Lissabon.

Der Organisator des Weltjugendtages in Portugal, Kardinal Américo Manuel Alves Aguiar, schwelgt in Erinnerungen und meint gegenüber vatican news: „Ein Jahr später, wenn ich zurückblicke, kann ich sagen, dass es alle Mühe wert war. Jeder Tag, jede Reise, jede Besprechung – und es gab Tausende davon – jede Feier.“ Kardinal Aguiar betont, dass es unmöglich sei, im Voraus die Auswirkungen eines Weltjugendtages auf das Leben der jungen Pilger oder der Kirche insgesamt abzuschätzen. Doch Schritt für Schritt wirke Gott im alltäglichen Leben der Kirche und verändere das Leben jedes Einzelnen.

Die lebendige Kirche unseres Herrn

„Es hat sich gelohnt“, fügt der Kardinal hinzu, „besonders weil wir die lebendige Kirche unseres Herrn waren. Eine Kirche, die singt, betet und weint, die sich freut, trauert, Hoffnung und Vertrauen hat. Die sich in Jesus und mit dem lebendigen Jesus versammelt, sich um den Hirten schart und sich allein über sein Vorbeigehen freut. Eine lebendige Kirche unseres Herrn, in der wir alle geliebte Kinder sind, alle.“

Ausblick auf Seoul 2027

Mit Blick auf Seoul 2027 und das Jugend-Jubiläum 2025 bereite das Dikasterium für die Laien, die Familie und das Leben die kommende Weltjugendtag-Versammlung auf lokaler Ebene vor. Diese wird am Sonntag, dem 24. November, zu Christkönig stattfinden. An diesem Tag werden die Symbole des Treffens – das Holz-Kreuz und eine Nachbildung der Marienikone "Salus Populi Romani" – von den Jugendlichen aus Lissabon an die Jugendlichen aus Seoul übergeben.

(vatican news - sb)