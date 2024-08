Papst: „Lies und höre, was Jesus deinem Herzen sagt“

„Dieser ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören“ (Mt 17,5). Das ist alles, was es im Leben zu tun gibt: auf Jesus hören.“ Daran erinnert Papst Franziskus an diesem Dienstag, an dem die katholische Kirche das Fest der Verklärung des Herrn feiert.

Auf seinem deutschsprachigen X-Account schreibt das katholische Kirchenoberhaupt weiter: „Nimm das Evangelium, lies und höre, was Jesus deinem Herzen sagt. Denn er hat Worte ewigen Lebens. #VerklärungdesHerrn“. Wie es im Schott-Messbuch heißt, werde die Verklärung Christi von den Evangelisten Matthäus, Markus und Lukas berichtet (Mt 17, 1–9; Mk 9, 2–10; Lk 9, 28–36). Das Fest der Verklärung wird in der Ostkirche seit dem 6. Jahrhundert gefeiert. In der abendländischen Kirche wurde es 1457 von Papst Kallistus III. allgemein vorgeschrieben zum Dank für den Sieg über die Osmanen bei Belgrad.

Vor genau einem Jahr sagte Papst Franziskus bei der Messe in Lissabon anlässlich des Weltjugendtags: „Nicht mehr ich bin es, sondern Jesus selbst schaut euch in diesem Moment an. Er sieht uns an. Er kennt euch, er kennt das Herz eines jeden von euch, er kennt das Leben eines jeden von euch, er kennt die Freuden, er kennt die Sorgen, die Erfolge und die Misserfolge, er kennt euer Herz.“ Auf der Grundlage des Evangeliums zum Festtag hatte Franziskus die Frage untersucht, was man daraus machen könne. Dabei ging er auf drei Verben ein: Leuchten, zuhören, sich nicht fürchten.

Papst Benedikt XVI. erklärte beim Angelusgebet am 17. Februar 2008, dass Jesus den Aposteln seine Herrlichkeit vor seinem Leidensweg offenbare, „damit sie die Kraft haben, dem Ärgernis des Kreuzes entgegenzutreten, und verstehen, dass man durch viel Bedrängnis hindurchgehen muss, um zum Reich Gottes zu gelangen“.

(vatican news – mg)