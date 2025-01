Live bei uns: Mit dem Papst durchs Wochenende

Das Heilige Jahr hat begonnen. Und damit ist auch der Terminkalender von Papst Franziskus deutlich dichter geworden. Am letzten Wochenende im Januar wird das Kirchenoberhaupt mit Medienschaffenden das Jubiläum der Kommunikation begehen, der Vesper zum Hochfest der Bekehrung des Apostels Paulus vorstehen und am Bibelsonntag im Petersdom eine heilige Messe feiern. Wir übertragen alle drei Veranstaltungen mit dem Papst live und mit deutschem Kommentar.

Lesen Sie auch 13/01/2025 Ökumene-Gebetswoche mit Sonderprogramm zum Hl. Jahr Am 25. Januar feiert Papst Franziskus in der Basilika Sankt Paul vor den Mauern ab 17:30 Uhr wie üblich die ökumenische Vesper zum Ende der Gebetswoche für die Einheit der ...

Im Heiligen Jahr wird es viele thematische Heilig-Jahr-Feiern geben, die bestimmten Gruppen oder Anliegen gewidmet sind. Den Auftakt bildet am Samstag, den 25. Januar, das Jubiläum der Kommunikation mit Diskussionsrunden in der vatikanischen Audienzhalle. Wir übertragen das Treffen von Medienschaffenden mit dem Papst ab 12.20 Uhr im Livestream und mit deutschem Kommentar.

Am Abend geht es dann weiter mit einer ökumenischen Feier am Hochfest der Bekehrung des Apostels Paulus, an dem auch die 58. Gebetswoche für die Einheit der Christen ausklingt. Die internationale ökumenische Gebetswoche für die Einheit der Christen findet jährlich vom 18. bis 25. Januar statt. Über alle Konfessionsgrenzen hinweg führt dieser Tag Gläubige aus unterschiedlichen Konfessionen zusammen, um gemeinsam für die Einheit der Christenheit zu beten. Papst Franziskus wird dem Abendgebet in der Basilika St. Paul vor den Mauern ab 17.25 Uhr vorstehen.

Am Sonntag, den 26. Januar, begeht die Kirche den Sonntag des Wortes Gottes. Auch in diesem Jahr wird Papst Franziskus zu diesem Anlass im Petersdom eine heilige Messe feiern. Wir übertragen ab 9.25 Uhr live und mit deutschem Kommentar.

Wo und wann wir übertragen

Radio Vatikan/Vatican News überträgt die Heilig-Jahr-Feier der Journalisten am Samstag, den 25. Januar, ab 12.30 Uhr im Livestream aus der vatikanischen Audienzhalle mit deutschem Kommentar auf der Webseite vaticannews.de. Man kann uns auch über Facebook, Youtube und unsere Partnersender mitverfolgen: EWTN und k-TV, Radio Horeb, Radio Gloria, das Kölner Domradio, Radio Maria Österreich, Radio Maria Schweiz und Radio Maria Südtirol.

Am Abend desselben Tages übertragen wir ab 17.25 Uhr auch die Vesper am Hochfest der Bekehrung des Apostels Paulus aus der Basilika St. Paul vor den Mauern.

Die Messe zum Bibelsonntag, der dieses Jahr auf den 26. Januar fällt, übertragen wir – ebenfalls mit deutschem Kommentar – ab 9.25 Uhr. Im Anschluss daran können Sie bei uns ab kurz vor 12 Uhr auch das Angelusgebet mit Papst Franziskus aus dem Apostolischen Palast mitverfolgen. Schalten Sie sich zu!

(vaticannews - skr)