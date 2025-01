Ökumene-Gebetswoche mit Sonderprogramm zum Hl. Jahr

Am 25. Januar feiert Papst Franziskus in der Basilika Sankt Paul vor den Mauern ab 17:30 Uhr wie üblich die ökumenische Vesper zum Ende der Gebetswoche für die Einheit der Christen. Das Bistum Rom organisiert anlässlich des Heiligen Jahrs 2025 außerdem eine ökumenische „Pilger-Vigil" in drei römischen Kirchen am Donnerstagabend (23.1.).

Diese Vigil wird ab 18 Uhr unter dem Motto „Pilger der Hoffnung“ drei verschiedene Gotteshäuser verbinden: Die evangelische Kirche in der Via Sicilia 70, die orthodoxe Kirche Sant'Andrea in der Via Sardegna 153 und die Pfarrei San Camillo De Lellis in der Via Piemonte 41. Für die Pilger-Vigil sind an allen Stationen biblische Meditationen geplant, wie das Vikariat Rom diesen Montag ankündigte. Für die evangelischen Christen hält diese Pastorin Mirella Manocchio, für die orthodoxen Christen Pater Simeon Katsinas und für die katholische Kirche Bischof Paolo Ricciardi, Diözesanbeauftragter für Ökumene und Dialog.

Hintergrund

Die Gebetswoche für die Einheit der Christen wird jährlich vom 18. bis 25. Januar begangen. Im Jahr 2025 steht sie unter dem Motto „Glaubst Du das?” (Joh 11,26). Dieses Jahr wurden die Materialien der Gebetswoche für die Einheit der Christen von Brüdern und Schwestern der Klostergemeinschaft Bose in Norditalien vorbereitet. 2025 gibt es zudem zwei bedeutende Ereignisse: Die katholische Kirche feiert ein Heiliges Jahr, und in ökumenischer Hinsicht jährt sich das Jubiläum des ersten Ökumenischen Konzils, das 325 n. Chr. in Nicäa bei Konstantinopel stattfand, zum 1.700. Mal.

