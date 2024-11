Papst kündigt Heiligsprechungen von Carlo Acutis und Frassati an

Papst Franziskus sorgt mit einer überraschenden Ankündigung für Begeisterung unter den Gläubigen: Im kommenden Jahr werden Carlo Acutis und Piergiorgio Frassati heiliggesprochen. Beide stehen als Vorbilder für die Jugend und symbolisieren die Kraft des Glaubens in der modernen Welt.

Mario Galgano - Vatikanstadt

„Im nächsten Jahr werde ich am Weltjugendtag der Kinder den seligen Carlo Acutis und am Weltjugendtag den seligen Piergiorgio Frassati heiligsprechen“, verkündete Papst Franziskus am Mittwoch am Ende seiner Generalaudienz auf dem Petersplatz vor tausenden Pilgern und Besuchern. Zwar wurde das genaue Datum noch nicht bestätigt, doch die Hinweise des Papstes deuten auf das Jubiläum der Kinder und jenes der Jugend hin. Carlo Acutis könnte somit zwischen dem 25. und 27. April und Piergiorgio Frassati könnte zwischen dem 28. Juli und 3. August heiliggesprochen werden.

Die Ankündigung wurde mit großem Applaus und Freude aufgenommen, besonders bei den anwesenden jungen Gläubigen, die diese beiden Vorbilder als Inspiration sehen.

Wer sind Carlo Acutis und Piergiorgio Frassati?

Carlo Acutis, geboren 1991 in London und aufgewachsen in Mailand, wird oft als „Cyber-Apostel der Eucharistie“ bezeichnet. Der junge Informatikbegeisterte nutzte seine Begabung, um ein digitales Verzeichnis eucharistischer Wunder zu erstellen und auf diese Weise den Glauben in der digitalen Welt zu fördern. Sein Leben war geprägt von tiefer Spiritualität und einem unermüdlichen Einsatz für die Armen und Kranken. Carlo starb 2006 im Alter von nur 15 Jahren an Leukämie. Er wurde 2020 seliggesprochen und ist mittlerweile ein Symbol für Glauben und Nächstenliebe in der digitalen Ära.

Piergiorgio Frassati, geboren 1901 in Turin, Italien, wird als „der Mann der acht Seligpreisungen“ bezeichnet. Der leidenschaftliche Bergsteiger und Student der Ingenieurwissenschaften engagierte sich stark für die Armen und Ausgegrenzten. Er war Mitglied mehrerer katholischer Organisationen und verband seinen Glauben mit einem aktiven sozialen Einsatz. Piergiorgio starb 1925 im Alter von nur 24 Jahren an den Folgen einer Poliomyelitis. Seine Seligsprechung erfolgte 1990 durch Papst Johannes Paul II., der ihn als Vorbild für die Jugend pries.

Zwei Vorbilder für die Jugend

Die Heiligsprechungen der beiden Seligen seien ein starkes Signal für junge Gläubige weltweit. Sie zeigten, dass Heiligkeit in der modernen Welt nicht nur möglich, sondern auch relevant sei. Während Carlo Acutis die digitale Welt mit dem Glauben verband, verkörpere Piergiorgio Frassati die Verbindung von Glauben und sozialem Engagement, erinnerte der Papst.

„Diese beiden jungen Männer erinnern uns daran, dass der Weg zur Heiligkeit auch heute offensteht – durch gelebte Nächstenliebe, Glauben und eine tiefe Verbindung zu Gott“, sagte der Papst in einer kurzen Reflexion.

Ein Heiliges Jahr im Zeichen der Jugend

Die Heiligsprechungen im Rahmen des Heiligen Jahres für die Jugend unterstreichen die Bedeutung der jungen Generation für die Kirche. Der Papst ruft dazu auf, Carlo Acutis und Piergiorgio Frassati als Vorbilder zu nehmen und ihren Einsatz für Glauben und Mitmenschlichkeit in den Alltag zu tragen.

„Die Zukunft der Kirche liegt in den Händen der Jugend“, betonte Papst Franziskus. Die Ankündigung der Heiligsprechungen sei deshalb ein bedeutendes Zeichen der Hoffnung und Ermutigung für die Jugend und die gesamte Kirche.

(vatican news)