Wortlaut: Die vorbereitete Generalaudienz-Katechese des Papstes vom 19.3.2025

Hier finden Sie den Wortlaut der Ansprache, die der Vatikan für die Generalaudienz des Papstes an diesem Mittwoch vorbereitet hat. Die Generalaudienz fiel aus, weil Franziskus in der Gemelli-Klinik behandelt wird, doch der vorbereitete Text wurde an diesem Mittwoch veröffentlicht, so wie es in den vergangenen Wochen der Fall war

Sämtliche Wortmeldungen des Papstes in ihrer amtlichen deutschen Fassung finden Sie auf der Internetseite des Heiligen Stuhls.

Lesen Sie auch 19/03/2025 Papst-Katechese: Ein neuer Anfang durch Christus Wegen seines Aufenthalts in der Gemelli-Klinik hat Papst Franziskus auch an diesem Mittwoch die übliche Generalaudienz ausfallen lassen. Stattdessen veröffentlichte der Vatikan ...

Guten Morgen, liebe Brüder und Schwestern!

In dieser Katechese betrachten wir einige Begegnungen, die in den Evangelien erzählt werden, um zu verstehen, wie Jesus Hoffnung gibt. Es gibt in der Tat Begegnungen, die das Leben erhellen und Hoffnung bringen. Es kann zum Beispiel sein, dass uns jemand hilft, eine Schwierigkeit oder ein Problem, das wir erleben, aus einer anderen Perspektive zu sehen; oder es kann sein, dass uns jemand einfach ein Wort sagt, das uns nicht das Gefühl gibt, mit dem Schmerz, den wir erleben, allein zu sein. Manchmal gibt es auch stille Begegnungen, in denen nichts gesagt wird, und doch helfen uns diese Momente, wieder auf den richtigen Weg zu kommen.

Die erste Begegnung, bei der ich innehalten möchte, ist die zwischen Jesus und Nikodemus, die im dritten Kapitel des Johannesevangeliums erzählt wird. Ich beginne mit dieser Episode, weil Nikodemus ein Mensch ist, dessen Geschichte zeigt, dass es möglich ist, aus der Dunkelheit herauszutreten und den Mut zu finden, Christus nachzufolgen.

Eine ungewöhnliche Zeit

Nikodemus kommt nachts zu Jesus: eine ungewöhnliche Zeit für eine Begegnung. In der Sprache des Johannes haben Zeitangaben oft einen symbolischen Wert: Hier ist es wohl die Nacht, die Nikodemus am Herzen liegt. Er ist ein Mensch in der Dunkelheit des Zweifels, in jener Dunkelheit, die wir erleben, wenn wir nicht mehr verstehen, was in unserem Leben geschieht, und den Weg nicht mehr klar sehen.

Wenn man in der Finsternis ist, sucht man das Licht. Und Johannes schreibt zu Beginn seines Evangeliums: „Das wahre Licht ist in die Welt gekommen und hat jeden Menschen erleuchtet“ (1,9). Nikodemus sucht also Jesus, weil er gespürt hat, dass er die Finsternis seines Herzens erhellen kann.

Viele Missverständnisse

Das Evangelium berichtet uns jedoch, dass Nikodemus nicht sofort versteht, was Jesus zu ihm sagt. Wir sehen also, dass es in diesem Dialog viele Missverständnisse gibt, aber auch viel Ironie, die für den Evangelisten Johannes typisch ist. Nikodemus versteht nicht, was Jesus ihm sagt, weil er in seiner eigenen Logik und in seinen eigenen Kategorien denkt. Er ist ein Mann mit einer starken Persönlichkeit, er hat eine öffentliche Rolle, er ist einer der Führer der Juden. Aber die Geschichten passen für ihn wahrscheinlich nicht mehr zusammen. Nikodemus spürt, dass in seinem Leben etwas nicht mehr stimmt. Er will sich verändern, weiß aber nicht, wo er ansetzen soll.

So geht es uns allen irgendwann im Leben. Wenn wir Veränderungen nicht akzeptieren, wenn wir uns in unserer Starrheit, in unseren Gewohnheiten oder Denkweisen verschließen, laufen wir Gefahr zu sterben. Das Leben besteht in der Fähigkeit, sich zu verändern, um eine neue Art zu lieben zu finden. In der Tat spricht Jesus zu Nicodemus von einer neuen Geburt, die nicht nur möglich, sondern in bestimmten Momenten unseres Weges sogar notwendig ist. Tatsächlich ist der im Text verwendete Ausdruck in sich ambivalent, denn anōthen (ἄνωθεν) kann sowohl mit „von oben“ als auch mit „von neuem“ übersetzt werden.

Langsam begreift Nikodemus, dass diese beiden Bedeutungen zusammengehören: Wenn wir dem Heiligen Geist erlauben, neues Leben in uns zu schaffen, werden wir wiedergeboren. Wir werden das Leben wiederentdecken, das vielleicht in uns erloschen ist.

Ich habe mich entschieden, mit Nikodemus zu beginnen, auch weil er ein Mensch ist, der mit seinem eigenen Leben zeigt, dass diese Veränderung möglich ist. Nikodemus wird es schaffen: Am Ende wird er zu denen gehören, die zu Pilatus gehen und den Leichnam Jesu fordern (vgl. Joh 19,39)! Nikodemus ist endlich ans Licht gekommen, er ist wiedergeboren und muss nicht mehr in der Nacht bleiben.

Angst vor Veränderungen

Veränderungen machen uns manchmal Angst. Einerseits ziehen sie uns an, manchmal wünschen wir sie uns, andererseits bleiben wir lieber in unserer Komfortzone. Deshalb ermutigt uns der Geist, uns diesen Ängsten zu stellen. Jesus erinnert Nikodemus, einen Lehrer in Israel, daran, dass auch die Israeliten Angst hatten, als sie durch die Wüste zogen. Und sie waren so sehr auf ihre Ängste fixiert, dass diese schließlich die Gestalt von Giftschlangen annahmen (vgl. 4. Mose 21,4-9). Um befreit zu werden, mussten sie auf die kupferne Schlange blicken, die Mose auf einen Pfahl gesteckt hatte, d.h. sie mussten aufblicken und sich vor das Objekt stellen, das ihre Ängste repräsentierte. Nur wenn wir dem, was uns Angst macht, ins Gesicht schauen, können wir beginnen, frei zu werden.

(vatican news - mg)