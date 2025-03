Wortlaut: Die vorbereitete Generalaudienz-Katechese vom 5.3.2025

Hier finden Sie den Wortlaut der Ansprache, die der Vatikan für die Generalaudienz des Papstes an diesem Mittwoch vorbereitet hat. Die Generalaudienz fiel aus, weil Franziskus in der Gemelli-Klinik behandelt wird, doch der vorbereitete Text wurde an diesem Mittwoch veröffentlicht.

Die Katechesenreihe „Jesus Christus, unsere Hoffnung“, die zur Vorbereitung auf das Heilige Jahr 2025 stattfindet, widmete sich im folgenden Katechesen-Beitrag dem Evangeliumstext aus Lukas 2,46-50. Dabei wurde die Episode behandelt, in der Maria und Josef ihren zwölfjährigen Sohn in Jerusalem suchen und ihn schließlich im Tempel finden. Diese Episode lehrt, dass Gott uns immer wieder überrascht und dass der Weg des Glaubens ein fortwährendes Wachsen ist – geprägt von Vertrauen, Hoffnung und dem Mut, sich immer wieder auf Gottes Plan einzulassen.

Liebe Brüder und Schwestern, guten Morgen!

In dieser letzten Katechese, die der Kindheit Jesu gewidmet ist, gehen wir von der Episode aus, in der er im Alter von zwölf Jahren im Tempel bleibt, ohne seinen Eltern Bescheid zu sagen, die ihn ängstlich suchen und nach drei Tagen finden. Diese Geschichte zeigt uns einen sehr interessanten Dialog zwischen Maria und Jesus, der uns hilft, über den Weg der Mutter Jesu nachzudenken, der sicher nicht einfach war. Tatsächlich begab sich Maria auf eine spirituelle Reise, auf der sie das Geheimnis ihres Sohnes immer besser verstand.

Die Flucht nach Ägypten

Schauen wir uns die einzelnen Stationen dieses Weges an. Zu Beginn ihrer Schwangerschaft besucht Maria Elisabeth und bleibt drei Monate bei ihr, bis der kleine Johannes geboren wird. Dann, im neunten Monat, geht sie mit Josef zur Volkszählung nach Bethlehem, wo sie Jesus zur Welt bringt. Nach vierzig Tagen zogen sie nach Jerusalem, um das Kind zu präsentieren, und kehrten dann jedes Jahr zur Wallfahrt in den Tempel zurück. Aber als Jesus noch ein Baby war, flohen sie für lange Zeit nach Ägypten, um ihn vor Herodes zu schützen, und erst nach dem Tod des Königs ließen sie sich wieder in Nazareth nieder. Als Jesus erwachsen wird, ist Maria bei der Hochzeit zu Kana anwesend und die Hauptperson; dann folgt sie ihm „aus der Ferne“ bis zu seiner letzten Reise nach Jerusalem, bis zu seiner Passion und seinem Tod. Nach der Auferstehung bleibt Maria als Mutter der Jünger in Jerusalem und stärkt ihren Glauben, während sie auf die Ausgießung des Heiligen Geistes warten.

Auf diesem Weg ist die Jungfrau eine Pilgerin der Hoffnung in dem starken Sinn, dass sie die „Tochter ihres Sohnes“ wird, seine erste Jüngerin. Maria hat Jesus, die Hoffnung der Menschheit, zur Welt gebracht: Sie hat ihn genährt, sie hat ihn wachsen lassen, sie ist ihm gefolgt, indem sie sich zuerst vom Wort Gottes hat formen lassen. Darin - so Benedikt XVI. - „ist Maria wirklich zu Hause, sie geht hinaus und kehrt ganz natürlich wieder zurück. Sie spricht und denkt mit dem Wort Gottes [...]. So zeigt sich, dass ihre Gedanken mit den Gedanken Gottes übereinstimmen, dass ihr Wille ein gemeinsamer Wille mit Gott ist. Weil sie zutiefst vom Wort Gottes durchdrungen ist, kann sie Mutter des fleischgewordenen Wortes werden“ (Enzyklika Deus caritas est, 41). Diese einzigartige Gemeinschaft mit dem Wort Gottes entbindet sie jedoch nicht von der Mühe einer anspruchsvollen „Lehre“.

„Maria hat Jesus, die Hoffnung der Menschheit, zur Welt gebracht.“

Die Erfahrung der Verwirrung

Die Erfahrung der Verwirrung des zwölfjährigen Jesus bei der jährlichen Wallfahrt nach Jerusalem erschreckt Maria so sehr, dass sie auch zur Fürsprecherin Josefs wird, um ihren Sohn zurückzuholen: „Mein Sohn, warum hast du uns das angetan? Siehe, dein Vater und ich haben dich verzweifelt gesucht“ (Lk 2,48). Maria und Josef erlebten den Schmerz von Eltern, die ein Kind verloren haben: Beide glaubten, Jesus sei in der Karawane der Verwandten, doch als sie ihn einen ganzen Tag lang nicht gesehen hatten, begannen sie die Suche, die sie auf den Rückweg führen sollte. Als sie in den Tempel zurückkehren, stellen sie fest, dass er, der in ihren Augen bis vor kurzem noch ein Kind war, das es zu beschützen galt, plötzlich erwachsen geworden ist und nun in der Lage ist, sich auf Diskussionen über die Heilige Schrift einzulassen und sich mit den Schriftgelehrten zu messen.

Auf die Vorwürfe seiner Mutter antwortet Jesus mit verächtlicher Schlichtheit: „Warum kommst du zu mir? Wusstest du nicht, dass ich mich um die Dinge meines Vaters kümmern muss?“ (Lk 2,49). Maria und Josef verstehen es nicht: Das Geheimnis des von Gott geschaffenen Kindes übersteigt ihren Verstand. Die Eltern wollen das kostbare Kind unter den Fittichen ihrer Liebe beschützen; Jesus dagegen will seine Berufung als Sohn des Vaters leben, der ihm dient und in sein Wort eingetaucht lebt.

Die Kindheitsgeschichte nach Lukas endet also mit den letzten Worten Marias, die an die Vaterschaft Josefs für Jesus erinnern, und mit den ersten Worten Jesu, die zeigen, dass diese Vaterschaft von seinem himmlischen Vater kommt, dessen unbestrittene Vorrangstellung er anerkennt.

