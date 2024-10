Rosenkranzgebet (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

Papst: Rosenkranzgebet für die, die den „Wahnsinn des Krieges“ erleiden

Papst Franziskus hat dazu eingeladen, im Monat Oktober täglich den Rosenkranz zu beten und erinnerte an die Konflikte im Nahen Osten, in Myanmar, der Ukraine und im Sudan. Er äußerte sich am Ende seiner Generalaudienz an diesem Mittwoch.

Lesen Sie auch 06/10/2024 Papst Franziskus: Ein Rosenkranz für den Weltfrieden Papst Franziskus hat an diesem Sonntagabend in Rom einen Rosenkranz für den Frieden auf der Welt gebetet. Damit markierte er den Vorabend des 7. Oktober, des ersten Jahrestags des ... „Der Monat Oktober, der dem Rosenkranz gewidmet ist, ist eine wertvolle Gelegenheit, dieses traditionelle marianische Gebet zu vertiefen. Ich fordere Sie alle auf, jeden Tag den Rosenkranz zu beten und sich vertrauensvoll in die Hände Mariens zu begeben“, so der Papst bei der Generalaudienz. In diesem Zusammenhang gedachte Franziskus, der erst am vergangenen 6. Oktober gemeinsam mit allen Synodalen und weiteren Gästen ein Rosenkranzgebet für den Frieden in der Basilika Santa Maria Maggiore gehalten hat, besonders der Konfliktherde in der Welt: „Ihr, der fürsorglichen Mutter, vertrauen wir das Leid und den Wunsch nach Frieden der Völker an, die unter dem Wahnsinn des Krieges leiden, insbesondere die gequälte Ukraine, Palästina, Israel, Myanmar, Sudan“, schloss der Papst seine kurze Einladung. (vatican news - cs) Danke, dass Sie diesen Artikel gelesen haben. Wenn Sie auf dem Laufenden bleiben wollen, können Sie hier unseren Newsletter bestellen.