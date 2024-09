Papst Franziskus segnet neuen Abtprimas der Benediktiner

Abt Jeremias Schröder OSB aus der Erzabtei St. Ottilien ist neuer Abtprimas der Benediktiner. Diesen Mittwoch war er mit seinen Mitbrüdern bei der Generalaudienz mit Papst Franziskus und wurde am Ende dieser auch vom Kirchenoberhaupt gesegnet. Franziskus gratulierte in seinen Grüßen zudem zur Wahl.

„Herzliche Grüße richte ich an die Pilger italienischer Sprache und besonders möchte ich die Benediktiner-Äbte grüßen, die zu ihrem Äbtekongress hier sind. Während ich dem neuen Abtprimas, der in diesen Tagen gewählt wurde, frohes Schaffen wünsche - er ist sehr jung! - ermutige ich auch alle zu noch stärkerem karitativen und missionarischem Einsatz, um den benediktinischen Geist in der Welt immer präsent zu halten," sagte Papst Franziskus, der selbst auch Ordensmann ist, jedoch dem Jesuitenorden angehört, zum Ende der Generalaudienz diesen Mittwoch.

Der 59-jährige Abt Jeremias Schröder OSB, Mönch der Erzabtei St. Ottilien in Bayern, war am Samstag gewählt worden. Nach der Generalaudienz diesen Mittwoch sprach Papst Franziskus noch eine Weile mit dem neuen Abtprimas und segnete ihn. Anschließend gab es auch ein Gruppenfoto mit allen versammelten Äbten. Der knapp zweiwöchige Äbte-Kongress der weltweiten Benediktiner-Föderation in der römischen Abtei Sant'Anselmo endet an diesem Freitag. Als Teilnehmer waren mehr als 200 Benediktiner-Äbte angemeldet.

(vatican news - sst)