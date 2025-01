D: Sternsinger im Schloss Bellevue – Bundespräsident würdigt Engagement

Am Dreikönigstag haben Sternsinger Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seiner Ehefrau Elke Büdenbender ihre Aufwartung gemacht und ihren Segen im Schloss Bellevue hinterlassen.

20 Kinder aus dem Bistum Augsburg schrieben stellvertretend für die tausenden Kinder, die bundesweit an der Aktion beteiligt sind, die traditionelle Formel „20*C+M+B+25“ an das Eingangsportal des Schlosses. Diese Abkürzung steht, nebst aktueller Jahreszahl, für „Christus Mansionem Benedicat“ (Christus segne dieses Haus). Am Dienstag besuchen Sternsinger aus allen 27 deutschen Bistümern Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) im Kanzleramt.



Steinmeier zeigte sich beeindruckt von der Tatsache, dass die Sternsinger den Blick über die eigene Stadt, die eigene Region und das eigene Land hinaus richteten und ein Auge für die Kinder auf der Welt hätten, denen es viel schlechter gehe als denen in Deutschland. Es sei eine Verpflichtung, denen zu helfen, die sich nicht aus eigener Kraft helfen könnten. Auch die Bundespräsidenten vor Steinmeier hatten den Besuch der Kinder am Dreikönigstag empfangen.

Solidaritätsaktion von Kindern für Kinder

Rund um den 6. Januar ziehen in ganz Deutschland als Sternsinger verkleidete Kinder von Haus zu Haus, schreiben ihren Segen an die Türen und sammeln Spenden für Kinder weltweit. Das diesjährige 67. Dreikönigssingen des Kindermissionswerks „Die Sternsinger“ steht unter dem Motto „Erhebt eure Stimme! Sternsingen für Kinderrechte“. Damit soll darauf hingewiesen werden, dass es für Mädchen und Jungen weltweit elementar sei, dass ihre Kinderrechte gewahrt werden.

Seit 1959 sammelten die Sternsinger insgesamt rund 1,36 Milliarden Euro, heißt es seitens des Kindermissionswerkes. Die Sammlung gilt als weltweit größte Solidaritätsaktion von Kindern für Kinder. Zum Jahresbeginn 2024 hatten die Sternsinger in Deutschland allein rund 46 Millionen Euro gesammelt und ihr Vorjahresergebnis damit gesteigert, hatte das Kindermissionswerk seinerzeit bekannt gegeben. Bundesweite Träger der Aktion sind das Kindermissionswerk ‚Die Sternsinger‘ und der Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ).

Auch Papst Franziskus hatte beim Mittagsgebet aus Anlass des Kindermissionstages am 6. Januar den Einsatz von Kindern für ihre weniger glücklichen Altersgenossen gewürdigt.

